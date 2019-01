in foto: Don Giordano Podda (Facebook)

Incidente mortale a Villasalto, nel Sud Sardegna. A perdere la vita una sacerdote, don Giordano Podda. L’uomo, cinquantanovenne vice parroco di San Vito, per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell'auto che, dopo aver divelto il guardrail, è finita in una scarpata. La macchina è rimasta incastrata fra i cespugli e con ogni probabilità il sacerdote è morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito, il sacerdote a bordo della sua Ford Fiesta stava rientrando in paese quando c’è stato il tragico incidente stradale, avvenuto forse già nella serata di martedì. Don Giordano Podda stava percorrendo la Provinciale 27 in direzione Muravera quando ha perso il controllo della vettura che dopo una sbandata è finita contro il guardrail, sradicandolo. L’auto con a bordo il religioso è poi finita in un dirupo ribaltandosi.

Forse il sacerdote tradito dal ghiaccio sulla strada – L'allarme è stato lanciato questa mattina presto, intorno alle 7, da alcuni automobilisti che hanno visto la barriera laterale distrutta e la vettura nel burrone. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di San Vito al lavoro per recuperare la salma e l’auto. Purtroppo per il conducente dell’auto, che potrebbe essere stato tradito dal fondo ghiacciato della strada, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sull’incidente sono coordinate dai carabinieri di San Vito.