video suggerito
video suggerito
Quale compro

5 smartphone in sconto da acquistare con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026

Da Xiaomi a Google, passando per Motorola, ecco i migliori smartphone in sconto che conviene acquistare durante la Festa delle Offerte di Primavera Amazon del 2026.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Giacomo Esposito
0 CONDIVISIONI
Smartphone in offerta
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Quale compro

È ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. L'evento del colosso dell'e-commerce statunitense è uno di momenti più convenienti dell'anno per acquistare un nuovo smartphone. Che vogliate sostituire il vecchio modello con uno più avanzato, dotato di funzionalità AI per ogni tipo di attività, o vogliate sperimentare il design degli smartphone pieghevoli, da oggi potete approfittare di numerosi sconti anche oltre il 30% su prodotti Google, Xiaomi, Motorola e tanto altro.

Le offerte sono accessibili a tutti gli utenti iscritti gratuitamente ad Amazon, per cui non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime, e finiranno il prossimo martedì, 16 marzo. Il tempo a disposizione non è molto, per questa ragione abbiamo raccolto nella seguente vetrina i migliori smartphone in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera.

I migliori smartphone in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Modelli intelligenti, alimentati dalle più potenti versioni dell'intelligenza artificiale, ma anche dotati di comparti fotografici che non hanno nulla da invidiare alle fotocamere compatte, con sensori che possono persino superare i 50 MP di risoluzione. Per non lasciarvi sfuggire le numerose occasioni della settimana, abbiamo selezionato  5 migliori smartphone in sconto che conviene acquistare prima che la Festa delle Offerte di Primavera Amazon giunga al termine.

Leggi anche
Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026: i migliori sconti da non perdere

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

-29% di sconto su Google Pixel 10 Pro, uno smartphone che fa dell'intelligenza artificiale il suo cavallo di battaglia. Non soltanto, integrazione dell'assistente Gemini consente di cercare qualunque cosa vi sia attorno semplicemente condividendone l'inquadratura della fotocamera, ma offre supporto in qualsiasi attività, dalla semplice organizzazione degli appunti al miglioramento della qualità delle immagini scattate. Il comparto fotografico è straordinario. Dispone, infatti, di un sensore principale da 50 MP, al quale si affiancano un grandangolo e un teleobiettivo con zoom 5x da 48 MP ciascuno. La fotocamera frontale non difetta di risoluzione e offre 48 MP per selfie sempre nitidi. Il telefono monta un display OLED da 6,3″, mentre la batteria assicura un'autonomia di 24 ore.

29%
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio creta, 256GB
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio creta, 256GB
Offerta di Primavera
849,00 €
1.199,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra smartphone

-18% di sconto su Xiaomi 17 Ultra. Può sembrare un prezzo ancora esorbitante, ma con il suo modello di punta Xiaomi offre una smart TV da 50″ con risoluzione 4K. Un pacchetto molto conveniente, se si pensa che il nuovo telefono del marchio cinese è stato realizzato in collaborazione con Leica, storico produttore di lenti fotografiche. Proprio per questo aspetto brilla T17 Ultra, caratterizzato da un sistema che comprende un teleobiettivo da 200 MP con una lunghezza focale 75-100 mm e una fotocamera Leica con sensore da 1″, dimensioni solitamente utilizzate nelle macchine fotografiche compatte. Tutto ciò è raccolto nel design ottico Leica Ultra Pure che integra un nuovo vetro di precisione per ridurre i riflessi. Lo smartphone monta un display OLED da 6,9″ e sfrutta HyperAI in diverse attività, ad esempio il miglioramento degli scatti dinamici e la gestione della batteria.

18%
Xiaomi 17 Ultra, Smartphone 16+512GB, Teleobiettivo Lenti Leica APO 200MP 75–100mm, Tecnologia LOFIC HDR, HyperAI, Starlit Green, Garanzia 2 anni+1 anno extra, Caricatore non incluso+TV A Pro QLED 50"
Xiaomi 17 Ultra, Smartphone 16+512GB, Teleobiettivo Lenti Leica APO 200MP 75–100mm, Tecnologia LOFIC HDR, HyperAI, Starlit Green, Garanzia 2 anni+1 anno extra, Caricatore non incluso+TV A Pro QLED 50"
Offerta di Primavera
1.499,90 €
1.826,57 €
Immagine Vedi su Amazon

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra smartphone

-9% di sconto su Motorola Razr 60 Ultra, uno smartphone pieghevole con design flip, cioè in grado di aprirsi e chiudersi in verticale. Il display interno misura 7″ e si basa sulla tecnologia OLED con refresh rate da 165 Hz, mentre il display interno ha una dimensione di 4″. Il processore Snapdragon 8 Elite assicura prestazioni fluide per tutte le attività digitali e può contare sulle numerose funzionalità di MotoAI. Il triplo sistema di fotocamere da 50 MP è costituito da un sensore prinicpale, un grandangolo e lenti interne per la massima precisione, ai quali si aggiunge una fotocamera frontale. Naturalmente, tutti gli scatti possono ottenere maggiori dettagli con l'aiuto dell'AI. Lo smartphone presenta 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

9%
Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Rio Red
Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Rio Red
Offerta di Primavera
622,72 €
685,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Xiaomi POCO C85

Xiaomi POCO C85

-33% di sconto su Xiaomi Poco C85, uno smartphone che offre 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e un display LCD da 6,9″ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Monta una doppia fotocamera da 50 MP, in grado di scattare foto e registrare video in definizione Ultra HD. Il comparto fotografico può anche servirsi del supporto AI per ottimizzare le immagini. Il telefono integra una potente batteria da 6000 mAh, la quale può essere ricaricata velocemente, grazie alla funzione di ricarica rapida da 33 W. Con il prodotto è inclusa una garanzia di 2 anni.

33%
XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatteria non incluso
XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatteria non incluso
Offerta di Primavera
113,90 €
169,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro

-22% di sconto su Xiaomi 15T Pro, ancora una volta un prodotto caratterizzato dal suo equipaggiamento Leica. Monta un teleobiettivo 5x da 50 MP con zoom ottico 10x e Ultra Zoom 20x, in pratica potete raggiungere soggetti molto distanti mantenendo sempre una buona nitidezza delle immagini. La fotocamera principale vanta 50 MP ed è affiancata da un sensore grandangolare da 12 MP. Il display AMOLED da 6,83″ offre una risoluzione da 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, fattori che vi consentono di guardare film e serie TV con immagini ricche di dettagli. Questo modello dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, ma non include il caricabatterie.

25%
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso
Offerta di Primavera
599,90 €
799,90 €
Immagine Vedi su Amazon
I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni scrivere a qualecompro@ciaopeople.com
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Raid su Teheran, la Turchia schiera Patriot. Iran: "Oltre 1.300 morti dall'inizio della guerra"
Ue, in arrivo misure di emergenza su bollette e rinnovabili a causa della guerra: cosa cambia
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora
La Camera ricorda le donne iraniane, il premio Nobel Shirin Ebadi: "Altri Paesi non decideranno per noi"
Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l'Iran e per la fine della guerra
Giuseppe Acconcia
Chi è Mojitaba Khamenei, figlio di Alì scelto come suo successore: è la nuova Guida Suprema dell'Iran
Quanti italiani sono rientrati dalle aree di guerra e quanti sono ancora bloccati
La strage di studentesse iraniane nella scuola di Minab: sotto accusa un Tomahawk degli Usa
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views