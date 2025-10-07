Amazon Prime Day 2025: le 20 migliori offerte e gli sconti più vantaggiosi di oggi 7 ottobre

È ufficialmente iniziato oggi 7 ottobre Amazon Prime Day che terminerà domani 8 ottobre. Centinaia di sconti vantaggiosi su prodotti per la casa, dispositivi tecnologici, abbigliamento e tanto altro.

È ufficialmente iniziato il Prime Day di Amazon del 2025: da oggi 7 ottobre a domani 8 ottobre, potete approfittare di centinaia di sconti su prodotti per la casa, dispositivi tecnologici, abbigliamento, prodotti beauty e tanto altro ancora. Unico requisito per accedere alle offerte è l'iscrizione ad Amazon Prime o a Prime Student. Nel caso foste sprovvisti di abbonamento, potete sottoscrivere la prova gratuita di 30 giorni per acquistare tutti i prodotti che desiderate.

I 20 migliori prodotti in sconto per l'Amazon Prime Day 2025

Di seguito, vi indichiamo le 20 offerte imperdibili dell’Amazon Prime Day per diverse categorie di prodotti, da scarpe a friggitrici ad aria passando per smartphone e tablet fino ad arrivare al benessere del corpo.

Puma Carina

Sconto del 58% sul modello di sneakers Puma Carina, scarpe sportive per donna che calzano comodamente grazie alla soletta SoaftFoam+. Disponibili in una vasta gamma di colori, queste scarpe da ginnastica sono adatte alla routine quotidiana di ogni ragazza.

Moulinex Easy Fry XL

21% di sconto sulla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry XL che con la tecnologia Extra Crisp assicura piatti croccanti, con due elementi riscaldanti in alto e in basso a 230°. La capacità XL la rende ideale per cucinare per tutta la famiglia in maniera sicura, controllando la cottura dal finestrino di osservazione.

DREAME X50 Ultra Complete

Sconto del 33% sul robot aspirapolvere Dreame X50 Ultra Complete, l'offerta ideale per rimuovere lo sporco in ogni angolo della casa. Grazie all'Intelligenza artificiale e alla navigazione a 360°, è in grado di superare gli ostacoli della stanza, rimuovendo ogni pelo e groviglio di polvere o di capelli dal pavimento.

LG RH90V9AVHN

36% di sconto su LG RH90V9AVHN, l'asciugatrice smart a carica frontale con una capacità di 9 kg. Grazie al programma Allergy Care, è in grado di rimuovere il 99,9% degli acari della polvere presenti sui vostri indumenti.

Amazon Echo

Sconto del 41% su Echo, l'Hub per la casa intelligente che vi consente di ascoltare musica e gestire tutti gli altri dispositivi elettronici interagendo con Alexa.

Sistema videocitofonico Blink

45% di sconto sul sistema videocitofonico Blink che, dopo una facile configurazione Wireless, vi consente di controllare l'esterno di casa sia di giorno che di notte, grazie alla risoluzione in HD e alla visione notturna a infrarossi.

Samsung TV QE98Q80CATXZT

Sconto del 23% sulla Samsung QE98Q80CATXZT, il TV da 98″ con Display QLED 4K. Tutte le funzionalità video di questa Smart TV sono alimentate e ottimizzate dall'Intelligenza Artificiale, che garantisce profondità e una definizione unica.

Samsung Galaxy S25 Ultra

33% di sconto su Galaxy S25 Ultra, il gioiello di casa Samsung con Display Dynamic Amoled da 6,9″. Offre 12 GB di RAM e 256 GB nello spazio di archiviazione, mentre il processore potente applica uno Snapdragon 8 Elite per Galaxy che alimenta l'AI ottimizzata.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Sconto del 25% sul tablet Galaxy Tab S10 Lite, modello di casa Samsung da 10.9″ che dispone di display LCD e modalità di connessione Wi-Fi. Grazie alla memoria di 6GB dedicati alla RAM, questo tablet garantisce ottime prestazioni per lo streaming.

Amazon Kindle Colorsoft

31% di sconto sul nuovo Amazon Kindle Colorsoft, l'ebookreader a colori che con i suoi contrasti offre una sensazione di lettura come quella della carta stampata. Regola automaticamente la luminosità dello schermo per consentirvi di leggere senza sforzi sia di giorno che al buio.

