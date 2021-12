I 21 migliori giochi da tavolo fantasy da collezionare I giochi da tavolo fantasy permettono di immergersi in atmosfere magiche, per vivere fantastiche avventure che appassionano adulti e bambini. Abbiamo selezionato per voi i 21 migliori giochi da tavolo a tema fantasy, tutti da scoprire e collezionare.

Atmosfere magiche, creature misteriose e missioni da portare a termine: i giochi da tavolo fantasy affascinano grandi e piccoli giocatori. Tra tutti i giochi da tavolo sono quelli che permettono di vivere fantastiche avventure in mondi magici e fantasiosi, popolati da maghi, streghe, mostri ma anche dèi e vichinghi.

Da giocare tutto l'anno, durante le feste natalizie sono un'ottima alternativa alla classica tombolata, l'ideale per trascorrere del tempo in compagnia di parenti e amici.

Tra le tantissime alternative di giochi da tavolo fantasy disponibili su Amazon, abbiamo selezionato i migliori, da giocare in coppia, in gruppo ma anche da soli. Da quelli pensati per gli adulti a quelli per bambini, fino a quelli adatti a tutta la famiglia, ce n'è proprio per tutti i gusti.

I migliori giochi da tavolo fantasy di sempre

Per la nostra selezione di giochi da tavolo fantasy abbiamo tenuto conto di alcune caratteristiche fondamentali, tra cui l'ambientazione, il numero di giocatori, l'età consigliata e la tipologia di gioco, collaborativo o asimmetrico. Abbiamo inoltre preferito quelli rigiocabili, che non si esauriscono dopo un'unica partita. Molti dei giochi scelti hanno infine miniature dettagliate che riproducono fedelmente i personaggi, per immergersi ancor di più nell'avventura.

Scopriamo insieme quali sono i 21 migliori giochi da tavolo fantasy tutti da giocare che gli appassionati del genere non possono lasciarsi sfuggire.

1. Magic: The Gatering Arena Starter Kit 2021

Apriamo la nostra classifica con uno dei classici dei giochi da tavolo fantasy, Magic: The Gatering nell'edizione 2021, perfetta per chi vuole iniziare a giocare a questo famoso gioco di carte collezionabili.

Lo Starter Kit, composto da due mazzi da 60 carte, due guide rapide e due carte introduttive per la prima partita, contiene tutto il necessario per permettere a due giocatori di imparare a giocare e iniziare la loro collezione di carte MTG. Il kit fornisce inoltre due codici esclusivi per MTG Arena, la app per giocare anche su dispositivi mobili.

Perfetto per i neofiti, questo kit è adatto anche ai giocatori più esperti che vogliono ampliare la loro collezione con nuove carte, poiché comprende, oltre a ristampe, anche molte carte inedite.

Caratteristiche:

Giocatori: da 1 a 2

Età consigliata: 13+

Durata media: 60-120 minuti

Tipologia: asimmetrico

2. Le Case della Follia Seconda Edizione

Ispirato alle opere di H.P. Lovecraft, le Case della Follia è un gioco dall'ambientazione cupa e sinistra: i giocatori, nel ruolo di investigatori, devono risolvere un mistero che avvolge la Villa, esplorandone tutte le stanze per scovare preziosi indizi. Durante l'indagine avranno a che fare con personaggi non giocanti, dovranno risolvere enigmi e si troveranno ad affrontare le creature mostruose che si nascondono negli angoli bui della casa.

È un gioco collaborativo, in cui i giocatori vincono o perdono insieme: adatto per essere giocato in gruppo, può comunque essere giocato in solitaria. La seconda edizione è caratterizzata dalla presenza di un'app dedicata, che funge da master e si contrappone agli investigatori, frapponendogli ostacoli e imprevisti. Ogni round di gioco si compone di due fasi, quella degli investigatori e quella dei miti, quest'ultima interamente gestita dall'app. La presenza di miniature e del background musicale fornito dall'app garantiscono inoltre un'esperienza di gioco immersiva.

Con tante espansioni che arricchiscono le 4 avventure disponibili nella versione base, le Case della Follia è un gioco che può essere giocato più di una volta, senza però l'effetto sorpresa della prima partita: nonostante l'app cambi ogni volta la successione degli eventi e gli scenari presentati, l'obiettivo finale rimane infatti lo stesso.

