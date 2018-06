Venerdì nero in Sardegna, dove a causa degli scioperi nazionali e locali dei controllori di volo dell'Enav dalle 13 alle 17, si segnalano non pochi disagi, soprattutto per i tanti turisti che scelgono l’Italia per le loro vacanze. Oggi nell'isola sono stati cancellati 38 voli nei tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e non solo nella fascia oraria dello sciopero. Alcuni voli delle compagnie low cost sono saltati a causa dei diversi trasferimenti degli aeromobili da uno scalo all'altro che sono saltati. In particolare, nello scalo di Cagliari Elmas sono saltati 18 collegamenti. Dei voli in arrivo ne sono stati cancellati nove: sette nazionali, tra i quali i quattro in continuità territoriale operati da Alitalia su Roma e Milano Linate, e due internazionali. Nove anche i voli cancellati in partenza e sempre quattro quelli in continuità che non saranno effettuati da Alitalia. Diciotto (dieci gli arrivi e otto le partenze) le tratte cancellate anche a Olbia, nessuno in continuità territoriale. Ad Alghero infine solo due cancellazioni di voli in continuità territoriale operati da Blue Air. Saltano i voli in arrivo da Roma alle 17 e in partenza per Roma delle 14.10.

Scioperi: giornata di possibili disagi nei trasporti venerdì 8 giugno

Sono diversi gli scioperi che oggi venerdì 8 giugno interessano treni, aerei e mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno sciopero nazionale e alcuni locali del personale dell'Enav, mentre a livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino. I due scioperi nazionali sono: uno indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica; l'altro proclamato da Fit Cisl e Ugl-Ta. Gli stop locali interessano gli scali romani di Fiumicino e Ciampino, Venezia, Catania, Cagliari, Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Milano, Pescara, Padova.