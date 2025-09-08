I migliori diari scuola 2025-2026: quali scegliere per elementari, medie, superiori

In vista del “back to school” i diari scolastici sono indispensabili per ogni studente. In questa guida all’acquisto vi mostreremo i migliori diari scuola per elementari, medie e superiori e come sceglierli in base al formato, alla grafica, ai contenuti e alle migliori marche.

Con l'inizio di un nuovo anno scolastico, uno degli accessori indispensabili per ogni studente è il diario. Molto più di un semplice taccuino, il diario è un'agenda progettata per organizzare compiti, verifiche, appuntare l'orario delle lezioni, scrivere appunti, annotare contatti, attività extracurriculari e in alcuni casi è un tramite per le comunicazioni scuola-famiglia.

Il diario scolastico è un compagno quotidiano per tutto l'anno, riflette la personalità dello studente e lo aiuta a organizzarsi durante la routine scolastica. Ma come scegliere il diario giusto? La scelta dipende da diversi fattori: fascia d'età che si divide in scuole elementari, medie e superiori; formato (giornaliero, settimanale, 12 mesi o 16 mesi), misure, grafica della copertina, contenuti interni e marca.

Ogni diario come già anticipato è adatto a una fascia d'età diversa: per i bambini della scuola primaria sarebbe meglio optare per diari colorati, stimolanti, a tema animali, cartoni animati, con adesivi, giochi e un'impaginazione chiara. Consigliamo un formato grande per facilitare la scrittura (A5), con copertina rigida e resistente per un prolungato uso quotidiano, dalla durata di 10 o 12 mesi con calendario scolastico incluso e magari anche giornaliero con una pagina intera per ogni giorno scolastico.

Per i ragazzi delle medie vi consigliamo diari formato A5, dalla durata di 16 mesi per iniziare a Settembre e usarlo fino a Dicembre dell'anno successivo, con grafiche a tema sport, serie tv, personaggi famosi. Sarebbe meglio optare per un un diario giornaliero per poter scrivere in modo dettagliato i compiti di tutte le materie.

Per gli studenti delle superiori invece vi consigliamo diari più strutturati con frasi motivazionali o spazi liberi per dare sfogo alla propria personalità. Qui il formato cambia, i ragazzi e le ragazze preferiscono diari tascabili, maneggevoli da poter inserire in uno zaino o in una borsa, dalla durata di 16 mesi e preferibilmente settimanali.

In questa guida all'acquisto stileremo una classifica dei migliori diari scuola selezionati in base al tipo di età, formati, grafiche, contenuti interni e migliori marchi, per aiutarvi a scegliere con cura il vostro compagno di avventure.

I migliori diari scolastici per la scuola elementare

I diari per i bambini che frequentano la scuola elementare sono colorati, vivaci e sono pensati per coinvolgere i più piccoli che generalmente hanno tra i 6 e gli 11 anni. A quest'età i bambini imparano a scrivere i primi compiti e a ricordarsi del materiale da portare a scuola, inoltre sono strumenti molto utili per le comunicazioni tra la scuola e le famiglie. Ai più piccoli servono diari funzionali, ben organizzati, giornalieri e con linee guida per scrivere in maniera ordinata, contengono inoltre adesivi, giochi e barzellette per rendere divertente la routine scolastica. Ecco alcuni dei migliori marchi scelti apposta per i più piccoli:

Il diario Seven Disney Stitch e Angel

Il diario Seven agenda scuola Disney Stitch e Angel è un diario scolastico giornaliero organizzato in 12 mesi. Al suo interno troverete spazi per i giochi, pagine personalizzabili, uno spazio mensile dedicato ai compleanni, pagine dedicate ai compiti per le vacanze ed è disponibile in tre diverse fantasie (blu, blu con baci, rosa). La copertina è rigida e lucida, il diario non è datato quindi utilizzabile per ogni anno scolastico.

Consigliato: questo diario è perfetto per i bambini appassionati dei cartoni animati Disney e per coloro che cercano un diario dallo stile personalizzabile.

Dimensioni: 21 x 15 x 3 cm.

