Migliori zaini scuola: quali sono e come sceglierli

Tornare sui banchi di scuola con uno zaino nuovo e di qualità è un ottimo modo di cominciare l’anno scolastico: scegliete i migliori zaini per la scuola elementare, per le scuole medie e superiori per i vostri bambini.

Tornare sui banchi di scuola con uno zaino nuovo e di qualità è un ottimo modo di cominciare l'anno scolastico: scegliete sempre prodotti realizzati con ottimi materiali e che siano resistenti, preferendo, in base alle esigenze, modelli dotati di imbottiture e tasche, per sopportare il peso dei libri e per organizzare al meglio lo spazio, oppure optate per modelli con le ruote che possono essere trascinati come un trolley, soprattutto per i più piccoli. Acquistare i migliori zaini per la scuola, però, non vuol dire per forza spendere tanto, potete infatti risparmiare molto acquistandoli online: su Amazon, nella sezione dedicata al Back to School ci sono tantissimi sconti sul materiale scolastico in vista del ritorno a scuola! Ma scopriamo come approfittare di questi sconti su zaini, astucci, cancelleria e altro ancora!

Come scegliere lo zaino per la scuola

Un ottimo zaino per la scuola deve avere le bretelle larghe e ben imbottite, la cintura in vita e lo schienale imbottito e rinforzato. Grazie alle bretelle larghe potrà evitare qualsiasi tipo di dolore alle spalle mentre lo schienale imbottito e rinforzato è necessario soprattutto per i bambini per evitare i contraccolpi da camminata. Infine la cintura in vita assicura meglio lo zaino in vita senza farlo muovere troppo.

Se state scegliendo uno zaino per la scuola elementare assicuratevi che abbia anche le fasce catarifrangenti che, soprattutto nelle giornate invernali più scure, segnala la presenza del bambino per strada.

assicuratevi che abbia anche le che, soprattutto nelle giornate invernali più scure, segnala la presenza del bambino per strada. La scelta di uno zaino per le scuole medie implica una maggiore attenzione: si portano più quaderni e libri, quindi deve essere capiente. In questo caso potrete optare per uno zaino trolley capiente ma separabile in modo da poterlo lavare.

implica una maggiore attenzione: si portano più quaderni e libri, quindi deve essere capiente. In questo caso potrete optare per uno capiente ma separabile in modo da poterlo lavare. I migliori zaini per le scuole superiori sono quelli capienti e con tante tasche. Sono le due caratteristiche fondamentali e utili per uno studente più indipendente.

sono quelli capienti e con tante tasche. Sono le due caratteristiche fondamentali e utili per uno studente più indipendente. Una delle variabili decisive nello scegliere uno zaino per la scuola è il prezzo: uno zaino di buona qualità, resistente e duraturo, costa tra i 50 e gli 80 euro.

I migliori zaini per la scuola elementare

Lo zaino per la scuola elementare deve essere capiente, ma anche comodo e a misura di bambino, con spallacci e schienale imbottiti. I modelli a trolley sono ottimi per non appesantire la schiena. Ovviamente, è importante scegliere zaini colorati che possano essere amati dai bambini. Ecco una selezione di zaini per le scuole elementari, da acquistare online.

1. SJ Gang Zaino Estendibile Big Animali

Il migliore per le bambine

Consigliato per: le bambine che desiderano uno zaino allegro ed efficiente

Pro: capiente, estensibile, le orecchie si muovono

Contro: prezzo un po' alto, ma giustificato dalla qualità del prodotto

Dimensioni: 27 x 41 x 16 cm

Lo zaino SJ Gang presenta un design colorato e allegro, perfetto per le bambine delle elementari. La forma ricorda quella di un peluche e le orecchie si sollevano grazie ai pratici pulsanti posizionati sulle bretelle. Ha una capacità di 21 litri ed è dotato di un doppio scomparto che si estende grazie alle zip laterali. Lo schienale è ergonomico e gli spallacci sono imbottiti e rivestiti in tessuto. Il fondo integrato garantisce piena stabilità allo zaino, anche quando viene riempito completamente.

