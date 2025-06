Sul lungomare a tutta velocità con la bici elettrica: era truccata, maxi multa da 6mila euro in Versilia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un ciclista beccato a sfrecciare a bordo di una bici elettrica truccata è stato sanzionato con una maxi multa da ben seimila euro. È accaduto a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove l'intervento della polizia municipale ha portato alla pesante sanzione per il 24enne alla guida oltre al sequestro del mezzo.

Quell'andatura particolarmente veloce per una bicicletta, anche se elettrica, infatti aveva subito insospettito gli agenti della polizia locale del comune della Versilia che l'hanno insegua e fermata scoprendo che in effetti era truccata. Il mezzo a due ruote infatti era stato manipolato per raggiungere velocità ben oltre il consentito e con grave rischio per chi lo portava e per gli altri.

A fermare la fat-bike, modello chiamato così per via degli pneumatici extra-larghi, una pattuglia motociclistica della polizia locale che l'ha insegua dopo aver notato che sfrecciava come un motorino lungo la pista ciclabile del lungomare. Il 24enne, domiciliato a Massa (Massa Carrara), ha detto di non saperne nulla ma le verifiche degli agenti lo hanno incastrato.

Durante l'ispezione del mezzo, infatti, è emerso che sul manubrio era installata una manopola in grado di azionare il motore elettrico senza bisogno di pedalare. Una modifica che di fatto aveva trasformato la bicicletta a pedalata assistita in un vero e proprio ciclomotore. Per circolare, quindi, sarebbero stati necessari patente di guida, di cui il ragazzo era sprovvisto, oltre ad assicurazione e immatricolazione della due ruote.

Di conseguenza per il 24enne sono scattate le sanzioni per guida senza patente idonea, circolazione con veicolo non immatricolato e privo di assicurazione, oltre ad altre irregolarità legate alla modifica non omologata. In tutto oltre 6mila euro, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro.