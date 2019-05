Un salotto di casa che si trasforma in un accogliente stand fieristico dove accogliere i lettori, discutere di libri, scambiare due chiacchiere. È il salotto di SEM Società editrice milanese, la giovane casa editrice di Riccardo Cavallero, ex numero uno di Mondadori Libri, e Teresa Martini, che ha avuto la brillante e originale idea di portare il proprio salotto di casa alla kermesse torinese e allestire uno spazio caldo e accogliente per i libri, gli scrittori della scuderia presenti al Salone – tra cui Antonio Moresco – e i lettori.

SEM, casa editrice fondata nel 2017, la prima in Italia a pubblicare il proprio catalogo contemporaneamente su carta, in formato elettronico e in audiolibro, in questi giorni ha presentato diverse delle sue ultime pubblicazioni al Salone Internazionale del libro di Torino, mentre oggi presenta alle 16:30, alla Sala Bianca, il libro di Fabio Canino "Le parole che mancano al cuore", in compagnia di Darwin Pastorin. Presente al salone in questi giorni, anche Antonio Moresco (di cui SEM ha acquisito l'intero catalogo in via di ripubblicazione), con il suo "Il grido", pamphlet che lo scrittore, senza giri di parole, definisce un suicidio di specie in atto: