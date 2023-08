Migliori zaini Seven 2023: classifica, prezzi e modelli per scuole elementari, medie e superiori Quali sono i migliori zaini scuola Seven del 2023? Ti presentiamo la top 10 dei modelli più comodi e convenienti, adatti a elementari medie e superiori, con guida all’acquisto, prezzi e caratteristiche.

La nostra top 10

Gli zaini rappresentano un accessorio fondamentale del corredo scolastico in quanto forniscono agli studenti un mezzo pratico, organizzato e confortevole per trasportare e proteggere il materiale didattico.

Tra i tanti zaini disponibili su Amazon, quelli a marchio Seven sono molto apprezzati grazie alla qualità dei materiali, l'ottima capienza e lo stile innovativo.

L'azienda Seven nasce nel 1963 a Carpi, in provincia di Modena e, nel corso degli anni '80, si afferma come uno dei principali produttori di zaini scolastici in Italia, concentrandosi sulla combinazione di design accattivanti e funzionalità pratiche.

Oggi è considerato un marchio di riferimento per zaini e altri accessori scolastici in tutta Europa.

Ciascun modello è stato concepito per rispondere alle esigenze di studenti di qualsiasi corso di studi: l'estensibile o il reversibile per la scuola elementare, quello Advanced per le medie, il modello Point Out, Outsize o il Pro XXL per i ragazzi delle superiori e università.

A seguire vi sono anche i modelli Pro bag, che possono fungere da borsa per il trasporto a mano, e i trolley Seven, alcuni dei quali disponibili su Amazon ad un prezzo scontato. Le ultime uscite presentano anche componenti tecnologiche integrate (cuffie, speaker, USB plug e non solo).

Nella nostra guida, abbiamo selezionato una lista contenente i 10 migliori zaini Seven disponibili su Amazon, classificati per prezzo e tipologia.

1. Seven Navybush estensibile

Il miglior zaino estensibile per le elementari

Consigliato per: studenti delle elementari

Pro: è molto comodo grazie alle fibbie con sgancio a pressione centrale che facilitano l'apertura e la chiusura; resistente nel tempo; ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: i 28 litri di capacità che potrebbero risultare non sufficienti a chi desidera uno zaino ancor più capiente. Pertanto se si vuole optare per altri modelli più grandi, basta scorrere all'interno della nostra guida.

Per i più piccoli che frequentano la scuola elementare si consiglia lo zaino Seven Navybush estensibile con capacità di 28 litri, dotato di zip laterali, schienale preformato e spallacci imbottiti che assicurano una giusta distribuzione del peso sulle spalle, rendendo il trasporto più comodo.

Altri zaini Seven estensibili per elementari consigliati

2. Seven UK estensibile

Il miglior zaino estensibile Seven per le medie

Consigliato per: studenti delle scuole medie.

Pro: la tira zip in silicone facilita l'apertura e la chiusura; pratico e leggero, resistente; capiente; versatile.

Contro: il modello è soprattutto indicato per gli studenti delle scuole medie, meno per le elementari

Questo zaino Seven UK estensibile con dimensioni regolabili ha una capacità che può passare da 21 litri in modalità chiusa a 31 litri quando aperto e si consiglia principalmente agli studenti delle scuole medie o superiori.

Una delle caratteristiche distintive di questo articolo è la sua estensibilità grazie a una pratica zip laterale che consente di adattare lo spazio interno in base a ciò che si vuole trasportare.

É dotato di tiri zip rivestiti in silicone che rendono l'apertura e la chiusura delle tasche molto comoda. Inoltre, c'è una tasca esterna laterale che può essere richiusa e permette l'accesso accesso rapido a oggetti come bottiglie d'acqua o piccoli articoli.

Altri modelli estensibili per le scuole medie

3. Zaino Seven New York reseversibile

Il miglior reversibile per la elementari

Consigliato per: studenti delle elementari che cercano un modello 2 in 1 per poter variare l'aspetto del proprio zaino.

Pro: è dotato di cuffie wireless incluse comprese nel set; economico; leggero e resistente.

Contro: ha una capienza leggermente inferiore rispetto agli altri modelli, ma nella nostra guida sono presenti altri modelli più capienti.

Lo zaino Seven New York reversibile, o double, con capacità di 29 litri, è dotato di scomparto unico con doppio taschino e di cuffie wireless incluse. Lo schienale è imbottito e rivestito in tessuto.

Altri modelli reversibili per le elementari

4. Seven advanced Camouflage

Il miglior zaino Advanced per le medie

Consigliato per: studenti delle scuole medie. L'ottima capienza fornisce ampio spazio per contenere libri di testo, quaderni e altri materiali scolastici.

Pro: il doppio scomparto separa efficacemente il materiale scolastico; è dotato di speaker wireless amovibile.

Contro: le caratteristiche avanzate, come lo speaker wireless e le tasche specializzate, potrebbero contribuire a un peso maggiore rispetto a zaini più semplici. Nella guida sono comunque presenti modelli meno sofisticati e leggeri.

Il modello proposto fa parte della serie Advanced di Seven ed è consigliato soprattutto agli studenti delle medie e superiori. Questo zaino Seven Advanced Camouflage ha una capienza di 30 litri e dispone di un doppio scomparto. Include uno speaker wireless amovibile sullo spallaccio che permette di ascoltare musica o effettuare chiamate in movimento. È dotato di un moschettone amovibile, utile per appendere oggetti o accessori extra.

Una tasca interna appositamente progettata è in grado di ospitare tablet o laptop fino a 15 pollici.

Altri modelli Advanced per le scuole medie

5. Seven Advanced Rushover

Il miglior zaino Advanced per le superiori

Consigliato per: studenti delle superiori e universitari che portano con con sé laptop o tablet che possono riporre in appositi scomparti.

Pro: la tasca dedicata protegge il laptop e altri dispositivi tecnologici, facendo in modo che questi non occupino troppo spazio interno.

Contro: non si riscontrano contro.

Lo zaino Seven Advanced Rushover ha una capienza di 30 litri ed è dotato di schienale Ergosystem preformato (come tutti gli zaini Seven) con un fondo solido. La "secret pocket" interna aggiunge una dose di sicurezza per gli oggetti. Una tasca appositamente dedicata al tablet o al laptop mantiene i dispositivi tecnologici ben protetti e organizzati. Le tasche laterali comprendono una chiusura con zip e una in rete, che funge da porta borraccia.

Altri modelli Seven per le superiori

6. Zaino Seven Point Out Half Black

Il miglior zaino Point Out per le superiori e università

Consigliato per: studenti delle superiori o universitari che necessitano di uno zaino molto capiente in cui riporre libri di grosse dimensioni, ma anche altri accessori (tablet, smartphone, iPad)

Pro: design moderno con tessuto resinato resistente all'acqua, perfetto per le giornate di pioggia.

Contro: può risultare un po' ingombrante, specialmente se si cerca uno zaino più compatto. Nella nostra guida sono presenti altri modelli più leggeri e meno capienti.

L'innovativo zaino Seven Point Out Half Black è caratterizzato da una capacità di 34 litri. L'attenzione al comfort è evidente dalla progettazione dello schienale Ergosystem preformato, il quale include un fondo integrato. Gli spallacci, imbottiti e rivestiti in tessuto a rete traspirante, sono molto comodi e non appesantiscono le spalle.

La tasca frontale è dotata di un "organizer" che offre la possibilità di mantenere in ordine gli oggetti, quella laterale in rete è appositamente progettata per trasportare eventuali borracce.

Realizzato in un tessuto resinato resistente all'acqua, questo zaino è in grado di affrontare diverse condizioni meteorologiche. La pratica zip a U rovesciata consente un accesso diretto al secondo scomparto, semplificando l'organizzazione degli oggetti.

