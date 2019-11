Il 2 dicembre sarà il Cyber Monday 2019, ultimo giorno di offerte che chiude il periodo del Black Friday. Il Cyber Monday cade sempre il primo lunedì dopo il Black Friday ed è dedicato soprattutto allo shopping online, da cui il nome "cyber". Il Black Friday sarà il 29 novembre, primo venerdì dopo il Ringraziamento, e darà l'avvio alle offerte per le compere natalizie.

Anche se molte persone ignorano questa ricorrenza, è proprio nel giorno del Lunedì Cibernetico che si trovano le offerte più convenienti, soprattutto online. Ogni anno tantissimi negozi offrono sconti su prodotti di elettronica e non solo, come Amazon, Mediaworld, Euronics, Zalando.

Vediamo meglio che cos'è il Cyber Monday, come funziona, quali sono le differenze con il Black Friday e dove trovare gli sconti migliori.

Che cos'è il Cyber Monday

Il Cyber Monday è l'ultimo giorno di sconti post Black Friday. La data cambia ogni anno, ma cade sempre il primo lunedì dopo il Black Friday. Quest'anno, come abbiamo detto, cade il 2 dicembre.

A inventare il nome "Cyber Monday" sono stati Scotto Silverman e Ellen Davis, due esperti di marketing. Il loro scopo era dare un nome a questa ultima giornata di sconti, per spingere le persone a fare gli ultimi acquisti online. Ufficialmente, il Cyber Monday è nato nel 2005, quando il termine è stato usato per la prima volta in un comunicato stampa sullo shopping online.

Differenze tra Cyber Monday e Black Friday

Anche se entrambi sono dei giorni di sconti, tra Cyber Monday e Black Friday ci sono delle differenze. Innanzitutto, il Cyber Monday è molto più recente: è nato nel 2005, mentre il Black Friday risale al lontano 1924.

Il Black Friday è anche molto più famoso ed è visto, soprattutto negli Stati Uniti, come una vera e propria ricorrenza. Il Cyber Monday, infine, riguarda soprattutto i negozi online, da cui il nome "cyber".

Dove trovare le migliori offerte del Cyber Monday

Come abbiamo anticipato, sono soprattutto gli store online ad aderire al Cyber Monday. Tra quelli che offrono sconti migliori c'è Amazon, che ha un'intera categoria dedicata al Cyber Monday, oltre a quella del Black Friday.

Anche le grandi catene di elettronica propongono offerte convenienti, come Mediaworld, Euronics e Unieuro.