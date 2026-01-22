I 20 migliori giochi da tavolo per adulti: titoli classici e non per divertirsi in compagnia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I giochi da tavolo sanno trasformare una semplice serata in famiglia o con gli amici in un momento divertente da condividere.

Che si tratti di grandi classici come Monopoly, Risiko e Scarabeo o di titoli di strategia, logica e investigazione come Dixit, 7 Wonders o Rebirth, ognuno di essi offre un’esperienza unica.

Non mancano poi proposte come Uno e Word a Round, facili e divertenti da giocare, perfette da regalare o da utilizzare per condividere momenti in compagnia.

Leggi anche Blue Monday: 10 idee regalo per combattere la tristezza e ritrovare il buonumore

Nella nostra selezione troverete titoli disponibili su Amazon, adatti anche per i giocatori esperti come Obscurio o Inis, così da avere sempre a portata di mano il gioco giusto per rendere speciale qualsiasi occasione.

1. Azul

Tra i classici più apprezzati di sempre, il gioco da tavolo Azul di Asmodee è la scelta ideale per chi vuole vivere un’esperienza stimolante e coinvolgente che metta alla prova logica, capacità di adattamento e pianificazione. In Azul, i giocatori vestono i panni di maestri decoratori incaricati di rivestire le pareti del Palazzo Reale di Évora. L’obiettivo è quello di comporre il mosaico più bello selezionando con cura le tessere e anticipando strategicamente le mosse degli avversari. Facile da imparare e divertente da giocare, questo titolo è perfetto sia per due adulti sia per tutta la famiglia perché offre partite coinvolgenti e creative adatte a ogni occasione.

2. Monopoly

Uno dei giochi da tavolo più divertenti ed amati sia da adulti che bambini è il Monopoly di Hasbro Gaming il cui obiettivo è quello di accumulare ricchezze e proprietà. Con l’acquisto di case, di hotel e terreni e facendo pagare l’affitto agli avversari, i giocatori devono gestire il denaro con strategia e affrontare imprevisti e probabilità. Alla fine vince chi riesce a far fallire tutti gli altri diventando la persona più ricca e influente della città.

3. Scarabeo classico

L’iconico gioco da tavolo di parole Scarabeo classico di Editrice Giochi nella sua edizione originale è perfetto da regalare o per trascorre le serate in famiglia perché unisce sfide linguistiche al divertimento. L’obiettivo è quello di formare termini sul tabellone usando le lettere a disposizione e accumulando il maggior numero di punti possibili. Ogni lettera ha un valore diverso e se si posiziona in modo strategico su caselle speciali dà la possibilità di ottenere punteggi più alti. Vince chi totalizza il risultato migliore grazie alle parole più lunghe o creative.

4. Hidden Games – l’isola dei misteri

Se siete alla ricerca di un mystery game che metta alla prova intuito e capacità di deduzione, il gioco da tavolo – l’isola dei misteri di Hidden Games farà al caso vostro. Trasporterà infatti in scenari realistici e pieni di dettagli dove bisognerà seguire gli indizi sull’improvvisa scomparsa del sindaco e sul ritrovamento del corpo di un poliziotto per capire chi è l’assassino. Non si tratta di un semplice gioco da tavolo ma di un’esperienza avvincente e immersiva che farà sentire ogni giocatore, il protagonista di un vero mistero da risolvere.

5. Wingspan

Chi cerca l’essenza dei cozy games, ovvero dei giochi da tavolo capaci di unire strategia e atmosfere rilassanti, può puntare su Wingspan di Ghenos Games. Si tratta di un gioco di strategia ispirato al mondo degli uccelli che ha come obiettivo quello di popolare la propria riserva attirando le specie più rare e spettacolari. Vincitore del prestigioso premio Spiel des Jahres è il regalo perfetto per chi cerca un passatempo elegante.

6. Risiko

Tra i classici da regalare, il gioco da tavolo Risiko di Spin Master Games è una delle migliori scelte per chi ama le sfide. Nei panni di generali pronti a conquistare territori, pianificare attacchi e difendere i propri confini, si vivranno ore di pura adrenalina tattica dove con ogni lancio di dadi si potrà ribaltare un’intera partita. Pilastro dei giochi di strategia e capace di coinvolgere generazioni diverse, è un titolo perfetto per le serate in coppia o in compagnia degli amici.

7.Ticket to ride

Ambientato nel cuore della vecchia Europa e ispirato ai viaggi in treno, il gioco di strategia Ticket to ride Europa di Asmodee è facile da utilizzare e sempre diverso. Si tratta di uno dei classici da tavolo più divertenti in cui i giocatori competono per costruire la rete ferroviaria più estesa attraverso l’Europa. In una sfida all’ultimo binario, ogni partecipante deve collezionare carte per unire le città attraverso percorsi colorati. Più percorsi si completano, più punti si guadagnano mentre le rotte incomplete penalizzano il punteggio.

8. Nome in codice

Se si cerca un titolo economico basato su logica, creatività e deduzione Nome in codice di Cranio Creations è il party game ideale. Divisi in due squadre, i giocatori devono decifrare i messaggi in codice del proprio capospia con l'obiettivo di individuare gli agenti segreti della propria fazione.

9. Carcassone big box

Da oltre 20 anni, un classico che coinvolge milioni di giocatori nel mondo è il gioco di strategia Carcassone di Giochi Uniti. In esso, i partecipanti costruiscono insieme una mappa sempre diversa. Basta pescare una tessera e incastrarla sul tavolo per espandere strade, città o campi. Il divertimento sta nel posizionare i propri segnalini nei punti strategici per accumulare un punteggio più alto degli avversari e dominare il territorio. È perfetto per due giocatori, per le famiglie ed è apprezzato anche dagli appassionati più esperti perché unisce tattica e strategia. Nella versione Big Box sono presenti oltre alla versione base anche 7 espansioni.

10. HeroQuest: First Light

Per chi ama l’immaginario epico e l’avventura, i giochi da tavolo fantasy possono offrire un’esperienza davvero molto coinvolgente. Tra i migliori c’è HeroQuest: First Light di Avalon Hill dove una squadra di eroi dovrà collaborare per sconfiggere mostri in un sotterraneo magico e superare delle trappole. È il regalo ideale anche per chi si avvicina per la prima volta al Dungeon Crawler.

11. Uno

Uno dei migliori giochi di carte di sempre è Uno di Mattel Games. Si tratta di un classico intramontabile adatto sia per adulti che bambini in quanto unisce divertimento e semplicità. Le regole sono semplici: i giocatori devono liberarsi delle loro carte abbinando colori e numeri mentre le carte speciali ribaltano continuamente la situazione, obbligando a pescare, saltare turni o invertire l’ordine di gioco. È una proposta divertente da regalare e perfetta anche per la sfida a due.

12. Dixit

Chi cerca qualcosa da regalare, capace di sorprendere più dei classici quiz, può scegliere Dixit di Asmodee. Si tratta di un party game creativo in cui l’interpretazione e l’immaginazione sono al centro dell’esperienza. A ogni turno il narratore sceglie una delle sei carte che ha in mano senza mostrarla ai partecipanti e fornisce loro un indizio. I giocatori selezionano quindi la carta che ritengono coerente con il suggerimento e la consegnano coperta. Il narratore mescola quindi tutte le carte e le dispone scoperte sul tavolo così da permettere a tutti i giocatori di votare la carta giusta utilizzando la propria plancia. Al termine del voto, viene rivelata quella scelta e si procede al conteggio dei voti.