Altri modelli per superiori e università consigliati

7. Seven zaino scuola Ischoolpack verde

Il miglior zaino Seven economico

Consigliato per: studenti delle superiori che cercano uno zaino dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

Pro: tasca per laptop e porta tablet; power bank integrata; plug USB; più economico rispetto agli altri modelli presentati nella guida.

Contro: capacità limitata. Nel nostro elenco sono presenti più capienti per coloro che banno bisogno di uno zaino più grande.

L'innovativo Seven zaino scuola Ischoolpack verde presenta uno stile casual e ha una capacità di 27 litri. É costituito da una tasca porta tablet ed è dotato di uno scomparto interno imbottito per contenere il notebook. Al sui interno vi sono una power bank e una USB plug integrata.

Altri modelli Seven economici

8. Zaino Scuola Seven Pro XXL

Il miglior zaino per superiori e università

Consigliato per: studenti delle scuole superiori o universitari che cercano un prodotto molto capiente con auricolari inclusi.

Pro: dotato di porta borracce laterale e auricolari inclusi.

Contro: non si riscontrano fattori negativi.

Con una buona capacità di 30 litri, questo zaino Seven Pro XXL presenta uno schienale che si adatta ergonomicamente al corpo ed è consigliato soprattutto a coloro che frequentano le scuole superiori o l'università. Gli spallacci, oltre ad essere imbottiti, sono rivestiti in tessuto traspirante. La presenza di una maniglia in nastro ne facilita il trasporto.

Oltre ad essere realizzato al 100% in poliestere, come tutti i zaini Seven, presenta la certificazione "grs".

Altri zaini Pro XXL consigliati per le scuole medie, superiori ed università

9. Zaino Seven Double Pro bag

Il miglior zaino Pro bag per medie e superiori

Consigliato per: studenti delle medie e superiori che cercano un prodotto reversibile e leggero.

Pro: l'imbottitura garantisce comfort durante gli spostamenti; maniglia per doppio utilizzo zaino-borsa.

Contro: modello poco capiente. Altri modelli con maggiori capacità sono presenti all'interno della nostra guida.

Lo zaino Seven Double Pro bag ha una capacità di 24 litri ed è dotato di spallacci e schienale imbottiti. Degna di nota è la maniglia che permette di utilizzare l'articolo sia come zaino che come borsa. Queste soluzioni, cosi come i trolley per la scuola, sono molto gettonate dagli utenti che le preferiscono molto spesso ai normali zaini in quanto non vanno a sovraccaricare le spalle in caso di peso eccessivo.

La tasca interna porta tablet e una porta notebook assicurano protezione per i dispositivi durante il trasporto.

Altro modello pro bag per medie e superiori consigliato

10. Zaino Seven Outsize Unisex

Il miglior zaino Outsize per superiori ed università

Consigliato per: studenti delle superiori e universitari.

Pro: presenta inserti rifrangenti che servono a contenere tutto il materiale scolastico; è dotato di moschettone amovibile su cui poter attaccare cappelli o altri oggetti personali.

Contro: mancano le tasche laterali dove poter posizionare la borraccia.

Lo zaino Seven Outside Unisex è caratterizzato da una capacità di 33 litri con logo in gomma. É dotato di moschettone amovibile.

Gli spallacci sono imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante. Sono presenti anche inserti rifrangenti che migliorano la visibilità dello zaino in condizioni di scarsa illuminazione.

Altri modelli outsize consigliati

Come scegliere i migliori zaini Seven per la scuola?

Gli zaini Seven sono molto apprezzati dagli studenti di tutte le età che su Amazon hanno la possibilità di scegliere i migliori modelli per la scuola ad un prezzo vantaggioso. É bene precisare che non esiste il miglior zaino Seven ma quello che più si adatta alle esigenze di ciascuno.

É opportuno che sia ergonomico e pratico, dotato di spalline ampie e ben imbottite per distribuire il peso in modo uniforme sulle spalle. Inoltre la presenza di scomparti e tasche deve consentire di ripartire il carico e di organizzare gli oggetti in modo efficiente. I materiali traspiranti nel pannello posteriore e nelle spalline possono contribuire a evitare il surriscaldamento e il sudore sulla schiena.

Per un buon livello di sicurezza (nei più piccoli), potrebbe essere utile scegliere uno zaino con dettagli riflettenti, specialmente se il bambino cammina o va in bicicletta in condizioni di scarsa visibilità.

Nella scelta del miglior zaino Seven, tre sono le componenti fondamentali da tenere in considerazione: il prezzo, la tipologia e il corso di studi a cui ciascun modello è destinato maggiormente.

Tipologia

Definire i modelli è importante per consentire agli studenti di trovare quello più adatto alle proprie esigenze e stile di vita. I zaini Seven sono rinomati per la loro varietà, caratteristiche innovative e attenzione ai dettagli, il che li rende una scelta popolare tra gli studenti di tutte le età. Per questo motivo ci sono alcuni modelli che sono più adatti ai bambini delle scuole elementari, altri ai ragazzi delle medie, superiori e università. Vediamo nel dettaglio tutte le tipologie.

Estensibili

Su Amazon è presente un vastissimo catalogo di modelli per la scuola elementare. Per i più piccoli si consigliano gli zaini estensibili (o sdoppiabili) in quanto offrono la possibilità di ampliare la capienza massima grazie ad una semplice zip laterale che permette di passare da una capienza media di 20 litri a uno zaino con circa 30 litri di capienza. Questa tipologia di articolo è leggermente più piccola rispetto ad altri modelli Seven. Gli sdoppiabili sono dotati di schienale e spallacci imbottiti che servono a non far affaticare la schiena. In aggiunta, alcuni modelli, sono spesso dotati di interfacce rifrangenti che garantiscono una maggiore visibilità.

I prezzi di questi zaini solitamente partono da circa 30 euro e possono arrivare fino a circa 70-80 euro o più, a seconda delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche extra come tasche aggiuntive e compartimenti specifici.

Reversibili

Gli zaini reversibili Seven sono un'interessante variazione degli zaini standard che possono essere indossati su entrambi i lati, ciascuno con un design diverso. Questa caratteristica consente agli utenti di cambiare l'aspetto dello zaino in base alle proprie preferenze o necessità, offrendo una maggiore versatilità ed espressione personale.

Questi modelli presentano due lati con design distinti che includono chiusure e cerniere posizionate strategicamente, in modo che il prodotto possa essere capovolto agevolmente.

Hanno una capacità media di 29 litri e sono consigliati per le elementari. Possono avere prezzi che partono da circa 40 euro e possono variare fino a circa 90-100 euro o più.

Advanced

Per gli studenti che stanno per terminare il corso di studi elementare o che stanno iniziando le scuole medie si consigliano i modelli Advanced con capienza media di 30 litri. Presentano due tasche di dimensioni più grandi rispetto ai modelli tradizionali, entrambe dotate di chiusure a zip, strutturate in modo da poter ospitare agevolmente un laptop o un notebook nella sezione principale.

La comodità è un loro tratto distintivo: gli spallacci ergonomici sono progettati per distribuire uniformemente il peso e prevenire eventuali fastidi alle spalle. Inoltre, il fondo e lo schienale rigido rappresentano soluzioni mirate per gestire carichi più pesanti, mantenendo una postura corretta durante il trasporto.

Gli Advanced potrebbero avere prezzi che iniziano da circa 50-60 euro e potrebbero superare i 100 euro.

Per lo stesso livello di istruzione si potrebbe preferire anche il modello freethink, spesso dotato di supporto USB e molto comodo da indossare grazie allo schienale Ergosystem preformato e agli spallacci imbottiti e traspiranti.