Caratteristiche:

Giocatori: da 1 a 5

Età consigliata: 14+

Durata media: 120-180 minuti

Tipologia: collaborativo

3. Blood Rage

Strategia e interazione sono alla base di Blood Rage, gioco da tavolo fantasy ispirato alla mitologia nordica. Ogni giocatore è a capo di un clan di vichinghi alla ricerca della gloria eterna prima che giunga Ragnarök, la fine del mondo che segnerà la distruzione di tutto. Per conquistarsi un posto nel Valhalla ed essere ammessi al fianco di Odino, i clan dovranno condurre epiche battaglie, invadendo e saccheggiando i villaggi vicini.

Ogni partita si articola in tre ere, ciascuna a sua volta suddivisa in fasi, durante le quali i giocatori potranno invadere i territori nemici, potenziare i propri personaggi o rafforzare i possedimenti sotto il loro controllo grazie ai doni ricevuti dagli dèi. Alla fine della terza era la partita si conclude, e il giocatore con il punteggio più alto viene dichiarato vincitore.

Da 2 a 4 giocatori, aumentabili a 5 con l'apposita espansione, Blood Rage è un gioco asimmetrico, altamente scalabile (con regole che si adattano al numero dei giocatori) e rigiocabile infinite volte, poiché le dinamiche delle partite sono sempre diverse. Le miniature incluse nella confezione sono estremamente dettagliate, rendendo ancor più facile immedesimarsi nell'ambientazione del gioco.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 4

Età consigliata: 14+

Durata media: 60-90 minuti

Tipologia: asimmetrico

4. Arkham Horror

Da giocare da soli o in coppia, Arkham Horror è un gioco di carte collaborativo, ambientato nell'universo tetro e a tratti horror frutto dell'immaginazione dello scrittore H.P. Lovecraft. I giocatori, nei panni di investigatori, si troveranno ad affrontare mostri e creature sovrannaturali, che dovranno sconfiggere per arrivare a risolvere i misteri paranormali che si annidano nella città di Arkham, in New England.

Ogni investigatore ha delle specifiche caratteristiche, indicate come punti di forza e debolezza: alcune sono presenti dall'inizio, altre possono essere acquisite nel corso della partita. La fase che apre la partita è quella dei miti, durante la quale i giocatori scoprono la minaccia che li attende; con la seconda fase si entra nel vivo del gioco, fatto di indagini, scontri con i nemici e fughe precipitose. L'obiettivo è solo uno: sopravvivere alle forze del male che avanzano inesorabili.

L'aspetto che più caratterizza Arkham Horror è la sua forte componente narrativa: i giocatori prendono parte ad una storia in più puntate, con diverse campagne da portare a termine, aumentabili grazie alle espansioni. Ogni partita è determinata dalle azioni compiute in quella precedente, e a sua volta influenza le successive. Questo rende il gioco perfetto per essere giocato più volte, ma ne aumenta inevitabilmente la difficoltà: è adatto infatti a giocatori esperti e in generale a chi abbia voglia di cimentarsi in un gioco impegnativo, caratterizzato da partite piuttosto lunghe.

Caratteristiche:

Giocatori: da 1 a 2

Età consigliata: 14+

Durata media: 60-120 minuti

Tipologia: collaborativo

5. Descent: Leggende delle Tenebre

Miniature rifinite nei minimi dettagli e una plancia da gioco tridimensionale permettono di immergersi nel regno di Terrinoth, scenario di Descent: Leggende delle Tenebre, un gioco da tavolo fantasy in stile dungeon crawler, i giochi incentrati sull'esplorazione di spazi angusti come sotterranei e labirinti. Sedici missioni ricche di sfide vedranno contrapporsi eroi e forze demoniache in una lotta senza esclusione di colpi, tra foreste oscure e antichi campi di battaglia.

Ciascun giocatore si trasforma in eroe leggendario con l'obiettivo di difendere il regno dagli attacchi nemici, facendo affidamento su caratteristiche e abilità da potenziare nel corso della partita. Superare ostacoli, scoprire tesori, procurarsi armi e oggetti e scovare e sconfiggere gli avversari sono le azioni che gli eroi sono chiamati a compiere, potendo contare sul supporto dell'app integrata che li guiderà in questa avventura. Lo scenario viene costruito nel corso del gioco, man mano che i giocatori procedono nella missione, e l'impostazione è fortemente narrativa, con storie e dialoghi dei personaggi visibili sull'app.

