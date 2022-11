20 televisori e smart tv in sconto su Amazon e eBay per il Black Friday 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, giovedì 24 novembre, Amazon e eBay danno il via al Black Friday 2022 e, tra i prodotti da non lasciarsi sfuggire, troviamo sicuramente le smart TV: televisori di ultima generazione, che vi consentiranno di vedere i film e le serie tv che preferite, con immagini e audio in alta qualità.

Se avete intenzione di sostituire il vostro vecchio apparecchio o acquistarne uno nuovo, potrete approfittare delle promozioni in corso proprio durante questi due giorni ricchi di sconti. In questo modo, infatti, porterete in casa vostra un oggetto funzionale e di design, senza rinunciare al risparmio.

Le migliori proposte di Smart TV su Amazon per il Black Friday

Di seguito, vi presentiamo gli sconti più elevati e vantaggiosi proposti dal noto marketplace Amazon su televisori e Android TV delle migliori marche: Philips, LG, Sony, Samsung e tante altre.

Televisori Samsung in sconto fino al 45%

Sconti fino al 600 € sulle smart TV Philips

Televisori LG scontati fino al 40%

Promozioni fino al 35% su TV Hisense, Nokia e Android

Le migliori occasioni di eBay su Smart TV per il Black Friday

Anche eBay in occasione della Black Friday Week lancia gli eDays, con sconti fino al 50% su smart TV dei migliori brand, come: Philips, Samsung, Xiaomi e Hisense. Di seguito vi presentiamo una selezione dei migliori modelli scelti da noi.

-50% di sconto su TV Philips 32PHS6605 da 32 pollici, con display HD Ready Smart HDR Saphi

-45% di sconto su TV Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici, display HD Ready con sistema Smart Android

-40% di sconto su TV SABA SA40S77A11 da 40 pollici, display Full HD con sistema Smart Android

-38% di sconto su TV Samsung UE43AU7170UXZT Crystal da 43 pollici, con display Ultra HD 4K Smart HDR Tizen

-38% di sconto su TV Samsung UE50AU7090UXZT da 50 pollici, con display Ultra HD 4K Smart HDR Tizen

-38% di sconto su TV Xiaomi P1 43 L43M6-6AEU da 43 pollici, con display Ultra HD 4K e sistema Smart Android

-30% di sconto su TV Hisense 55A6CG da 55 pollici, con display Ultra HD 4K Smart HDR VIDAA

-21% di sconto su Samsung Crystal UHD Tv 4K da 75 Pollici con display Dynamic Crystal Color 2021

-20% di sconto su Samsung Neo QLed Smart Tv 4K da 65 Pollici con display Quantum HDR 32x 2021