Il miglior diario scuola per bambini: Super Mario

Uno dei diari più amati dai bambini appassionati di videogiochi è il diario scuola ufficiale di Super Mario, distribuito da Franco Cosimo panini Editore. Questo diario non è datato e va dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo. Presenta una copertina rigida e imbottita per assicurarvi una maggiore resistenza e al suo interno troverete sezioni dedicate ai giochi, agli orari scolastici sia provvisori che definitivi e pagine interamente dedicate ai personaggi del videogioco. Le pagine interne sono a quadretti da 5 mm, stampate a colori, ideali per scrivere appunti, compiti e verifiche, alcuni modelli contengono anche doppio segnalibro in tessuto.

Consigliato: ai bambini che amano i personaggi iconici di Super Mario e le illustrazioni colorate e fantasiose.

Dimensioni: 13 x 17,8 H.

Diario scuola ufficiale WWF

Il diario scuola ufficiale WWF va dal 1 Settembre 2026 al 31 Agosto 2026 ed è distribuito da Franco Cosimo Panini Editore. Al suo interno è possibile trovare pagine settimanali o giornaliere per una pianificazione dettagliata di compiti, verifiche e orari. Le pagine sono a quadretti 6×6 mm permettono una scrittura ordinata e precisa, in più al suo interno troverete un calendario di inizio e fine anno. Alcuni modelli includono una pagina introduttiva dove scrivere i propri dati personali, informazioni e curiosità sugli animali ma non mancheranno di certo pillole di zoologia, giochi e passatemi educativi. Il diario WWF combina organizzazione scolastica con contenuti educativi e sensibilità ambientale, amato sia dai più piccini sia dai loro genitori.

Consigliato: ai bambini che amano la natura e gli animali.

Dimensioni: 13x 17,8 x 3 cm.

Il miglior diario scuola per bambine: Mofu Mofu

Il diario scuola Mofu Mofu è il più amato dalle bambine grazie alla sua copertina realizzata in peluche morbido, arricchita con applicazioni e ricami a tema (pinguini, orsi o unicorni). Questo diario copre 12 mesi e le sue pagine oltre a essere datate quotidianamente per una migliore pianificazione scolastica sono anche ricche di giochi e rubriche creative. Le dimensioni sono pratiche e compatte e il suo design è creativo e piacevole, insomma un diario pratico e visivamente stimolante. È presente al suo interno una sezione in cui annotare l'orario delle lezioni, sia provvisorio che definitivo e il diario include un segnalibro in tessuto. Le pagine sono in carta FSC (un tipo di carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile) per garantirvi una scelta sostenibile e attenta all'ambiente.

Consigliato: ai bambini che amano i tessuti in peluche e desiderano un diario pratico e attento all'ambiente.

Dimensioni: 13 x 18,5 x3 cm.

Diario scuola Coccolotti

Il diario scuola Coccolotti è prodotto da Colourbook ed è un diario di 12 mesi con copertina rigida disponibile di 4 diverse grafiche. Le pagine interne sono a quadretti per facilitare la scrittura e il diario presenta due pagine intere di adesivi, giochi, quiz e cruciverba.

Consigliato: a tutte le bambine che amano questi dolcissimi pupazzi a forma di orsacchiotti morbidi e teneri.

Dimensioni: 13×18 cm.

I migliori diari scolastici per scuole medie

Passare dalle elementari alle scuole medie vuol dire affrontare diverse scadenze e nuove materie quindi avere un buon diario scolastico può fare la differenza. In questo caso vi consigliamo di preferire un diario ben organizzato e che al suo interno abbia spazio per gestire i compiti, segnare le verifiche e che abbia anche spazi per dare sfogo alla propria creatività. I diari per le medie sono tutti diversi tra di loro, c'è chi preferisce un diario più semplice e chi invece opta per un diario divertente e pieno di giochi. Vediamo insieme quali sono i migliori diari per le scuole medie selezionati per voi:

Il migliore diario scuola per i ragazzi: Calciatori Panini

Il diario scuola Calciatori Panini è distribuito da Franco Cosimo Panini Editore ed è realizzato con materiali resistenti, ha una grafica colorata, moderna e ovviamente con una tematica calcistica. Al suo interno troverete sezioni per annotare compiti, verifiche e appuntamenti ma anche immagini calcistiche, curiosità e statistiche sul calcio. Non mancheranno sezioni con quiz, sfide a tema calcistico, i profili dei calciatori famosi e citazioni o frasi motivazionali del mondo del calcio.

Consigliato: per i ragazzi che amano il calcio e vogliono portare un po' della loro passione anche a scuola.

Dimensioni: 13 x 17,8 H cm.

