I libri sull'autostima rappresentano un valido aiuto per ritrovare la fiducia in sé stessi ed essere maggiormente sicuri del proprio valore, abbandonando paure e incertezze.

L'autostima, come suggerisce lo stesso termine, è un'autovalutazione di se stessi, un processo da cui dipende la crescita personale, la visione che si ha di sé stessi, dei propri stati emotivi e, spesso, la percezione di come si è visti dagli altri. Per aumentarla, c'è bisogno di una spinta interiore ma anche di stimoli esterni che riescano ad innescare un percorso di crescita personale per imparare ad apprezzarsi e credere in se stessi. I libri sull'autostima possono rappresentare un ottimo punto di partenza per sbloccarsi ed essere più sicuri di sé.

Scopriamo insieme quali sono alcuni dei titoli più consigliati del momento, tra i quali è possibile trovare anche libri sull'autostima dedicati ai bambini e ai ragazzi.

I migliori libri sull'autostima

Leggere un libro sull'autostima può aiutare a ridurre il divario tra "l'idea che si ha di sé" e "la percezione del sé" e, di conseguenza, ad accrescere la percezione del proprio valore. Gli alti e i bassi della vita possono portare a dubitare della propria persona e pensare di non essere troppo bravi, troppo forti o troppo coraggiosi ma solo troppo poco. L'errore sta nel legare l'autostima al raggiungimento di risultati futuri quando si dovrebbe, invece, imparare a riconoscere i successi passati e utilizzarli come spinta per riacquistare fiducia in se stessi.

Ecco la classifica dei 17 migliori libri sull'autostima sia per adulti che per bambini e ragazzi.

1. I sei pilastri dell'autostima

"I sei pilastri dell'autostima di Nathaniel Branden" dimostra quanto sia importante la stima di se stessi per il benessere psicologico, il raggiungimento di successi personali, felicità e relazioni positive.

Un libro consigliato agli adulti in cui Branden, attraverso una vita pratica clinica e di ricerche, è arrivato a definire i sei pilastri dell'autostima: vivere consapevolmente, accettazione, responsabilità, sicurezza di sé, fissare degli scopi e integrità personale.

L'importanza dell'autostima e dei suoi cardini viene analizzata in diversi ambiti, lavorativo, famigliare, educativo, sociale, e all'interno del libro troverete anche dei semplici esercizi per accrescere la consapevolezza di voi stessi e l'efficienza personale.

2. Amati: Piccola Guida Femminile per una Grande Autostima

"Amati: Piccola Guida Femminile per una Grande Autostima" rientra tra i migliori libri sull'autostima femminile che saprà ispirarvi e farvi ritrovare la stima in voi stesse e nelle vostre capacità.

Una riflessione su come la stima di sé dipenda dall'atteggiamento mentale e dalla sicurezza di se stesse. Una serie di dritte su come coltivare la propria unicità dando spazio alle proprie passioni e talenti.

Una lettura consigliata a donne sia giovani che adulte in cui l'autrice offre diversi interessanti spunti per aumentare l'autostima femminile.

In questa guida, inoltre, troverete una preziosa nota della Psicologa e Psicoterapeuta Antonella Fornaro dedicata totalmente all’importanza dell’autostima.

3. La trappola della felicità. Come smettere di tormentarsi e iniziare a vivere

"La trappola della felicità. Come smettere di tormentarsi e iniziare a vivere" una lettura su come sbloccarsi e riprendere in mano la propria vita uscendo dalla "trappola della felicità" un circolo vizioso fatto di pensieri ed emozioni negative.

In questo libro Russ Harris riesce ad avviare un percorso di scoperta personale guidando il lettore a prendere coscienza dei propri meccanismi mentali che rendono l'individuo prigioniero delle proprie chimere impossibili.

Grazie ai principi e le tecniche dell'Acceptance and Commitment Therapy, un approccio terapeutico basato sulla mindfulness e diretto a sviluppare la "flessibilità psicologica", l'autore riesce a insegnare come superare i momenti critici della vita per vivere pienamente il presente.

4. Da grande voglio essere… felice

"Da grande voglio essere… felice" rientra tra i migliori libri sull'autostima per bambini, età di lettura 3 anni.

Una raccolta di piccole storie illustrate e scritte in un linguaggio facile ideale da far leggere ai più piccoli.

Un modo per trasmettere anche ai bimbi i giusti valori per crescere più sicuri di sé e prepararsi al futuro attraverso empatia, fiducia in sé e altri valori raccontati dalle illustrazioni del libro.

