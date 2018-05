Silvio Berlusconi si può di nuovo candidare. Il leader di Forza Italia ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Milano la "riabilitazione". La decisione dei giudici, di cui ha dato notizia il Corriere della Sera, fa venir meno gli effetti della legge Severino che ne imponeva l’incandidabilità per sei anni in seguito alla condanna definitiva nel processo sui diritti tv Mediaset arrivata nell’agosto 2013. Nel novembre 2013, per effetto della condanna, il Senato aveva votato la decadenza dell’ex premier da parlamentare. Ora, se si dovesse andare alle urne, Berlusconi avrebbe il diritto di ripresentarsi per la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica.

La riabilitazione estingue le pene accessorie – I giudici del Tribunale di Sorveglianza, cui si erano rivolti gli avvocati del Cavaliere lo scorso marzo, hanno preso la loro decisione con un mese di anticipo rispetto al previsto. La riabilitazione “estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna”, e nel caso di Berlusconi comporta quindi la decadenza degli effetti della legge Severino, che impedisce ai condannati in via definitiva di ricoprire incarichi pubblici per sei anni. La scadenza dell’interdizione sarebbe arrivata nell’agosto del 2019. Ora la Procura di Milano può fare ricorso in Cassazione, chiedendo che la riabilitazione a Berlusconi venga revocata.

Le reazioni: “Giustizia è fatta” – “Giustizia è fatta. Finalmente il nostro leader Silvio Berlusconi ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Milano la ‘riabilitazione'. Un calvario durato 5 anni che non gli ha permesso di essere candidato come milioni di italiani gli chiedevano. Ora l'Italia potrà contare ancora di più su di noi”, ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

“Parziale giustizia a solenne ingiustizia, aspettando Strasburgo”, ha scritto anche l'ex presidente del Senato Renato Schifani. Ha commentato la notizia anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, che si dice felice per l'ex premier: "Berlusconi che torna candidabile è una buona notizia per lui, e ne sono davvero felice, e soprattutto per la democrazia", si legge in una nota.