Il migliore per le ragazze: Diario scuola Giochi Preziosi BE YOU firmato WEBBOH

Il diario scuola BE YOU firmato WEBBOH nella sua versione Extra White prodotto da Giochi Preziosi, è una tela bianca sulla quale esprimersi grazie alla sua copertina personalizzabile, protetta da una pellicola trasparente utile per limitarne i graffi e l'usura. Gli angoli del diario sono arrotondati per evitare che si rovinino facilmente e al suo interno troverete adesivi esclusivi (più di 100), pagine per schizzi, illustrazioni come mandala e pagine song list. Le pagine inoltre sono datate giorno per giorno e il diario copre 12 mesi per tenervi compagnia tutto l'anno. Le pagine speciali sono oltre 40 e offrono attività divertenti come: quiz, consigli sulla scuola, informazioni sull'oroscopo, zona ‘diario segreto' e una caccia al tesoro con 9 lettere nascoste.

Consigliato: a coloro che desiderano un diario completamente personalizzabile, ricco di adesivi e attività.

Dimensioni: 12,5×16,5.

Diario ScuolaZoo 7 in condotta

Il diario ScuolaZoo 7 in condotta è una delle edizioni più iconiche della community di ScuolaZoo. Questo diario rappresenta appieno la Gen Z, è ironico, dinamico e stimola l'umore, al suo interno è possibile trovare giochi come sudoku, battaglia navale, rubriche dedicate ai videogiochi, meme originali, 60 adesivi, test divertenti e battute ironiche per spezzare la monotonia delle lezioni. Il diario ScuolaZoo è datato, con copertina rigida e un comodo segnalibro al suo interno, copre l'intero anno scolastico e offre molto spazio per annotare compiti, verifiche e pensieri.

Consigliato: questo diario è adatto per gli studenti che hanno sempre la battuta pronta, per coloro che vogliono alleggerire la noiosa routine scolastica con giochi o meme divertenti in stile ScuolaZoo.

Dimensioni: 13×17,7 cm.

Diario scuola Comix

Il diario scuola Comix 2025-2026 è un diario giornaliero, copre 16 mesi ed è realizzato con materiali resistenti. La sua copertina è rigida e le dimensioni ridotte (in commercio c'è anche una versione tascabile), un diario da poter portare con sé anche durante le gite scolastiche. Il diario scuola Comix contiene pagine giornaliere, fumetti, battute, adesivi, vignette e interviste a celebrità. Non mancano spazi per l'orario scolastico, rubriche, promemoria scolastici, spazi per compiti o verifiche, troverete anche pagine per annotare i voti o le note disciplinari.

Consigliato: per coloro che cercano un diario divertente, pratico e ricco di contenuti e con un design accattivante.

Dimensioni: 13×17,8h cm.

Diario scuola Amici Cucciolotti

Il diario scuola degli Amici Cucciolotti è datato 12 mesi e ha 320 pagine, una robusta copertina imbottita utile per un uso quotidiano ed è prodotto da Pigna. Un diario formativo, in grado di insegnare il rispetto per gli animali e l'empatia per gli esseri viventi. Adatto all'uso giornaliero, questo diario si presenta con il suo formato grande per assicurare maggiori spazi dove annotare compiti, verifiche o scadenze. Il diario Amici Cucciolotti offre al suo interno spazi per curiosità sul mondo animale, giochi, adesivi colorati e sezioni tematiche.

Consigliato: per coloro che amano gli animali e desiderano un diario colorato ed educativo.

Dimensoni: 13×18 cm.

I migliori diari scolastici per le superiori

Per i ragazzi e per le ragazze che frequentano le superiori, il diario diventa un compagno di viaggio. Non è solo uno strumento che serve per appuntare compiti o verifiche ma diventa uno strumento essenziale per scrivere pensieri personali, frasi motivazionali, disegnare. I compiti iniziano ad aumentare e così le verifiche e le attività extracurriculari da ricordare, in questo caso la scelta migliore è un diario scolastico settimanale.

Diario scuola EastPak

Il diario scuola EastPak è datato 13 mesi, è disponibile nel formato medium per essere maneggevole ed essere inserito facilmente sia nello zaino sia in una borsa. La sua copertina è imbottita per resistere a graffi e urti quotidiani, perfetta per durare tutto l'anno. Il diario scuola firmato EastPak al suo interno presenta ampi spazi per annotare verifiche, compiti, adesivi esclusivi e 352 pagine colorate per rallegrare la vostra routine scolastica.