Descent: Leggende delle Tenebre è un gioco collaborativo, adatto per essere giocato in solitaria o in un piccolo gruppo di 4 persone, ed è rigiocabile: a seconda delle scelte dei giocatori, la partita può prendere infatti diverse direzioni. Non si tratta di un gioco particolarmente complesso, ma risulta essere molto lungo, con partite che possono durare anche più di tre ore, adatto dunque a chi è disposto a dedicare parecchio tempo ai giochi da tavolo.

Caratteristiche:

Giocatori: da 1 a 4

Età consigliata: 14+

Durata media: 180-240 minuti

Tipologia: collaborativo

6. Disney Villainous

Sei celebri cattivi – Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e Regina di Cuori – sono i protagonisti di Disney Villainous, ispirato ai più famosi classici di animazione. Ogni personaggio ha un obiettivo ed eroi buoni da sconfiggere seguendo le indicazioni della Guida al Cattivo, che contiene suggerimenti utili ad ottenere la vittoria.

Diverse azioni tra cui scegliere, oggetti e alleati a supporto dei giocatori e una plancia divisa tra Forze del Bene, con le carte Destino che intralciano i cattivi, e Forze del Male, con le carte Villain che al contrario li favoriscono, Disney Villainous è un gioco asimmetrico, del tipo tutti contro tutti: il giocatore che per primo raggiunge il suo obiettivo vince la partita.

Le regole semplici e chiare, l'ambientazione fiabesca (seppur declinata in chiave dark) e la breve durata lo rendono un gioco da tavolo per tutta la famiglia, da giocare più volte, che divertirà grandi e piccini.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 6

Età consigliata: 10+

Durata media: 60-120 minuti

Tipologia: asimmetrico

7. Citadels

Costruire la propria cittadina è la missione che terrà impegnati i giocatori di Citadels, un gioco di carte ambientato in un'epoca medievale immaginaria, in cui strategia, astuzia e sapiente uso dei bluff sono fondamentali. Ad ogni turno i partecipanti possono scegliere un personaggio che li aiuterà a raggiungere l'obiettivo di diventare Mastro Costruttore del Regno, accumulando risorse utili e ostacolando gli avversari.

Di quartiere in quartiere, potendo contare sulle abilità speciali dei diversi personaggi, le cittadine dei giocatori prendono forma: la partita si conclude quando una di esse raggiunge i sette quartieri, e viene dichiarato vincitore il giocatore che avrà accumulato il maggior numero di punti.

Perfetto per gruppi numerosi perché studiato per arrivare fino a 8 giocatori, Citadels è un gioco semplice e veloce, scalabile, con regole diversificate a seconda del numero dei partecipanti. Il suo essere asimmetrico e molto interattivo lo rende particolarmente coinvolgente e rigiocabile all'infinito, sia dagli adulti che dai bambini.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 8

Età consigliata: 10+

Durata media: 30-60 minuti

Tipologia: asimmetrico

8. Le Leggende di Andor

Ambientazione fantasy classica per Le Leggende di Andor, un gioco collaborativo, con poche e semplici regole, adatto a tutta la famiglia. I quattro eroi protagonisti hanno un'unica missione: salvare la terra di Andor dall'imminente invasione nemica, usando spada, arco, ascia e magia. Cinque leggende per altrettante avventure coinvolgono gli eroi, ciascuno con peculiari abilità fondamentali per combattere troll, draghi e tutte le creature mostruose che popolano il regno.

Il tabellone è doppio: da un lato le diverse aree che fanno parte delle terre di Andor, dall'altro la miniera abbandonata in cui si svolgono alcune avventure. Ogni leggenda muta inoltre le sorti del gioco: cambiano gli obiettivi, si aggiungono nuovi personaggi, vengono introdotti nuovi eventi, rendendo il gioco adatto ad essere giocato più volte, anche una volta che l'avventura è stata completata. Le espansioni disponibili, inoltre, aggiungono leggende e permettono di aumentare il numero di giocatori.