13. 7 Wonders

Uno dei giochi da tavolo di strategia più premiati e amati al mondo è 7 Wonders di Asmodee nel quale i giocatori devono sviluppare delle città facendole diventare potenti mediante scambi commerciali, conquiste militari, scoperte scientifiche e prestigiosi edifici. Grazie alle sue partite scorrevoli e dinamiche si adatta perfettamente sia alle sfide tra due adulti che a quelle in famiglia.

14. Rebirth, la rinascita della Civiltà

Rebirth, la rinascita della civiltà di Cranio Creations è un classico di Reiner Knizia, autore di altri 800 altri giochi da tavolo. Perfetto anche per i giocatori esperti ha come obiettivo quello di piazzare delle tessere su una doppia mappa che raffigura l’Irlanda e la Scozia per costruire insediamenti, campi, centrali e conquistare porti, castelli e città.

15. Regicide

Il gioco Regicide di Devir trasforma un normale mazzo da poker in una sfida all’ultimo sangue nella quale i giocatori collaborano per sconfiggere boss sempre più potenti, dal Jack al Re, sfruttando i poteri dei semi e pianificando le mosse. È uno dei migliori giochi strategici di carte, perfetto per giocatori esperti e consigliato a partire dai 14 anni.

16. Gioco del mimo

Tra i migliori giochi da tavolo per famiglie c'è sicuramente Mimo di Glop. Divertente e coinvolgente, grazie alle 5 categorie e alla possibilità di giocare da 2 a 6 gruppi, permette infatti di creare momenti spensierati e memorabili. Il funzionamento è il seguente: le fazioni si alternano, un giocatore pesca una carta e mimando deve farla indovinare in 60 secondi. Se la squadra indovina, tiene la carta altrimenti viene scartata. Vince alla fine quella che riesce a collezionare una carta per ogni categoria.

17. Affari Tuoi

Nel gioco da tavolo Affari Tuoi di Clementoni due adulti si sfidano in partite divertenti ispirate al celebre programma televisivo. A turno sei aprono i pacchi numerati per scoprire i premi e valutare le offerte del dottore. Si decide poi se accettare gli scambi o puntare al montepremi più ricco. Si tratta di una sfida di strategia e di fortuna, perfetta per serate divertenti da vivere in compagnia.

18. Word A Round

Il gioco di carte Word a round di ThankFun è dinamico, coinvolgente ed è perfetto per allenare le abilità linguistiche e i riflessi. La sfida consiste nel rintracciare prima degli altri la parola scritta lungo l'anello colorato della carta dove la velocità di lettura è tutto. Adatto anche ai bambini, è un'ottima soluzione per divertenti sfide a due o in gruppo.

19. Obscurio

Per chi cerca qualcosa di diverso per animare le proprie serate, il gioco da tavolo Obscurio di Asmodee è la scelta perfetta. Si tratta di una sfida di squadra in cui ogni giocatore ha un ruolo ben preciso all’interno di una biblioteca magica. Il grimorio è l’unica identità visibile a tutti fin dall’inizio e conosce la via d’uscita nonché l’identità del traditore. Costui deve guidare i maghi leali, che tengono nascosto il loro ruolo, a fuggire utilizzando solo indizi visivi e immagini senza poter parlare. Tra di loro però si nasconde anche il traditore che cerca di confondere gli altri senza farsi scoprire. La partita termina con la vittoria del grimorio e dei maghi se questi ultimi riescono a fuggire o del traditore se impedisce la fuga.

20. Inis Big Box

Se si ha un budget medio-alto e si cerca qualcosa per stupire fin dal primo sguardo, la Inis Big Box di Studio Supernova che include anche l'espansione Stagioni è il titolo sui cui puntare. Adatto anche ai giocatori esperti è un’esperienza straordinaria e profonda dal punto di vista visivo, perfetta per chi cerca in un’unica scatola bellezza e sfida. Si tratta infatti di un gioco ispirato alle leggende celtiche nel quale i partecipanti reclutano clan, esplorano terre e combattono per diventare re.