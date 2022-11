30 computer portatili e tablet in sconto per il Black Friday 2022 su Amazon e eBay

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano anche oggi, venerdì 25 novembre, le promozioni del Black Friday 2022: sconti da non perdere su tantissimi prodotti, compresi quelli della categoria informatica, disponibili sia su Amazon che su eBay a prezzi davvero vantaggiosi.

Se avete intenzione di sostituire il vostro vecchio computer portatile, acquistarne uno nuovo per il lavoro o, ancora, regalare un tablet, troverete l'occasione giusta, e potrete avere un device di ultima generazione senza rinunciare al risparmio.

Di seguito, vi presentiamo ben 30 dispositivi, tra notebook, tablet e pc portatili, disponibili su Amazon e eBay con percentuali di sconto che raggiungono il 70%. Le promozioni vengono applicate sugli articoli delle marche più note e all'avanguardia: Acer, Asus, Samsung, Lenovo e molte altre.

Sconti Amazon fino al 70% su pc portatili e tablet per il Black Friday 2022

Gli sconti del Black Friday 2022 continuano anche su Amazon, che propone occasioni da non perdere su tantissimi pc portatili e tablet, in sconto fino al 70%. Le promozioni vengono applicate sui dispositivi delle migliori marche: Asus, Lenovo, Samsung, Acer, HP e non solo.

Sconti fino al 40% su tablet e pc Lenovo e Asus

HP e Samsung in promozione fino al -54%

Notebook Acer scontati fino al 40%

Altri pc portatili in sconto fino al 70%

Notebook e tablet in promozione su eBay fino al -45% per il Black Friday 2022

Anche il noto e-commerce eBay offre promozioni super convenienti in occasione del Black Friday 2022. Per questa ragione, abbiamo selezionato per voi gli sconti più vantaggiosi, fino al 45%, su tablet e notebook: tantissimi modelli, scelti tra i brand più noti, tra cui Samsung e HP.

-45% sul notebook HP 250 g8 da 15.6 pollici, processore di tipo i7 1165g7, 16GB di RAM e memoria esterna da 512GB;

-45% sul tablet Samsung Galaxy Tab A8 da 10.5 pollici, colore "Dark Gray", memoria esterna da 64GB;

-41% sul notebook Lenovo IdeaPad 3 15ALC6, CPU Ryzen 7, RAM da 8GB e memoria esterna da 256GB;

-40% sul portatile Lenovo V15 da 15.6 pollici, processore Intel i5 di decima generazione, SSD da 256GB e RAM da 8GB;

-38% sul pc HP ProBook 440 G8 da 14 pollici, processore Core i7, RAM da 8GB e memoria esterna da 512GB;

-36% sul computer portatile HP 15s-eq3005n da 15.6 pollici, processore Ryzen 5, RAM da 8GB e memoria esterna da 512GB;

-35% sul tablet Samsung Galaxy tab A8 da 10.5 pollici, memoria esterna da 128GB e sistema operativo Android;

-34% sul notebook Asus VivoBook 15 da 15.6 pollici, processore Core i7, RAM da 8GB e memoria esterna da 512GB;

-30% sul notebook HP 17-cn2004nl da 17.3 pollici, CPU Core i5, RAM da 8GB e memoria esterna da 512GB.