Per introdurre i più piccoli al mondo di Andor, è disponibile anche la versione junior, adatta dai 7 anni in su: un gioco da tavolo fantasy per bambini semplificato e perfetto da giocare anche in autonomia. Al contrario del fratello maggiore, non ci sono leggende ma una partita unica, durante la quale i piccoli giocatori avranno l'obiettivo di ritrovare i cuccioli di lupo dispersi.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 4

Età consigliata: 10+

Durata media: 60-90 minuti

Tipologia: collaborativo

9. Sì, Oscuro Signore

Sì, Oscuro Signore è un party game divertente che coinvolgerà tutta la famiglia, in cui i giocatori devono giustificarsi per il fallimento dell'ennesima missione davanti al loro Signore. L'obiettivo? Scaricare la colpa sui compagni, inventando storie improbabili e adducendo scuse per non essere puniti.

Un'ambientazione fantasy dal sapore dark, con i protagonisti – dalla parte del Male – costretti a nascondersi per aver perso la sfida contro il Bene. Un giocatore sarà Rigor Mortis, Oscuro Signore, tutti gli altri i Goblin, suoi umili servitori, accusati della sconfitta: qualcuno dovrà essere punito, e per scamparla i partecipanti dovranno incolparsi l'un l'altro. Le carte a loro disposizione aggiungeranno inoltre dettagli umilianti alla storia da raccontare, o imporranno difficoltà, come dire parole al contrario.

Divertimento assicurato con questo gioco di breve durata, decisamente asimmetrico e adatto per gruppi molto numerosi, fino a 16 persone. Le modalità estremamente semplici ma che alimentano la competizione lo rendono perfetto per i principianti e al contempo coinvolgente anche per giocatori più esperti, e ne fanno un perfetto passatempo per le serate in compagnia, rigiocabile tutte le volte che si vuole.

Caratteristiche:

Giocatori: da 4 a 16

Età consigliata: 8+

Durata media: 25 minuti

Tipologia: asimmetrico

10. Munchkin

Gioco di carte parodistico, che si prende gioco in chiave umoristica dei classici meccanismi dei giochi di ruolo, Munchkin è ambientato in un labirinto popolato di mostri dai nomi improbabili, come il Goblin zoppo o il Minotarro. Gli oggetti a disposizione dei giocatori, il cui obiettivo è sconfiggere i mostri per salire di livello, sono altrettanto esilaranti: Palloncini tanto carini, Pozione pollimorfica e Cozione della ponfusione sono solo alcune delle armi da utilizzare in battaglia.

Non solo mostri da affrontare, però: anche gli altri giocatori sono avversari da battere e a cui rubare equipaggiamento per arrivare per primi al decimo livello e vincere la partita. Di stampo fortemente asimmetrico, Munchkin metterà in crisi le più solide amicizie, contrapponendo tra loro i giocatori in una lotta senza esclusione di colpi.

Dopo qualche partita di rodaggio il meccanismo è semplice da apprendere, per cui è adatto ai più piccoli e ai neofiti poco avvezzi ai giochi da tavolo. È inoltre pensato per gruppi fino a 6 persone e giocabile più volte, potendo contare anche sulle tante espansioni disponibili per vivere sempre nuove sfide all'ultimo sangue.

Caratteristiche:

Giocatori: da 3 a 6

Età consigliata: 10+

Durata media: 60 minuti

Tipologia: asimmetrico

11. Zombicide: Black Plague

Spin-off del famoso gioco da tavolo Zombicide, Black Plague è ambientato in un mondo fantasy medievale, in cui un'orda di zombie minaccia di distruggere l'umanità e le altre razze come elfi e nani. In loro difesa si schiera un gruppo di valorosi eroi che avranno il compito di fermare l'avanzata dei non-morti e trionfare sul male.

Dieci mappe modulari per dieci diverse missioni che vedranno i partecipanti impegnati a sconfiggere gli zombie con ogni arma a loro disposizione: ogni uccisione accresce le abilità degli eroi, ma determina anche la comparsa di altri non-morti, per un'invasione che sembra inarrestabile. I giocatori dovranno agire tutti insieme per fermare l'orda, in un gioco collaborativo estremamente coinvolgente.

Con miniature dettagliate di ogni personaggio, Zombicide: Black Plague è giocabile in solitaria, anche se diventa più interessante se giocato in gruppo, con ogni giocatore ad interpretare un eroe. Le dinamiche di gioco lo rendono rigiocabile, e le carte modulari consentono anche di costruire le proprie missioni, per partite sempre diverse.