Consigliato: ai ragazzi che desiderano un diario compatto, tascabile e resistente per il nuovo anno scolastico.

Dimensioni: 12 x 16,5 cm.

Diario scuola Smemoranda

Il diario scuola Smemoranda è un evergreen, da sempre uno dei diari più amati dagli studenti delle classi superiori. Smemoranda è un diario datato 16 mesi, ha una copertina rigida e resistente per un uso quotidiano, spazi dedicati agli orari provvisori e definitivi, verifiche e compiti. Al suo interno troverete inoltre pagine colorate di alta qualità (480 circa) e per personalizzare il vostro diario avrete a disposizione ben 8 pagine ricche di adesivi. Non mancheranno spazi dedicati a contenuti extra come: interviste, racconti, citazioni, playlist musicali. Questa versione prestige e deluxe include un fischietto portachiavi e una penna multicolore.

Consigliato: a tutti gli studenti che non vogliono rinunciare ad un pizzico di creatività durante le ore scolastiche.

Dimensioni: 11 x 15 x 2 cm.

Diario scuola Bastardidentro

Il diario scuola Bastardidentro 2025/2026 è disponibile nella sua linea prestige e deluxe con fischietto e penna in omaggio. Molto più di un semplice diario, con le sue 576 pagine ricche di vignette, giochi, battute e adesivi dal tono ironico, Bastardidentro è davvero un'icona per chi cerca ironia e leggerezza. Il diario copre un periodo di 16 mesi, può essere datato e ha una copertina rigida con dettagli lucidi. Disponibile in diversi formati e stili, dalla versione classica alla fluo o metallica, Bastardidentro resta la scelta giusta per coloro che desiderano affrontare la scuola con sarcasmo.

Consigliato: per gli studenti che apprezzano le battute ironiche e irriverenti di Bastardidentro e cercano un diario fuori dagli schemi.

Dimensioni: 18×14 cm.

Diario scuola Anna

Il diario scuola Anna è per le ragazze che si sentono delle vere "Baddie" e amano la regina della trap italiana Anna Pepe. Questo diario è distribuito da Franco Cosimo Panini Editore e copre un periodo di 16 mesi, con layout giornaliero e datato. La sua copertina è rigida e resistente, pensata per un uso quotidiano e il suo design è accattivante, presenta uno stile moderno e deciso. Al suo interno troverete interviste esclusive, curiosità, rivelazioni inedite su Anna Pepe, consigli per outift grintosi e adesivi personalizzati per decorare il vostro diario.

Consigliato: per le vere fan della regina delle Baddie, per le ragazze che amano il trap e non possono farne a meno durante l'anno scolastico.

Dimensioni: 12 x 16,5 cm.

Agenda Legami

Le agende sono progettate sia per gli studenti delle superiori sia per gli studenti universitari, sono adatte per organizzare il calendario accademico, hanno un layout settimanale e spazi per segnare gli orari dei corsi e obiettivi personali. L'agenda Legami ha pagine numerate, rubriche, planner mensili, un comodo segnalibro e un elastico per la chiusura. Copre 16 mesi, è un'agenda giornaliera ed è compatta, tascabile, per poterla portare comodamente con sé. Il suo design è "spaziale", colorato e creativo.

Consigliato: per coloro che preferiscono agende tascabile ai classici diari scolastici.

Dimensioni: 9.5 x 13.5 cm.

Moleskine

Le agende Moleskine coprono generalmente i 18 mesi, sono agende settimanali e includono calendari, pagine a righe per prendere appunti e mantengono un design classico ed elegante. Disponibile in diversi colori, dalla copertina rigida e il classico elastico per una comoda chiusura.

Consigliato: per coloro che amano le classiche agende raffinate e con una carta certificata e di qualità.

Dimensioni: 6,5×10,5 cm.

Altri prodotti per la scuola consigliati

Per organizzare nel migliore dei modi la vostra routine scolastica avrete bisogno sicuramente di diversi alleati da affiancare al vostro diario scolastico, ecco una lista di prodotti correlati:

Astucci

Per organizzare le vostre matite, penne ed evidenziatori vi consigliamo degli astucci pratici e capienti da poter abbinare ai vostri diari.

Zaini

Per terminare vi consigliamo dei comodi zaini per poter portare con voi tutto il necessario, leggeri, regolabili e con diverse fantasie.