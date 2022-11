Videogiochi e console in sconto su Amazon ed eBay per il Black Friday 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday 2022 è ufficialmente iniziato: il 24 e il 25 novembre è possibile acquistare prodotti di tantissime categorie a prezzi imbattibili.

Tra le tante promozioni Amazon ed eBay abbiamo selezionato le più vantaggiose su videogiochi e console, che rientrano tra gli articoli più scontati: PS5, Xbox e Nintendo e i titoli più amati sono infatti proposti con sconti fino all'80%. Ecco quali sono le occasioni da non perdere.

Black Friday 2022 Amazon: videogiochi e console in promozione

Abbiamo preparato una selezione delle promozioni più interessanti su videogiochi e console in sconto su Amazon per il Black Friday 2022, tra cui Xbox Series X e Nintendo Switch e i videogiochi per PS5, Xbox e Nintendo più amati come Assassin's Creed e GTA scontati fino all'80%.

Le migliori occasioni eBay su videogiochi e console per i Cyber eDays

In occasione del Black Friday eBay propone i Cyber eDays, i giorni di promozioni che coinvolgono anche videogiochi e console. Anche in questo caso abbiamo selezionato le proposte da non farsi scappare: tra gli articoli della nostra lista troverete, tra gli altri, Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch e Fifa 23 per PS5, oltre che la PlayStation 5, la Nintendo Switch e due modelli di Xbox con sconti fino al 38%.

-38% di sconto su Fifa 23 per PlayStation 5

-33% di sconto su Horizon: Forbidden West per PlayStation 5

-25% di sconto su Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch

-25% di sconto su Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch

-23% di sconto su Microsoft Xbox Series S

-17% di sconto su Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch

-15% di sconto su Microsoft Xbox Series X

-13% di sconto su Nintendo Switch V.2

-7% di sconto su Sony Playstation 5