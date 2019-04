Tragedia in Serbia, dove quattro persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di stamattina nel sud del paese, dove si sono scontrati frontalmente un camion con rimorchio e un autobus di linea, che nell'impatto ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.

Come hanno riferito i media serbi, le vittime dell'incidente – avvenuto lungo la strada che collega Nis a Pristina (Kosovo), all'altezza di Kursumlja – sono i due autisti e due passeggeri dell'autobus, con gli altri che sono riusciti velocemente a mettersi in salvo. Non si conoscono le cause dell'incidente, avvenuto in curva e mentre pioveva.