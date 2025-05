video suggerito

Yossef Sohb scomparso a 17 anni da Artena: “Parla e capisce l’Italiano, non ha parenti in Italia” Yossef Sohb è scappato da un centro d’accoglienza di Artena. Minorenne, non ha amici né parenti in Italia. Nato in Tunisia, parla e capisce l’Italiano. Le forze dell’ordine lo stanno cercando. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

Yossef Sohb scomparso da Artena

Yossef Sohb è scomparso da Artena in provincia di Roma. Del diciassettenne non si hanno notizie da giovedì 15 maggio scorso, quando si è allontanato dalla struttura di accoglienza che lo ospita ad Artena, senza fare ritorno. I responsabili del centro ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche. A diffondere l'appello è anche Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occcupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse.

"Yossef è minorenne, non ha amici né parenti in Italia. È nato in Tunisia, parla e capisce l'Italiano. Aiutateci a ritrovarlo". La speranza è che il diciassettenne stia bene e che si trovi al sicuro. Le ricerche sono in corso. L'appello è stato diffuso a livello nazionale, l'ipotesi è che il ragazzo si sia allontanato dal centro con l'intenzione di lasciare l'Italia. Non è chiaro al momento dove sia diretto.

L'identikit di Yossef Sohb

Yossef Sohb al momento della scomparsa aveva diciassette anni. È alto 1, 60 metri e pesa 60 chili. Ha occhi scuri e capelli neri mossi, sopracciglia distanziate al centro. L'ultima volta in cui è stato visto inodssava una tuta nera e scarpe da ginnastica nere. Le zone da attenzionare sono Artena e la provincia Sud di Roma, ma è probabile che si sia spostato altrove utilizzando i mezzi pubblici, potrebbe trovarsi nella Capitale. Serve prestare particolare attenzione nelle stazioni ferroviarie, metropolitane e alle fermate degli autobus. Chiunque l'avesse visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope sempre attivo al 3396514799, anche in forma anonima e su Whats App. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.