Caratteristiche:

Giocatori: da 1 a 6

Età consigliata: 14+

Durata media: 60 minuti

Tipologia: collaborativo

12. Talisman

Quarta edizione di un classico anni '80 che ha fatto la storia dei giochi da tavolo, Talisman è ambientato in un universo fantasy in cui gli eroi devono affrontare creature mostruose per conquistare la Corona del Comando, che permetterà a chi la possiede di dominare l'intero universo.

Tra combattimenti contro temibili mostri, trappole da schivare e magia oscura da affrontare, i giocatori avranno dalla loro parte seguaci e oggetti da collezionare nell'avanzata verso la corona, rischiosa e imprevedibile. Per proteggersi durante la loro impresa dovranno cercare di impossessarsi del Talismano, l'artefatto indispensabile per percorrere le spaventose lande situate oltre la Porta del Potere.

Collaborativo, da giocare in gruppo fino a 6 persone, Talisman è un gioco dalla dinamica semplice che appassionerà anche i giocatori meno esperti, tenendoli incollati al tabellone. Lo svolgimento della partita non è mai uguale a sé stesso, per cui questo gioco è adatto ad essere giocato più di una volta, e le numerose espansioni disponibili ne aumentano la complessità aggiungendo carte e personaggi.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 6

Età consigliata: 14+

Durata media: 90 minuti

Tipologia: collaborativo

13. Last Bastion

Una fortezza medievale è lo scenario in cui si svolge Last Bastion, un gioco di tipo collaborativo puro rielaborazione di Ghost Stories, di cui riprende quasi in toto le modalità, aggiungendo però dettagli moderni come le miniature dettagliate dei personaggi. I giocatori hanno il compito di difendere la fortezza dall'attacco della Regina Funesta e le sue temibili Orde, per evitare di far precipitare il mondo nel caos.

Ad ogni turno si possono attaccare i mostri che circondano gli eroi, cercando di sconfiggerli con una combinazione di dadi e segnalini oggetto. Lo scopo principale di ciascun giocatore è però uccidere il boss dell'orda senza morire a sua volta, pena la perdita della partita. La cooperazione tra i partecipanti è indispensabile a garantire il successo dell'impresa, per cui, nonostante sia un gioco pensato per essere giocato anche da soli, è da preferire quando si è in gruppo.

Resta comunque un gioco particolarmente complesso e sfidante, dove la sconfitta è sempre dietro l'angolo: è adatto dunque ai giocatori con esperienza di queste dinamiche di gioco, che meglio sapranno adottare le giuste strategie per raggiungere la vittoria, più che ai principianti che potrebbero trovarlo frustrante. Infine, le partite abbastanza brevi e le molte possibili combinazioni di carte lo rendono un gioco che può essere giocato più di una volta senza problemi.

Caratteristiche:

Giocatori: da 1 a 4

Età consigliata: 14+

Durata media: 45 minuti

Tipologia: collaborativo

14. Rising Sun

Le miniature estremamente dettagliate ad opera di un apposito team di scultori e i vari elementi di gioco realizzati con cura rendono Rising Sun un vero e proprio pezzo da collezione per gli appassionati del genere fantasy. In un Giappone feudale leggendario che l'Imperatore ha portato alla dissolutezza, le divinità tradizionali – i Kami – risalgono dalle tenebre per ristabilire la purezza, e affidano ai clan sacri guidati dai giocatori il compito di reclamare il trono e conquistare il titolo di Imperatore.

Strategia, alleanze e una buona dose di dialettica sono fondamentali in questo gioco asimmetrico, in cui ogni clan è in guerra con gli altri. Ogni partita si svolge in quattro stagioni, durante le quali si potranno stringere o interrompere alleanze, venerare i Kami in cambio di favori e combattere gli avversari. Alla fine dell'ultima stagione, l'inverno, il giocatore con il maggior numero di punti vince il gioco.

Gioco profondo e complesso, Rising Sun si rivolge ad un pubblico di giocatori esperti, e necessita di alcune partite per essere apprezzato appieno. Questo lo rende non solo rigiocabile, ma anche avvincente e appassionante per gli amanti dei giochi strategici, in cui la fortuna conta ben poco.

Caratteristiche:

Giocatori: da 3 a 5

Età consigliata: 14+

Durata media: 90-120 minuti

Tipologia: asimmetrico

15. Mysterium

Ambientazione fantasy dal sapore horror per Mysterium, gioco collaborativo in cui i partecipanti devono risolvere un misterioso omicidio avvenuto anni prima in un antico maniero. C'è una presenza che si nasconde tra le mura dell'abitazione: è il fantasma della vittima, con cui i medium devono collaborare per riuscire a risolvere il caso e permettere alla sua anima di riposare in pace.

