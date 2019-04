Trovata una scarpa da donna nel giardino dove ieri i carabinieri hanno portato alla luce ossa umane. Quello di Salvatore Caruso, 68enne di Settimo Torinese, da ventiquattr'ore è diventato il giardino degli orrori, un pozzo senza fondo dove gli investigatori continuano a scavare per risalire a quello che è successo a Samira Sbiaa, la moglie di Caruso, scomparsa 17 anni fa, a cui i resti trovati potrebbero appartenere. Intanto, dopo le scioccanti scoperte in via Petrarca, il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando è intervenuto per raccomandare cautela: "Faremo il Dna sulle ossa ritrovate in giardino, che non sono palesemente animali – ha dichiarato a Chi l'ha visto – ma anche su questo massima cautela. Gli scavi nella casa di Salvatore Caruso continuano nelle altre zone individuate dal georadar".

Salvatore Caruso, che ieri si è dichiarato convinto che non avrebbero trovato niente, resta indagato per omicidio e occultamento di cadavere mentre invece la famiglia di Samira continua a seguire con grande attenzione gli scavi nella proprietà al civico 12 di via Petrarca, a Settimo Torinese. Il caso ha visto la prima indagine dopo 17 anni dalla scomparsa della donna, allora 32enne, grazie alla tenacia della famiglia d'origine, che dal Marocco è riuscita, con l'aiuto di un'associazione di Asti, a far aprire un caso. La vicenda è stata seguita anche dagli inviati di Chi l'ha visto, ai quali la sorella di Samira ha raccontato di come Caruso tenesse segregata quella che, per soli due anni, è stata sua moglie. Samira Sbiaa è sparita il 7 aprile 2002, in tutti questi anni il marito ha sempre sostenuto che si trattasse di allontanamento volontario.