Scontro tra un tir e un mezzo spargisale alle prime luci dell'alba di questa mattina, lunedì 28 gennaio. È successo intorno alle 5:30 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione Sud: per cause ancora in via di accertamento il camion frigo ha tamponato il mezzo pesante che stava lavorando per mettere in sicurezza la carreggiata in vista delle rigide temperature previste per la prossima notte e delle conseguenti gelate. L'incidente è avvenuto al chilometro 33, all'altezza del territorio di Castel San Pietro Terme. Il mezzo spargisale, in seguito al violento urto, è finito fuori strada, ribaltandosi e intrappolando all'interno il guidatore, un uomo di 35 anni, che è rimasto ferito nell'impatto.

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare pinze, divaricatori e pistoni per tirare il conducente del mezzo di manutenzione fuori dall'abitacolo e permettere ai sanitari del 118 di intervenire per portarlo in salvo. Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Bologna, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora per permettere alle forze dell'ordine la bonifica della strada, che, una volta messa in sicurezza, è stata riaperta alla circolazione.