Nei sette turni a loro disposizione, i giocatori che interpretano i medium dovranno decifrare i messaggi del giocatore che ricopre il ruolo di fantasma, per ricostruire gli eventi della notte dell'omicidio e scovare il colpevole. Medium e fantasma possono comunicare tra loro solo tramite carte visione, da decodificare entro un tempo stabilito. Ogni partecipante dovrà poi indicare arma, luogo e colpevole del delitto in base alle informazioni raccolte: se la maggioranza indovina, tutti i giocatori vincono la partita.

A metà strada tra Cluedo e Dixit, Mysterium si può giocare in coppia o in gruppi fino a 7 persone, è adatto a tutta la famiglia e facilmente scalabile. Le espansioni permettono poi di aggiungere nuove carte visione, oltre che nuovi sospetti, luoghi e oggetti, rendendolo sempre interessante da rigiocare.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 7

Età consigliata: 10+

Durata media: 40 minuti

Tipologia: collaborativo

16. Obscurio

Dagli stessi creatori di Mysterium, Obscurio è ambientato in una biblioteca abbandonata con una inquientante fama: tra i suoi labirintici corridoi molte persone sono impazzite, altre sono misteriosamente scomparse. Un gruppo di Maghi ha deciso tuttavia di sfidare la sorte per recuperare il Grimorio, un famoso libro di incantesimi. Una volta portata a termine la loro missione, devono trovare al più presto l'uscita per sfuggire al malvagio Stregone che è già sulle loro tracce.

A guidarli verso la salvezza proprio il libro di incantesimi, interpretato da uno dei giocatori, che potrà comunicare con i propri compagni solo attraverso le carte illusione. Non tutti sono però dalla stessa parte: ad un giocatore sarà affidato segretamente il ruolo di Traditore, con il compito di rallentare la fuga dei Maghi. Per uscire dalla biblioteca e vincere la partita i giocatori dovranno dunque interpretare correttamente gli indizi forniti dal Grimorio, senza farsi ingannare dal Traditore.

Al contempo collaborativo e asimmetrico per la presenza di un antagonista interno al gruppo, Obscurio è un gioco adatto a tutta la famiglia, caratterizzato da partite veloci e ricche di adrenalina, che coinvolgerà grandi e piccoli giocatori.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 8

Età consigliata: 10+

Durata media: 45 minuti

Tipologia: collaborativo asimmetrico

17. Pozioni Esplosive

Pozioni Esplosive è un gioco pensato per tutta la famiglia, ma che farà divertire anche gli adulti. È giunto il momento dell'esame finale all'Accademia di Stregoneria Horribilium, e gli aspiranti stregoni devono completare il maggior numero di pozioni magiche se vogliono ottenere il titolo di miglior studente dell'anno.

Ogni giocatore durante il proprio turno potrà prendere una delle biglie – che simboleggiano gli ingredienti delle pozioni – dall'apposito dispenser: se dopo la sua azione due o più biglie dello stesso colore entrano in contratto, esplodono e possono essere prese anch'esse. Ogni pozione ha dai 4 ai 7 ingredienti: una volta raccolte tutte le biglie necessarie, si attiva il potere magico corrispondente. Il giocatore che ne è in possesso potrà rubare biglie agli avversari, pescarne altre dal dispenser o completare una pozione utilizzando biglie di qualsiasi colore.

Di tipo asimmetrico, Pozioni Esplosive è un gioco semplice ma che induce al ragionamento, adatto a far avvicinare anche i più piccoli ai giochi da tavolo. Le partite sono brevi e si svolgono velocemente, e sfida dopo sfida si possono migliorare le proprie abilità, il che lo rende perfetto da rigiocare infinite volte.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 4

Età consigliata: 8+

Durata media: 30 minuti

Tipologia: asimmetrico

18. Dungeons & Dragons: Inizia l'Avventura

Per chi cerca un primo approccio al celebre gioco di ruolo Dungeons & Dragons, Inizia l'Avventura è il gioco adatto: ambientato nel mondo di D&D, permette di iniziare a conoscerne ambientazioni, dinamiche e personaggi.