2. Asge zaino scuola elementare

Il migliore per i bambini

Consigliato per: i bambini che vogliono uno zaino classico, adatto per la scuola e le attività all'aperto

Pro: zaino ergonomico, tessuto idrorepellente

Contro: è perfetto per i bambini dagli otto anni in su, quindi potrebbe non essere indicato per quelli più piccoli

Dimensioni: 46 x 30 x 22 cm

Lo zaino per le elementari di Asge può essere utilizzato sia per andare a scuola, sia per le attività all'aperto. Lo schienale è ergonomico, le spalline sono regolabili e gli scomparti interni sono molto ampi, tanto da consentire di organizzare tutto il materiale per la scuola nel miglior modo possibile. Inoltre, è dotato di cuscini e cinghie imbottite per proteggere la schiena quando il carico è più pesante. Il tessuto è impermeabile, quindi non risulta facile da sporcare. Lo zaino è disponibile in più versioni, con disegni e colori diversi.

3. Seven Spider Man

Il migliore con le rotelle

Consigliato per: i bambini che devono portare libri pesanti e non vogliono caricare il peso sulle spalle

Pro: spallacci a scomparsa, schienale rivestito in tessuto, alta qualità

Contro: si tratta di un articolo con le rotelle, quindi sulle spalle potrebbe risultare un po' pesante. Come trolley, invece, è facile e maneggevole da utilizzare.

Dimensioni: 36,5 x 48 x 24 cm

Lo zaino con rotelle di Spiderman del brand Seven ha una capacità di 33 litri e pesa 2 chili. Si tratta di un prodotto molto robusto, con piedini d'appoggio anti-ribaltamento e scoccia antiurto. La tasca frontale principale è abbastanza capiente e le cerniere sono molto robuste. Gli spallacci sono imbottiti e rivestiti a scomparsa. L'etichetta è imbottita e lucida, mentre il logo è serigrafato. Secondo le recensioni, l'articolo risulta molto comodo e capiente, in particolare se utilizzato come trolley.

I migliori zaini per la scuola media

Anche gli zaini per la scuola media devono avere schienale e spallacci imbottiti, per non gravare sulla schiena dei ragazzi. Devono essere più capienti di quelli pensati per le scuole elementari, più robusti e resistenti. Eccone alcuni che potete acquistare online.

1. IvyH Zaino

Lo zaino alla moda

Consigliato per: chi vuole uno zaino colorato e trendy

Pro: impermeabile, resistente all'usura, lavabile in lavatrice a bassa temperatura

Contro: gli spallacci potrebbero risultare un po' lunghi per i bambini più piccoli, come quelli delle elementari. Lo zaino, però, risulta perfetto per i bambini delle medie

Dimensioni: 33 x 48 x 24 cm

Design alla moda, stampe geometriche, tessuto impermeabile, doppia cerniera e cuciture rinforzate: lo zaino di IvyH è perfetto per andare a scuola o in gita con la classe. Si tratta di un prodotto abbastanza capiente, con una capacità di 35 litri. Il materiale (mesh e spugna) rende lo zaino traspirante e molto comodo da indossare. L'articolo è disponibile in diverse colorazioni.

2. Invicta JELEK

Uno zaino capiente

Consigliato per: chi ha bisogno di uno zaino capiente per libri e quaderni

Pro: zaino grande, tessuto in poliestere riciclato

Contro: lo zaino può essere lavato solo a mano

Dimensioni: 31 x 17 x 48 cm

Lo zaino Invicta Jelek ha una capacità di 38 litri. Ha due tasche frontali, una tasca interna con un organizer, uno scomparto interno porta computer e due tasche laterali in rete. Il portachiavi è amovibile e il tirazip è dotato di un cordino rifrangente. Il tessuto è in poliestere e gli spallacci sono imbottiti e rivestiti. Lo zaino può essere reperito in diversi colori e fantasie.

3. Eastpak Provider

Il più versatile

Consigliato per: chi desidera uno zaino ergonomico dal look classico e casual

Pro: custodia imbottita, maniglia sagomata, ergonomico

Contro: se non si è abituati, inizialmente potrebbe risultare un po' difficile aprire al primo colpo la cerniera della tasca anteriore perché le zip sono molto piccole ed elegantemente nascoste sotto una copertura

Dimensioni: 44 x 31 x 25 cm

Lo zaino Eastpak, realizzato in misto nylon e poliestere, è caratterizzato da un design classico e casual. Dispone di una custodia per laptop di 15 pollici, di due scomparti principali capienti e di una tasca frontale con organizer separato. Lo schienale e gli spallacci sono imbottiti per garantire il massimo confort quando lo zaino è pieno. Il tessuto è idrorepellente e la maniglia è in gomma sagomata.

