Il Black Friday 2022 di Amazon inizia oggi: le migliori offerte e 100+ prodotti in sconto da non perdere

Dalla mezzanotte di oggi 24 novembre 2022 fino alle 23.59 di venerdì 25 novembre ha luogo il Black Friday di Amazon: avrete così l'occasione per approfittare di sconti vantaggiosi che coinvolgono tutte le categorie merceologiche e che, certamente, si estenderanno poi a tutto il fine settimana.

Anche se la tradizione vuole che le offerte siano disponibili esclusivamente durante la giornata del venerdì nero, infatti, sono in molte le piattaforme che aderiscono al Black Friday e che decidono di prolungare i saldi per tutto il fine settimana. Tra queste, oltre Euronics, Mediaworld, Unieuro e Zalando, c'è, appunto, Amazon, che vi permetterà di fare acquisti a prezzi convenienti.

Cosa conviene acquistare durante il Black Friday? Come abbiamo detto, durante l'evento è possibile acquistare davvero di tutto: dai dispositivi tecnologici a quelli utili per la cura della persona, passando per i giochi di società, i capi d'abbigliamento e gli accessori. Tra i marchi da tenere d'occhi vi segnaliamo Braun, Apple, Samsung, Huawei.

I prodotti più interessanti venduti su Amazon per il Black Friday

Quali sono i prodotti che non potete assolutamente perdervi durante il Black Friday? Di seguito trovate una lista di smartphone, smart tv, tablet, silk-epil, rasoi e tutto ciò che potete trovare ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

– 32% di sconto su Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (risparmi 120 euro)

Computer portatile Acer Aspire 3 A315

– 36% di sconto su Acer Aspire 3 A315 (risparmi 210 euro)

Smart tv Samsung QE50Q65BAUXZT

– 42% di sconto su Smart tv Samsung QE50Q65BAUXZT (risparmi 370 euro)

Tablet Samsung Galaxy Tab S8

– 28% di sconto su Samsung Galaxy Tab S8 (risparmi 290 euro)

Auricolari bluetooth Huawei FreeBuds 4i

-44% di sconto su Auricolari bluetooth Huawei FreeBuds 4i (risparmi 40 euro)

Smartwatch Huawei Band 7

– 33% di sconto su Smartwatch Huawei Band 7 (risparmi 20 euro)

Braun Silk-épil 9 Flex

-50% di sconto sul Braun Silk-épil 9 Flex (risparmi 125 euro)

Polti Vaporetto SV440 Double

-50% su Polti Vaporetto SV440 Double (risparmi 70 euro)

Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692

-40% di sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 (risparmi 120 euro)

Rowenta DX1635 Effective

-50% di sconto sul ferro da stiro Rowenta DX1635 Effective (risparmi 35 euro)

Prodotti Apple in offerta per il Black Friday

I prodotti Apple fanno gola a tutti, ma è vero che, per lo più, hanno un costo elevato. Ecco quali sono quelli che trovate in sconto nella giornata di oggi:

Smartwatch in promozione per il Black Friday 2022

Se state cercando uno smartwatch, questo è il momento giusto per procedere all'acquisto! Ecco quali sono i modelli a cui poter dare un'occhiata durante l'evento:

Sconti e riduzioni sugli smartphone

Anche gli smartphone sono soggetti a sconti e offerte. Di seguito, alcuni consigli per gli acquisti.

Computer portatili in offerta oltre il 50%

Se invece state cercando un laptop nuovo, allora vi consigliamo di scegliere quello che fa al caso vostro tra questi:

Tablet in offerta in occasione del Black Friday

Per questo Black Friday 2022 trovate in offerta anche numerosi tablet. Di seguito, ve ne proponiamo qualcuno tra i più appetibili per rapporto qualità prezzo che potete trovare su Amazon:

Dispositivi Amazon in sconto fino al 60%

Negli sconti di Amazon sono coinvolti anche i prodotti a marchio Amazon. Ecco una lista di proposte tra cui scegliere:

Altri prodotti tech a prezzi vantaggiosi durante il venerdì nero

Non solo smartphone e tablet: su Amazon, per questo Black Friday trovate in sconto tanti altri dispositivi tecnologici. Alcuni sono disponibili a prezzi davvero vantaggiosi.

Console e accessori gaming fino alla metà del prezzo

Anche gli amanti del gaming potranno fare uno shopping molto conveniente, durante il Black Friday. Tra sedie, monitor e consolle, di seguito trovate una panoramica di ciò a cui vi consigliamo di dare un'occhiata.

Videogiochi

Dopo aver scelto la giusta consolle, bisogna scegliere i giochi con cui sfidarsi tra amici. Ecco quelli che trovate in offerta nella giornata di oggi:

Smart Tv da acquistare in occasione del venerdì nero 2022

State pensando di acquistare una nuova smart tv? Forse questo è il momento giusto. Su Amazon potete trovare in sconto questi modelli:

Abbigliamento e accessori alla moda

Se siete fashion addicted, non potete dare uno sguardo alla categoria dedicata ai vestiti, alle scarpe e agli accessori per essere sempre all'ultimo grido.

Giochi e giocattoli

Anche nella sezione dedicata ai giochi trovate tanti articoli convenienti, durante questa giornata. I vostri bambini ne saranno certamente felici!

Asciugatrici e altri elettrodomestici per la casa

In questo venerdì nero, c'è spazio anche per gli sconti dedicati ai grandi elettrodomestici utili per le pulizie casalinghe. Eccone qualcuno.

Friggitrici ad aria e altri elettrodomestici per la cucina

Allo stesso modo, trovate anche tanti vantaggi nella categoria dedicata agli elettrodomestici da cucina. Gli sconti si trovano anche su prodotti realizzati da grandi marchi.

Idee regalo per Natale

Il Black Friday è anche il momento giusto per cominciare a pensare ai regali di Natale. Grazie alle offerte, infatti, potrete acquistare oggetti importanti a prezzi competitivi, rendendo felici le persone che amate.

Bellezza e cura della persona

Prendersi cura di sé è importante. A tal proposito, abbiamo dato uno sguardo alla sezione beauty di Amazon e abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti in sconto di maggior interesse:

Altri prodotti da acquistare su Amazon in occasione del venerdì nero

Se ancora non avete trovato qualcosa che possa esservi utile, forse non avete cercato nella categoria giusta. Ecco altri prodotti in sconti presenti su Amazon: