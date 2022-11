iPad, iPhone e Airpods: tutti i prodotti Apple in promozione su Amazon ed eBay per il Black Friday 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalle 23.59 di oggi 24 novembre è iniziato ufficialmente il Black Friday 2022 di Amazon, l'evento più atteso dell'anno che fino alla mezzanotte del 25 novembre offre la possibilità di acquistare tantissimi articoli a prezzi vantaggiosi. In contemporanea, su eBay ci sono i Cyber eDays, con sconti fino al 70% su prodotti nuovi e ricondizionati.

Tra le proposte più interessanti ci sono le promozioni sui prodotti Apple: iPhone, iPad, Airpods e non solo, sia nuovi che ricondizionati, sono infatti proposti con sconti imbattibili. Che voi vogliate sostituire i vostri dispositivi con un modello più recente e performante oppure anticiparvi con i regali di Natale, questa è l'occasione giusta per farlo: ecco le occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Amazon Black Friday 2022: gli sconti da non perdere sui prodotti Apple

Abbiamo selezionato i prodotti Apple in offerta da acquistare in occasione del Black Friday Amazon, suddivisi per tipologia di prodotto: troverete i nuovissimi iPhone 14 e iPhone 14 Plus, il MacBook Pro 2022, l'Apple Watch Ultra ma anche iPad di ultima generazione, AirPods e tanti accessori ufficiali con sconti fino al 40%.

iPhone scontati fino al 15%

Sconti di oltre 500€ su Mac e iPad

Fino al 39% di sconto su Apple Watch

Airpods e accessori con sconti fino al 40%

I prodotti Apple in sconto su eBay per i Cyber Days 2022

Anche in occasione dei Cyber Days 2022 di eBay i prodotti Apple nuovi e ricondizionati possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi, con sconti fino al 50%. Ecco le promozioni più interessanti che coinvolgono iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPad Air, AirPods Pro e molto altro.

-50% di sconto su Apple iPad Air ricondizionato da 16 GB con schermo da 9,7 pollici

-35% di sconto su Apple Watch Series 7 GPS ricondizionato con cassa in alluminio da 45 mm

-33% di sconto su Apple iPhone 11 Pro ricondizionato da 64 GB con schermo da 5,8 pollici

-28% di sconto su Apple iPhone 12 Mini ricondizionato da 64 GB con schermo da 5,4 pollici

-23% di sconto su Apple iMac Retina 2020 da 256 GB con processore Intel Core i3 e schermo da 21,5 pollici

-22% di sconto su Apple MacBook Air 2022 da 256 GB con processore Apple M2 e schermo da 13,6 pollici

-22% di sconto su Apple iPhone 12 Pro ricondizionato da 512 GB con schermo da 6,1 pollici

-17% di sconto su Apple Airpods di terza generazione Bluetooth con custodia di ricarica

-16% di sconto su Apple iPhone 13 Pro Max da 256 GB con schermo da 6,7 pollici

-14% di sconto su Apple AirPods Pro di seconda generazione Bluetooth con custodia di ricarica

-14% di sconto su Apple iPhone 14 da 128 GB con schermo da 6,1 pollici

-12% di sconto su iPhone 13 da 128 GB con schermo da 6,1 pollici

-10% di sconto su iPad Pro da 512 GB con schermo da 12,9 pollici

-10% di sconto su iPhone 14 Pro da 128 GB con schermo da 6,1 pollici