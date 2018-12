Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a San Nicomede, frazione di Salsomaggiore Terme (Parma). Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita. Si chiamava Alessandro Croci e, originario di Fidenza (Parma), era residente a Salsomaggiore. Intorno alle 5 del mattino del 23 dicembre Alessandro si è schiantato con l'auto contro un muro. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente mortale l’utilitaria del giovane – una Citroen C3 – è uscita di strada e si è ribaltata centrando a velocità elevata il muro di una abitazione. Il veicolo ha terminato la sua corsa colpendo anche un altro mezzo. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio della polizia stradale. Sul luogo dello schianto mortale sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco di Fidenza. I soccorritori non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del diciannovenne, che è morto sul colpo.

Il calcio dilettantistico in lutto – La tragica notizia della morte di Alessandro si è diffusa nella mattinata di domenica in tutta Salsomaggiore, dove il giovane era molto conosciuto. Lutto per la scomparsa del giovane anche nel mondo del calcio dilettantistico: Alessandro Croci, che si era diplomato l'anno scorso al liceo Respighi di Piacenza, dopo vari anni trascorsi nelle file del Salsomaggiore da due stagioni era tesserato con l'Alsenese nel Piacentino. “Abbiamo appreso la notizia nelle primissime ore di domenica – così ai media locali un commosso Luca Tosini, presidente della società piacentina – quando sono iniziati ad arrivare messaggi sul cellulare. Ci hanno contattato anche i dirigenti del Salsomaggiore con cui siamo in ottimi rapporti, ed è stato veramente un colpo durissimo per tutti noi della società, per i tecnici e per i ragazzi”. Tosini ricorda il giovane calciatore come “un ragazzo encomiabile, un bravissimo sportivo che si faceva volere bene da tutti”. “In questi momenti – ha aggiunto – è difficilissimo trovare le parole, posso solamente dire che ci mancherà tantissimo come giocatore ma soprattutto come persona”.