I migliori zaini per la scuola superiore

Su Amazon troverete una sezione dedicata agli zaini per la scuola superiore, potrete acquistare i migliori zaini in modo facile e veloce, e risparmiando un bel po' di soldi. Comprerete così uno zaino realizzato con materiali resistenti, che i ragazzi potranno utilizzare anche tra qualche anno: qualità e risparmio in un unico acquisto. Ecco una selezione delle migliori offerte di Amazon sugli zaini.

1. The North Face Borealis Classic

Il più resistente

Consigliato per: chi vuole uno zaino capiente, robusto e comodo per portare i libri di scuola

Pro: air-mesh imbottito, unisex, la cintura sui fianchi e la cinghia per lo sterno offrono il massimo sostegno alla schiena quando il carico è molto pesante

Contro: prezzo alto, ma giustificato dalla qualità del prodotto

Dimensioni: 50 x 34 x 19 cm

The North Face Borealis Classic è uno zaino da 29 litri di capienza. È diviso in due scomparti e pesa 400 grammi. All'interno dispone di una pratica tasca per laptop e di uno scomparto organizer per penne, matite e fogli. All'esterno ha dei cordini elastici, che sono utili per contenere attrezzatura o per stringere lo zaino e tenere fermo il contenuto. Gli spallacci FlexVent sono imbottiti e sagomati, il pannello posteriore è imbottito in air mesh e dotato di canale per la colonna vertebrale.

2. Eastpak Pinnacle

Il modello con scomparto per laptop

Consigliato per: chi desidera uno zaino per uso quotidiano dove riporre non solo i libri, ma anche il laptop

Pro: schienale trapuntato, spallacci imbottiti, scomparti capienti

Contro: tessuto un po' rigido, ma resistente

Dimensioni: 25,5 x 32 x 42 cm

L'Eastpak Pinnacle è uno zaino adatto per l'utilizzo quotidiano a scuola, ma anche in viaggio. È dotato di due scomparti spaziosi interni, un organizer e una tasca frontale. Uno degli scomparti è imbottito, quindi può essere utilizzato per riporre il laptop in tutta sicurezza. Lo schienale è trapuntato e gli spallacci sono rivestiti e regolabili. Lo zaino è disponibile in numerose fantasie, tutte diverse fra di loro.

3. Samsonite Lapt.backpack

Con schienale imbottito

Consigliato per: chi desidera uno zaino comodo e imbottito

Pro: unisex, design classico, idrorepellente

Contro: costoso, ma di qualità

Dimensioni: 30 x 44 x 20 cm

Lo zaino Samsonite Lapt.backpack ha una capacità di 22.5 litri e può contenere laptop grandi fino a 15.6 pollici. Lo schienale è confortevole, imbottito ed ergonomico. Il tessuto è trattato con una pellicola protettiva che lo rende idrorepellente. La tasca frontale serve per riporre il portapenne, lo scomparto principale per riporre i quaderni e quello imbottito per il laptop.

4. Amazon Basics zaino classico

Perfetto per lui e lei

Consigliato per: chi desidera uno zaino dall'aspetto casual e unisex

Pro: tasca imbottita per laptop, doppia zip

Contro: rispetto ad altri zaini potrebbe risultare un po' meno spazioso

Dimensioni: 31 x 15 x 40 cm

Lo zaino Amazon Basics ha uno stile classico e unisex. È adatto per andare a scuola, ma anche per uscire. Dispone di una tasca con la cerniera per riporre i piccoli oggetti, di uno scomparto principale a doppia zip, di una tasca imbottita per laptop e di due tasche per bottiglie e borracce.

5. Zinz zaino per laptop

Lo zaino con scomparto imbottito

Consigliato per: chi desidera uno zaino con scomparto imbottito per il pc portatile

Pro: ventilazione tridimensionale, 12 tasche

Contro: i materiali di realizzazione sono tutti sintetici, ma la qualità è elevata

Dimensioni: 39.8 x 28 x 0.8 cm

Lo zaino per laptop di Zinz è un prodotto traspirante, resistente agli strappi e all'acqua. Gli spallacci hanno l'imbottitura in spugna e lo scomparto per il laptop è dotato di una ventilazione tridimensionale, che aiuta l'eliminazione del calore e la convezione dell'aria. L'articolo è espandibile, la capacità parte da 13 litri e può arrivare fino ai 24.

