Yanelis Paterna scomparsa a 15 anni da Grottaferrata, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarla”

Yanelis Paterna

Yanelis Paterna è scomparsa da Grottaferrata in provincia di Roma. Della quindicenne non si hanno più notizie da venerdì 13 marzo scorso, quando si è allontanata dalla sua abitazione verso le ore 22 e non è più tornata. I famigliari non vedendola più rientrare hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche. I famigliari di Yanelis hanno lanciato un appello, rivolgendosi all'associazione Penelope Lazio Odv, che fornisce sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Yanelis. Torna a casa, ti aspettiamo". La speranza è che stia bene, che si trovi da un'amica o che qualcuno la ospiti.

L'identikit di Yanelis Paterna

Yanelis Paterna ha quindici anni. È alta 1.72 metri e pesa 50 chili. Ha capelli lunghi e lisci di colore castano scuro e occhi neri. Indossa un giubotto nero, un cappellino con visiera nero e una borsa. Non ha particolari segni di riconoscimento. Serve prestare particolare attenzione alle stazioni della materopolitana e ferroviarie in quanto potrebbe essersi spostata da Grottaferrata e aver raggiunto Roma. Si cerca sia nei Comuni limitrofi che nella Capitale. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile alle ricerche per ritrovarla.