I giocatori saranno gli eroi che hanno il compito di difendere la fantastica terra di Neverwinter dal male che la minaccia, affrontando temibili mostri e superando prove e ostacoli che troveranno lungo il cammino. Di tipo collaborativo, per arrivare alla vittoria e prevalere sul male i partecipanti dovranno cooperare tra loro, scegliendo quale percorso affrontare e quale boss sconfiggere. Ad ogni turno, inoltre, uno dei giocatori assumerà il ruolo di Dungeon Master, e guiderà gli altri nell'avventura.

Vera e propria introduzione al mondo di Dungeons & Dragons, Inizia l'Avventura è un gioco adatto a tutta la famiglia, che coinvolgerà adulti e bambini. Le regole sono semplici e immediate e la rigiocabilità è elevata, grazie alle tante combinazioni possibili di abilità da implementare e mostri da affrontare.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 4

Età consigliata: 10+

Durata media: 30-40 minuti

Tipologia: collaborativo

19. Harry Potter: Hogwarts Battle

In Harry Potter: Hogwarts Battle sette avventure (tante quanti sono gli anni di studio nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts) attendono Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e Neville Paciock, quattro dei protagonisti della saga del maghetto più famoso del mondo. Voldemort è tornato e minaccia la scuola e i suoi studenti: la battaglia è ormai imminente.

Ciascun giocatore inizia la partita con un mazzo di carte personale, da arricchire con personaggi, incantesimi e oggetti man mano che avanza di livello. Ogni avventura è più difficile della precedente, per una difficoltà di gioco sempre maggiore, e i giocatori dovranno usare abilità e magia per sconfiggere il Signore Oscuro una volta per tutte, collaborando tra loro per resistere agli attacchi degli avversari.

Perfetto per rivivere le atmosfere di libri e film, Harry Potter: Hogwarts Battle è un gioco di carte collaborativo adatto ad adulti e bambini, da giocare e rigiocare con tutta la famiglia.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 4

Età consigliata: 11+

Durata media: 30-60 minuti

Tipologia: collaborativo

20. Il Trono di Spade

Basato sulla saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco – da cui è stata tratta anche una serie tv di successo -, Il Trono di Spade farà immergere i giocatori nell'ambientazione fantasy dei romanzi di George R.R. Martin, in un'epica lotta per la conquista del trono.

Ogni giocatore è a capo di una delle grandi casate che aspirano al trono, e dovrà battere gli avversari in astuzia per raggiungere il proprio obiettivo. Strategia e pianificazione sono alla base di questo gioco asimmetrico, in cui tuttavia è necessaria anche una buona dose di diplomazia, per stringere con i contendenti alleanze funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.

Le partite mediamente lunghe e le modalità di gioco lo rendono adatto agli appassionati di giochi di strategia, in cui ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio. Allo stesso tempo, la dinamica coinvolgente spinge i fan della saga e non solo a volerlo rigiocare più volte, per sfide sempre appassionanti.

Caratteristiche:

Giocatori: da 3 a 6

Età consigliata: 14+

Durata media: 120 minuti

Tipologia: asimmetrico

21. Star Wars: Assalto Imperiale

La Guerra Civile Galattica è iniziata: forze Imperiali e Alleanza Ribelle si affrontano in Star Wars: Assalto Imperiale, ispirato all'omonima saga che conta migliaia di appassionati. Dopo la distruzione della Morte Nera, l'Impero Galattico è in difficoltà: mentre le sue forze cercano di ristabilire il controllo, gruppi di Ribelli le affrontano con ogni mezzo per riportare la pace nella galassia.

Diverse missioni attendono i giocatori che assumono il ruolo di Ribelli: a cercare di sabotarli il giocatore che controlla le forze dell'Impero, schierate e pronte alla battaglia. Questa contrapposizione rende il gioco collaborativo e asimmetrico al contempo, con più partecipanti alleati a combatterne uno. Il gioco si può inoltre svolgere in modalità campagna, con missioni collegate tra loro, oppure in modalità scontro diretto, con combattimenti uno contro uno senza ripercussioni successive.

La possibilità di giocare in modalità campagna, unita a quella di assemblare le tessere per creare nuove missioni, rendono Star Wars: Assalto Imperiale assolutamente rigiocabile, e le molte espansioni disponibili non fanno che migliorare questo aspetto. Il gioco è inoltre scalabile, con regole diversificate in base al numero dei giocatori, che possono essere un massimo di 5. Infine, le miniature dettagliate dei personaggi faranno felici tutti gli appassionati della saga, facendoli immergere ancor di più nell'ambientazione dei film.

