Amazon Haul arriva in Italia: cos’è, come funziona e quali sono i prodotti da non lasciarsi scappare

Arriva in Italia Amazon Haul, la piattaforma che offre prodotti a meno di 20 euro e diventa l’alternativa agli e-commerce low-cost: cos’è, come funziona e quali sono i prodotti da non lasciarsi scappare.

Arriva in Italia Amazon Haul, la nuova piattaforma Amazon dedicata ai prodotti low-cost. L'obiettivo del più grande store online del mondo è di inserirsi nel mercato sempre più crescente dello shopping accessibile.

Accedendo al vostro account Prime, senza dover sottoscrivere abbonamenti ulteriori, potete acquistare articoli sicuri e certificati a prezzi compresi tra 1 euro e 20 euro in categorie come moda, casa e lifestyling, disponendo di tutti i vantaggi e dell'affidabilità che contraddistinguono il colosso di Seattle.

Cos'è Amazon Haul

Amazon Haul è la nuova piattaforma di Amazon integrata nello store principale, ideata per offrire un'alternativa alla domanda sempre più crescente di e-commerce low-cost. All’interno di questa vetrina potete trovare prodotti appartenenti a diverse categorie, come casa, moda, uomo, donna, accessori tech e lifestyling a prezzi super vantaggiosi che vanno da 1 euro a 20 euro, ai quali vengono spesso aggiunti ulteriori offerte e sconti sul totale del carrello.

Dopo una prima sperimentazione negli Stati Uniti e il lancio nel Ragno Unito e in Germania, la versione beta di Amazon Haul è arrivata in Italia a inizio ottobre. L'interfaccia è fedele all'esperienza d'acquisto dello store principale, offrendo categorie, articoli consigliati, immagini e recensioni dei prodotti proposti.

Come funziona Amazon Haul

Una volta effettuato l’accesso al vostro abbonamento Prime, vi basterà selezionare Amazon Haul nella barra di ricerca per godere dei suoi innumerevoli vantaggi. Non sarà necessario, dunque, sottoscrivere un nuovo abbonamento. Come già detto il costo dei prodotti non supera i 20 euro, ma non mancano articoli in promozione con ulteriori sconti applicati. In più, superando una certa soglia nel carrello potrete ricevere alcune detrazioni sul totale: 5% di sconto su ordini superiori a 30 euro e 10% su una spesa minima di 50 euro. Fino al 31 ottobre, Amazon Haul accoglie i suoi clienti offrendo il codice promozionale "AMZHAULIT", inserendo il quale potete usufruire di un'offerta del 50% su due articoli a vostra scelta.

Gli articoli sono spediti dall'estero, mentre Amazon si fa garante dell'intero processo di sdoganamento. La consegna è prevista entro 15 giorni dall'ordine effettuato e i costi di spedizione sono gratuiti se l'acquisto totale supera i 15 euro, in caso contrario la tariffa standard ammonta a 3,50 euro. Quindi, gli ordini Haul non sono idonei per i servizi Prime. Se l'articolo ricevuto non dovesse soddisfare le vostre aspettative o presentasse dei difetti potrete comunque richiedere il reso non oltre le due settimane dalla consegna.

10 articoli low-cost da non perdere

Amazon Haul è finalmente sbarcato in Italia e promette di soddisfare gli utenti interessati al rapporto qualità-prezzo e al risparmio. Di seguito, abbiamo selezionato i migliori prodotti delle varie categorie disponibili per cominciare la vostra esperienza su Haul, usufruendo del codice sconto al 50% su due articoli a vostra scelta.

Pigiama da donna in due pezzi

Disponibile in vari colori e taglie, questo pigiama da donna due pezzi è l'ideale per le ragazze che vogliono dormire comode, mantenendo la propria eleganza. Presenta bottoni di chiusura, un taschino nella zona pettorale della camicia e maniche elastiche.

Maglietta sportiva da uomo

Consigliata per chi vuole sentirsi comodo durante un allenamento in palestra o durante una corsa, questa maglietta sportiva da uomo è costituita da materiale traspirante in seta di ghiaccio ad asciugatura rapida.

Mensola autoadesiva multiuso

Indicata per poggiarvi creme doccia, boccette di shampoo o stoviglie, questa mensola autoadesiva multiuso si attacca alla parete senza bisogno di viti. Misura 13 x 30 x 5 cm ed è costituita da un pannello forato e da sostegno laterale aperto per lo scorrimento dell'acqua.

Set di cacciaviti di precisione 115 in 1

Chi è appassionato dei piccoli lavori fai da te non può lasciarsi sfuggire questo set di cacciaviti di precisione 115 in 1. Una sola base per centinaia di misure diverse di punte per ogni tipo di vite, in modo che possiate dedicarvi alla manutenzione di occhiali, dispositivi elettronici e altri piccoli oggetti.

Set di 10 pennelli da trucco

Prodotto da acquistare se state preparando il vostro trucco da paura per Halloween, questo set di 10 pennelli vi consente di applicare fondotinta, ombretto e altri cosmetici per completare il vostro make up.

Asciugamani da cucina

Se amate divertirvi in cucina o durante le faccende domestiche, questi asciugamani da cucina presentano una simpatica fantasia a forma di gatto. Disponibili con diverse decorazioni, gli strofinacci hanno una misura di 40,6 x 63,6 cm e sono costituiti prevalentemente da cotone.

Set di 6 pinzette di precisione

Se vi cimentate spesso in laboratori creativi, produzione di piccoli gioielli o lavori fai da te vi consigliamo di acquistare questo set di 6 pinzette di precisione in acciaio inox. Le pinzette hanno una lunghezza che varia dai 108 ai 140 mm e punte specifiche per ogni tipo di procedura.

Portafoglio da uomo retrò

Se state cercando un portafoglio da uomo per sostituire il vostro vecchio consumato, questo modello retrò a meno di 10 euro può essere la soluzione giusta. È costituito da materiale in pelle PU e da una doppia tasca con cerniere per inserire contanti e monete.

Organizer da viaggio

Consigliato per chi vuole tenere in ordine la scrivania del proprio ufficio, questo organizer da viaggio dal design impermeabile conta due scomparti con doppia faccia e numerose tasche interne per riporre comodamente cavetti elettronici, accessori e smartphone.

Zaino sportivo da trekking

Consigliato agli amanti dell'avventura che vogliono acquistare uno zaino a basso costo per le proprie escursioni, questo modello da trekking ha un design pieghevole e impermeabile. Misura 27 x 44 cm ed è costituito da uno scomparto centrale ed una tasca frontale.