Beats Solo 4

Sconto del 44% sulle cuffie on-ear Solo 4 di Beat, il prodotto ideale per sentirsi al centro dei vostri brani preferiti. L'audio spaziale vi pone al centro della riproduzione musicale, assicurandovi un suono potente, come foste circondati da 64 altoparlanti. Il design è progettato per essere comodo e stabile, anche durante sessioni intense di allenamento.

Tommy Hilfiger Orologio Analogico Multifunzione

Scontato del 50%, l'orologio analogico di Tommy Hilfiger ha un design in acciaio inossidabile composto da un quadrante blu e una cassa dallo spessore di 10,8 mm e dal diametro di 44 mm. Incredibilmente resistente, questo orologio è impermeabile fino a 5 ATM, idoneo per essere indossato durante una nuotata.

Calvin Klein Biancheria Intima

Sconto del 45% sulla biancheria da uomo Calvin Klein, composta al 95% da cotone e al 5% da Elastan. La confezione include tre boxer a vita media estremamente confortevoli, grazie alla componente elastica sui fianchi.

Levi's New Duncan

30% di sconto sulla cintura Levi's Duncan, un classico degli accessori di moda maschile con il suo stile casual e la sua composizione in vera pelle. Potete scegliere la taglia più adatta a voi e il colore che preferite tra nero, marrone scuro e beige.

Tommy Hilfiger Portafoglio Eton

Sconto del 45% sul portafoglio da uomo Eton di Tommy Hilfiger, accessorio con uno stile adatto a tutte le età che contiene diversi scomparti per banconote, carte e monete. Il design è completamente in pelle di vitello e presenta sulla parte frontale le classiche rifiniture del logo della casa di moda statunitense.

Braun Serie 9 PRO

50% di sconto su Braun Serie 9 Pro, rasoio elettrico a lamine molto potente che assicura una rasatura da barbiere. Il design è costituito da una testina flessibile a cinque lame, più una per la rifinitura della barba. Nella confezione trovate la base di ricarica, grazie alla quale potete ottenere un'autonomia di 60 min per la vostra rasatura profonda.

Braun Silk·expert Pro 5

Sconto del 20% sul depilatore per donna Braun Silk·expert Pro 5 che offre una valida alternativa al laser con risultati visibili dopo due sedute di utilizzo. La luce pulsata sfrutta il sensore SmartSkin Project per adattare il flash alla tonalità della vostra pelle. Potete utilizzarlo in maniera semplice su tutto il corpo.

Braun Silk-épil 9 Flex

-55% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex, l'epilatore per donna che lascia la pelle liscia fino a quattro settimane. Le quaranta pinzette contenute nella testina flessibile rimuovono i peli nelle zone sensibili fino a 0.5 mm. Ideale per abbandonare la ceretta, l'epilatore Braun assicura 50 minuti di autonomia e può essere utilizzato anche sotto la doccia.

Dyson Airwrap

Sconto del 27% sul Dyson Airwrap, l'offerta perfetta per chi vuole variare lo stile dei propri ricci. Dispone di un controllo intelligente del calore che mantiene la temperatura sotto i 150°, evitando di danneggiare i capelli.

CeraVe Crema Contorno Occhi

Sconto del 53% sulla crema CeraVe, la quale aiuta ad attenuare borse e occhiaie nella zona del contorno occhi. Adatta a tutti i tipi di pelle, aiuta a mantenere la naturale idratazione della pelle e a ripristinarne la barriera protettiva.

Come funziona Amazon Prime Day

Amazon Prime Day è un evento annuale di shopping accessibile a tutti gli iscritti a Prime. Per tutta la durata dell'evento, gli utenti possono approfittare di numerose offerte applicate a diverse categorie di prodotti sia di casa Amazon che di altri brand. Una volta monitorate le "Offerte lampo", valide fino ad esaurimento scorte, e le "Offerte del giorno" che scadono al termine del Prime Day, è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello per acquistarlo a prezzo scontato. Per partecipare all'evento e godere di tutti i vantaggi degli sconti Amazon è indispensabile sottoscrivere un abbonamento standard a Prime o l'abbonamento Prime Student. Se non siete già clienti Prime, potete attivare la prova gratuita di 30 giorni.