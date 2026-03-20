roma
video suggerito
video suggerito

Yanelis Paterna scomparsa a 15 anni da Grottaferrata, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarla”

Sono giorni di apprensione per i famigliari di Yanelis Paterna, la 15enne scomparsa il 13 marzo scorso da Grottaferrata. Attenzione alle stazioni ferroviarie e della metropolitana.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Yanelis Paterna
Yanelis Paterna

Yanelis Paterna è scomparsa da Grottaferrata in provincia di Roma. Della quindicenne non si hanno più notizie da venerdì 13 marzo scorso, quando si è allontanata dalla sua abitazione verso le ore 22 e non è più tornata. I famigliari non vedendola più rientrare hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche. I famigliari di Yanelis hanno lanciato un appello, rivolgendosi all'associazione Penelope Lazio Odv, che fornisce sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Yanelis. Torna a casa, ti aspettiamo". La speranza è che stia bene, che si trovi da un'amica o che qualcuno la ospiti.

L'identikit di Yanelis Paterna

Yanelis Paterna ha quindici anni. È alta 1.72 metri e pesa 50 chili. Ha capelli lunghi e lisci di colore castano scuro e occhi neri. Indossa un giubotto nero, un cappellino con visiera nero e una borsa. Non ha particolari segni di riconoscimento. Serve prestare particolare attenzione alle stazioni della materopolitana e ferroviarie in quanto potrebbe essersi spostata da Grottaferrata e aver raggiunto Roma. Si cerca sia nei Comuni limitrofi che nella Capitale. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile alle ricerche per ritrovarla.

Immagine
Persone scomparse
0 CONDIVISIONI
Immagine
Armato di accetta si nasconde nell’auto di una donna in ostaggio, a salvarla un cameriere
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views