5. Sei una forza!

"Sei una forza!" è un libro sull'autostima per ragazzi dai 9 anni in poi, pensato per chi sogna in grande.

Molti sono gli esempi di talenti e personalità di spicco, da Mozart a Serena Williams, per insegnar loro che il successo lo si guadagna e che il talento va coltivato attraverso la voglia di crescere, la determinazione ma soprattutto la fiducia in se stessi.

Aiuterà anche i lettori più giovani a ritrovare o rinforzare l'autostima e stimolare il loro potenziale.

6. Migliorare l'autostima: 2 libri in 1

"Migliorare l’autostima" è l’unione dei libri Intelligenza emotiva e Terapia cognitivo-comportamentale (CBT) che aiuteranno il lettore a capire come le emozioni possano influire negativamente o positivamente su se stesso e sugli altri.

Una valida riflessione su come l'intelligenza emotiva riesca a mettere a fuoco l'importanza delle componenti emotive anche nel pensiero razionale che aiuterà a comprendere perché successi e fallimenti dipendano da fattori quali l'autocontrollo, l'empatia e la perseveranza.

Tra i diversi temi trattati: linguaggio del corpo, empatia, gestione della rabbia, ansia, fiducia in se stessi, autocoscienza e molto altro ancora.

Migliorare l'autostima approfondisce anche la Terapia cognitivo-comportamentale, una forma di terapia psicologica che si occupa principalmente di come si pensi a se stesso, al mondo e alle altre persone e come ciò che influisce sui propri pensieri e sentimenti.

7. Fattore 1%: Piccole abitudini per grandi risultati

"Che ti piaccia o no, oggi sei il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi cinque anni e tra cinque anni sarai il risultato di quelle che decidi di fare tue da oggi".

"Fattore 1%: Piccole abitudini per grandi risultati" offre diversi spunti di riflessioni su quanto le abitudini quotidiane riescano a determinare il sé interiore e quindi la propria persona.

Il libro presenta un metodo innovativo, da seguire passo dopo passo, per trasformare i propri comportamenti in abitudini forti e sostenibili nel tempo con lo scopo di autodefinirsi e aumentare così la propria autostima.

Le abitudini vengono viste come forza invisibile capace di dar forma alla propria identità e all'immagine che gli altri hanno, un fattore da studiare e modificare per ritrovare sé stessi e diventare ciò che si desidera.

8. Il segreto è credere in se stessi

La vita non è questione di fortuna ma di autostima, in "Il segreto è credere in se stessi" Brian Tracy spiega come sviluppare l'autostima, migliorarla e incrementarla per vivere bene.

Spesso si tende a pensare che alcune persone riescano nella vita più di altre per pura fortuna, ma non è così. In questo libro attraverso le storie di persone di successo e dei loro comportamenti viene spiegato quanto sia fondamentale credere in se stessi: tutta questione di autostima.

L'autore con i suoi consigli riesce a trasmettere al lettore quanto sia importante avere fiducia in se stessi per mettere a fuoco i propri obiettivi di vita e scoprire le proprie potenzialità.

9. Sei brillante.

Se siete in cerca di un libro sull'autostima per bambini "Sei brillante!" è una lettura consigliata ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, che sono in quella fase di crescita che potrà influenzare il loro percorso di vita.

Questa guida unisce semplicità attività e comprovate tecniche cognitivo-comportamentali per guidare il bambino verso un percorso di crescita personale e di miglioramento dell'autostima.

Bop, un divertente personaggio con cui i bambini potranno facilmente identificarsi, coinvolgerà i ragazzi in divertenti attività e consigli utili e motivanti per guidarli verso una maggiore fiducia di sé.

10. Migliorare se stessi

Spesso capita di sentirsi senza speranze o poco convinti delle proprie capacità: tutta colpa delle proprie convinzioni limitanti.

In "Migliorare se stessi: credi di più in te stesso, sogna in grande e non autolimitarti" viene evidenziato come l'autolimitazione sia alimentata principalmente da scarsa autostima e pensieri negativi.

Queste due componenti unite possono sabotare il proprio percorso di crescita personale ponendo dei freni al raggiungimento dei propri obiettivi.

Insomma, si è così tanto convinti di non essere abbastanza bravi da smettere di tentare, autolimitandosi. Mind Hacking Sistem riuscirà a sbloccare tali convinzioni attraverso il miglioramento dell’autostima e il perfezionamento del pensiero positivo.

11. Migliorare l'autostima e la fiducia in sé

"Migliorare l'autostima e la fiducia in sé" è il titolo del libro di Anthony Allen e anche un valido consiglio per iniziare con il piede giusto un percorso di crescita personale che porterà ad aumentare la stima in se stessi.