Pro, Pro XXL, Pro Bag e Point Out

Ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, ma anche agli universitari si consiglia la serie Pro Seven, concepita per riporre nella borsa sia il materiale scolastico, sia eventuali dispositivi elettronici. Questi zaini includono tasche interne appositamente progettate per laptop, con uno scomparto che può essere comodamente raggiunto attraverso una cerniera posta sul lato dello schienale. In aggiunta, vi può essere una sezione apposita per il tablet. Spesso questa tipologia di zaino contiene al suo interno una power bank con connettore USB per ricaricare il telefono. É possibile scegliere tra diversi modelli: vi sono gli zaini standard Pro che hanno una capacità di 29 litri; i modelli Pro XXL, più capienti dei precedenti, con capacità media di 30 litri e i pro bag che fungono sia da zaino che da borsa, grazie alla presenza del doppio manico.

I modelli con capienza superiore a 34 litri sono i Point Out, dotati di tre ampie tasche chiuse da zip e una tasca porta borraccia. Questa tipologia è preferita soprattutto da studenti con un'età superiore a 15 anni che trasportano, oltre al materiale scolastico, tablet e altri dispositivi elettronici.

Essendo più sofisticati hanno un prezzo più altro che può variare notevolmente dai 60 euro fino a 150 euro.

Altri modelli con accessori

Alcuni modelli presentano peculiarità innovative: diversi articoli sono infatti costituiti da cuffie wireless che si connettono in automatico e possono essere ricaricate grazie al supporto USB incluso. Il lato posteriore è talvolta dotato di uno speaker wireless integrato azionato da un apposito pulsante. Inoltre, alcuni articoli, presentano la funzione selfie remote control con cui è possibile scattare foto premendo il pulsante sullo spallaccio.

Molto apprezzata è la linea trolley di Seven, utile a trasportare libri molto pesanti in tutta comodità, grazie alla presenza di apposite rotelle che rendono poco faticoso il trasporto.

Prezzo

Il fattore prezzo è sicuro tra gli elementi che maggiormente influenzano un'eventuale scelta d'acquisto. In effetti, rispetto ad altre marche di zaini apparentemente più convenienti ed economiche, i modelli Seven costano leggermente in più poiché si contraddistinguono per robustezza, comodità e integrità: non è raro infatti che uno zainetto Seven diventi un compagno di lunga data per lo studente, resistendo a tutto il percorso di apprendimento. Solitamente uno zaino Seven economico costa intorno ai 35-50 euro, uno di fascia media intorno ai 50-80; mentre quelli più sofisticati possono superare i 90-100 euro.

Capienza

Tutti i modelli Seven sono disponibili in diverse capacità: quelli più piccoli variano tra i 10 e i 20 litri e sono ideali per la scuola elementare, quelli di capienza media (20-30 litri) sono generalmente adatti a studenti delle medie e superiori; mentre alcuni possono superare i 30 litri di capienza e sono consigliati prettamente agli studenti delle superiori o universitari.

Quanto costa uno zaino Seven?

Il costo di uno zaino Seven può variare in base al modello, alle dimensioni e alle caratteristiche specifiche. In genere, questi articoli possono avere un intervallo di prezzo che va da circa 30 euro a oltre 100 euro. Tuttavia, è possibile trovare modelli a prezzi convenienti, specialmente durante periodi di offerte e sconti. I prezzi più convenienti riguardano soprattutto i modelli di base, mentre quelli avanzati o con caratteristiche speciali possono avere prezzi più elevati. È consigliabile monitorare le offerte e le promozioni su Amazon per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Dove acquistarli?

Se sei alla ricerca dei migliori zaini Seven, puoi sia rivolgerti alle tradizionali cartolerie oppure esplorare le opportunità offerte da Amazon. La più famosa piattaforma di e-commerce rappresenta una valida e conveniente alternativa visti gli ottimi prezzi presenti nel catalogo dedicato: tanti modelli, alcuni anche in sconto, con diversi stili e capienze. Per un consulto maggiore, potrai leggere le recensioni degli acquirenti prima di prendere una decisione.