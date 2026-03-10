5 smartphone in sconto da acquistare con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. L'evento del colosso dell'e-commerce statunitense è uno di momenti più convenienti dell'anno per acquistare un nuovo smartphone. Che vogliate sostituire il vecchio modello con uno più avanzato, dotato di funzionalità AI per ogni tipo di attività, o vogliate sperimentare il design degli smartphone pieghevoli, da oggi potete approfittare di numerosi sconti anche oltre il 30% su prodotti Google, Xiaomi, Motorola e tanto altro.

Le offerte sono accessibili a tutti gli utenti iscritti gratuitamente ad Amazon, per cui non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime, e finiranno il prossimo martedì, 16 marzo. Il tempo a disposizione non è molto, per questa ragione abbiamo raccolto nella seguente vetrina i migliori smartphone in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera.

I migliori smartphone in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Modelli intelligenti, alimentati dalle più potenti versioni dell'intelligenza artificiale, ma anche dotati di comparti fotografici che non hanno nulla da invidiare alle fotocamere compatte, con sensori che possono persino superare i 50 MP di risoluzione. Per non lasciarvi sfuggire le numerose occasioni della settimana, abbiamo selezionato 5 migliori smartphone in sconto che conviene acquistare prima che la Festa delle Offerte di Primavera Amazon giunga al termine.

Google Pixel 10 Pro

-29% di sconto su Google Pixel 10 Pro, uno smartphone che fa dell'intelligenza artificiale il suo cavallo di battaglia. Non soltanto, integrazione dell'assistente Gemini consente di cercare qualunque cosa vi sia attorno semplicemente condividendone l'inquadratura della fotocamera, ma offre supporto in qualsiasi attività, dalla semplice organizzazione degli appunti al miglioramento della qualità delle immagini scattate. Il comparto fotografico è straordinario. Dispone, infatti, di un sensore principale da 50 MP, al quale si affiancano un grandangolo e un teleobiettivo con zoom 5x da 48 MP ciascuno. La fotocamera frontale non difetta di risoluzione e offre 48 MP per selfie sempre nitidi. Il telefono monta un display OLED da 6,3″, mentre la batteria assicura un'autonomia di 24 ore.

Xiaomi 17 Ultra

-18% di sconto su Xiaomi 17 Ultra. Può sembrare un prezzo ancora esorbitante, ma con il suo modello di punta Xiaomi offre una smart TV da 50″ con risoluzione 4K. Un pacchetto molto conveniente, se si pensa che il nuovo telefono del marchio cinese è stato realizzato in collaborazione con Leica, storico produttore di lenti fotografiche. Proprio per questo aspetto brilla T17 Ultra, caratterizzato da un sistema che comprende un teleobiettivo da 200 MP con una lunghezza focale 75-100 mm e una fotocamera Leica con sensore da 1″, dimensioni solitamente utilizzate nelle macchine fotografiche compatte. Tutto ciò è raccolto nel design ottico Leica Ultra Pure che integra un nuovo vetro di precisione per ridurre i riflessi. Lo smartphone monta un display OLED da 6,9″ e sfrutta HyperAI in diverse attività, ad esempio il miglioramento degli scatti dinamici e la gestione della batteria.

Motorola Razr 60 Ultra

-9% di sconto su Motorola Razr 60 Ultra, uno smartphone pieghevole con design flip, cioè in grado di aprirsi e chiudersi in verticale. Il display interno misura 7″ e si basa sulla tecnologia OLED con refresh rate da 165 Hz, mentre il display interno ha una dimensione di 4″. Il processore Snapdragon 8 Elite assicura prestazioni fluide per tutte le attività digitali e può contare sulle numerose funzionalità di MotoAI. Il triplo sistema di fotocamere da 50 MP è costituito da un sensore prinicpale, un grandangolo e lenti interne per la massima precisione, ai quali si aggiunge una fotocamera frontale. Naturalmente, tutti gli scatti possono ottenere maggiori dettagli con l'aiuto dell'AI. Lo smartphone presenta 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Xiaomi POCO C85

-33% di sconto su Xiaomi Poco C85, uno smartphone che offre 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e un display LCD da 6,9″ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Monta una doppia fotocamera da 50 MP, in grado di scattare foto e registrare video in definizione Ultra HD. Il comparto fotografico può anche servirsi del supporto AI per ottimizzare le immagini. Il telefono integra una potente batteria da 6000 mAh, la quale può essere ricaricata velocemente, grazie alla funzione di ricarica rapida da 33 W. Con il prodotto è inclusa una garanzia di 2 anni.

Xiaomi 15T Pro

-22% di sconto su Xiaomi 15T Pro, ancora una volta un prodotto caratterizzato dal suo equipaggiamento Leica. Monta un teleobiettivo 5x da 50 MP con zoom ottico 10x e Ultra Zoom 20x, in pratica potete raggiungere soggetti molto distanti mantenendo sempre una buona nitidezza delle immagini. La fotocamera principale vanta 50 MP ed è affiancata da un sensore grandangolare da 12 MP. Il display AMOLED da 6,83″ offre una risoluzione da 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, fattori che vi consentono di guardare film e serie TV con immagini ricche di dettagli. Questo modello dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, ma non include il caricabatterie.