Insicurezza e scarsa convinzione nelle proprie capacità sono il primo motivo per il quale un obiettivo appare lontano e irraggiungibile.

Questi atteggiamenti inducono a ragionare in un'ottica di pensiero negativo e a vedere solo ciò che "non si è" o "non si è abbastanza". La soluzione è ritrovare la stima di sé e lavorare sulla propria autostima.

Questa lettura riuscirà a chiarire quei meccanismi che spesso entrano in atto nel corso della vita che anziché condurre alla soddisfazione personale portano a non credere più in se stessi.

12. Corso rapido di autostima per vivere meglio

Nel libro "Corso rapido di autostima per vivere meglio" il dr. Hauck insegna ad accettarsi per quello che si è e a superare la paura del giudizio altrui.

Un libro per sbloccarsi e riprende il controllo della propria vita per viverla al meglio. Una lettura che analizza le debolezze dell'individuo in modo davvero realistico riuscendo ad aiutare il lettore a superare le proprie insicurezze e difficoltà.

Un piccolo percorso introspettivo pensato per riacquistare la fiducia in sé stessi e migliorare la propria autostima.

13. Quiet: Il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare

"Quiet: Il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare" è un libro sull'autostima dedicato agli introversi, coloro che preferiscono ascoltare anziché parlare.

Susan Cain riesce a raccontare i suoi anni di esperienza come consulente e il suo passaggio da quella che definisce una timidezza riluttante a una timidezza, invece, orgogliosa. Riesce a porre così l'attenzione sulle persone introverse spiegandone la forza e il fondamentale ruolo che esse svolgono nella società attuale.

Una lettura coinvolgente e stimolante che vede gli introversi sotto una luce diversa aumentando l'autostima in tutti coloro per indole tendono a nascondere la propria importanza.

14. Emma e Dario trovano la fiducia in se stessi

"Emma e Dario trovano la fiducia in se stessi: impariamo a sbagliare" è un libro sull'autostima consigliato per bambini dagli 8 anni in poi.

Le storie dei due bambini aiuteranno i giovani lettori a capire che non sono soli nelle loro paure e timori.

Impareranno che per imparare bisogna sbagliare e che gli errori non sono motivo di insuccesso, ma, spesso, una tappa per crescere e migliorarsi.

15. Storie di sfigati che hanno spaccato il mondo

La storia raccontata da un altro punto di vista quello che il mondo definisce «sfigati» per stimolare una riflessione individuale sulla propria autostima

"Storie di sfigati che hanno spaccato il mondo" non è un classico libro sull'autostima ma un racconto della vita di 20 celebri sfigati che hanno saputo cambiare il mondo che saprà aiutare a vedere se stessi da una diversa prospettiva. Una lettura consigliata anche ai ragazzi che saprà aiutarli ad essere più sicuri di sé attraverso le storie di personaggi noti.

Attraverso le storie di Leopardi, Amy Winehouse, Frida Khalo viene fuori una grande verità: quando si è se stessi e non ciò che gli altri vorrebbero vengono fuori il talento e il coraggio, due capisaldi che sapranno accrescere la propria autostima.

16. Autostima fisica: Diventa la rockstar della tua bellezza

"Autostima fisica: Diventa la rockstar della tua bellezza" è un libro pensato per accettare il proprio corpo e sentirsi bene con se stessi.

Romeo Lippi, esperto di autostima, offre un libro volto ad aiutare tutte quelle persone che spesso si sentono inadeguate e insicure a causa dell'aspetto fisico, facendogli scoprire la loro "rockstar interiore" per migliore l'autostima.

Una lettura che riuscirà ad acquisire la giusta sicurezza per comunicare il proprio valore e la propria bellezza, tralasciando il pensiero altrui.

Questo libro è ideale per chi vuole imparare ad accettare anche i propri difetti e a essere meno critici con se stessi.

17. Ricominciare da sé

Tra i grandi classici consigliati per ritrovare se stessi e la propria autostima non poteva mancare "Ricominciare da sé di Osho", un cammino nel quale il maestro spirituale riesce a condurre il lettore verso una profonda conoscenza di sé.

Attraverso la saggezza e la meditazione si raggiunge il vero centro dell'energia vitale, il proprio io, spesso dimenticato.

Capitolo dopo capitolo Ricominciare da sé guida chi lo legge in una profonda ricerca introspettiva che condurrà ad una migliore conoscenza di se stessi, ritrovando nuovamente l'autostima perduta.