Caratteristiche:

Giocatori: da 2 a 5

Età consigliata: 14+

Durata media: 60-120 minuti

Tipologia: collaborativo asimmetrico

Come scegliere un gioco da tavolo fantasy

I giochi da tavolo fantasy non sono tutti uguali: per quanto ambientazioni e personaggi possano essere simili, ogni gioco ha caratteristiche, regole e dinamiche uniche. Per questo è importante sapere a quali aspetti prestare attenzione al momento dell'acquisto. Abbiamo raccolto quelli più importanti, che vi guideranno nella scelta del vostro nuovo gioco da tavolo fantasy.

Esperienza dei giocatori : l'esperienza, quando si tratta di giochi da tavolo, è fondamentale. Alcuni titoli potrebbero infatti risultare troppo complessi per chi non è mai andato oltre i classici come Monopoly. Meglio allora, se si è agli inizi, scegliere un gioco di difficoltà media, che sia adatto ai principianti. Al contrario, i giocatori di lungo corso potranno optare per giochi più strutturati, che li terranno impegnati in lunghe e avvincenti partite.

: l'esperienza, quando si tratta di giochi da tavolo, è fondamentale. Alcuni titoli potrebbero infatti risultare troppo complessi per chi non è mai andato oltre i classici come Monopoly. Meglio allora, se si è agli inizi, scegliere un gioco di difficoltà media, che sia adatto ai principianti. Al contrario, i giocatori di lungo corso potranno optare per giochi più strutturati, che li terranno impegnati in lunghe e avvincenti partite. Età dei giocatori : questo aspetto non è necessariamente legato al primo, per quanto potrebbe sembrarlo. Età ed esperienza non sono infatti per forza collegate, ma di certo si deve tener conto degli anni dei potenziali giocatori quando si decide di acquistare un gioco da tavolo, fantasy e non solo. Dei genitori con figli piccoli dovranno ad esempio scegliere un titolo consigliato per una determinata fascia d'età, se l'obiettivo è coinvolgere nel gioco anche i bambini. Discorso diverso invece per una coppia o un gruppo di adulti, che potranno orientarsi su giochi studiati per loro.

: questo aspetto non è necessariamente legato al primo, per quanto potrebbe sembrarlo. Età ed esperienza non sono infatti per forza collegate, ma di certo si deve tener conto degli anni dei potenziali giocatori quando si decide di acquistare un gioco da tavolo, fantasy e non solo. Dei genitori con figli piccoli dovranno ad esempio scegliere un titolo consigliato per una determinata fascia d'età, se l'obiettivo è coinvolgere nel gioco anche i bambini. Discorso diverso invece per una coppia o un gruppo di adulti, che potranno orientarsi su giochi studiati per loro. Numero dei giocatori : se si prevede di giocare con tante persone, magari in occasione di feste e ricorrenze, meglio scegliere giochi che possano essere giocati da un buon numero di giocatori. In commercio ne esistono diversi, adatti sia a gruppi piccoli sia a gruppi molto numerosi.

: se si prevede di giocare con tante persone, magari in occasione di feste e ricorrenze, meglio scegliere giochi che possano essere giocati da un buon numero di giocatori. In commercio ne esistono diversi, adatti sia a gruppi piccoli sia a gruppi molto numerosi. Tipologia di gioco: vi piacciono i giochi tutti contro tutti o quelli in cui si deve collaborare? I primi si definiscono asimmetrici, e prevedono un solo vincitore, i secondi sono invece i giochi collaborativi, in cui si vince o si perde tutti insieme. Questo è un aspetto molto importante, di cui tener conto in fase di scelta: la tipologia di gioco influisce infatti anche sulla modalità di svolgimento, rendendolo più o meno competitivo.

Qualsiasi sia la vostra scelta, potete acquistare giochi da tavolo fantasy nei negozi di giocattoli, che hanno quasi sempre un'area dedicata ai giochi in scatola, oppure online, dove scelta e varietà sono sicuramente maggiori. Su Amazon, ad esempio, la sezione dedicata ai giochi da tavolo fantasy è molto fornita, per cui trovare qualcosa di adatto alle vostre esigenze non sarà difficile.