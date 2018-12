È caccia ai cinque giovani turisti protagonisti del mega selfie sul colonnato della Basilica degli Scavi. Il nuovo regolamento andato di recente in vigore nel Parco Archeologico di Pompei, messo a punto per tutelare i preziosi reperti nel sito culturale diretto da Massimo Osanna, parla chiaro: i turisti che per scherzo o per sfida si sono fotografati salendo sulle colonne della Basilica rischiano fino a un anno di reclusione e tremila euro di multa. Le telecamere di controllo degli Scavi archeologici sono al lavoro per identificare i colpevoli. Tutto per chiarire che a Pompei non si scherza più come un tempo, con il nuovo ferreo regolamento entrato da pochi giorni in vigore.

Nei nuovi regolamenti introdotti per chi entra nel Parco Archeologico ai piedi del Vesuvio compaiono diverse novità, che riguardano sia il decoro dei visitatori che la salvaguardia delle meraviglie archeologiche che vi sono custodite. Innanzitutto c'è un numero chiuso: "Il parco non può contenere più di 15000 persone alla volta. Il raggiungimento di tale limite comporta il rallentamento degli ingressi", si legge nel regolamento.

Selfie vietati a Pompei

Norme apposite e più rigide regolano anche l'uso dei selfie. Portarsi a casa un ricordo sarà concesso ma per scattare una foto è strettamente vietato arrampicarsi sui muri, sulle statue, sui balconi o sulle fontane. Il rischio di danneggiare le strutture è troppo grandelto, per cui bisognerà fare attenzione a come a dove si potrà sfoderare il proprio amatissimo selfie-stick. Da qui il tentativo di assicurare alla giustizia i "rei" del mega selfie di Natale.

Gli altri divieti: niente torso nudo, né cravatta

Anche se non è un problema di questi giorni, emanate anche alcune importanti norme sul decoro. Nonostante la calura estiva, infatti, sarà sempre richiesto un abbigliamento adeguato: non sarà permesso girare a torso nudo o con mini abiti succinti, come shorts o minigonne troppo minimal. Ma nemmeno eccessivamente eleganti sarà permesso. Non si potrà effettuare la visita in abito da cerimonie, secondo il nuovo regolamento presente sul sito internet del Parco. Se avevate intenzione di visitare gli scavi in cravatta, per voi niente da fare.