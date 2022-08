Vuole sistemare l’antenna del televisore ma cade dal secondo piano: 79enne in fin di vita L’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, è gravissimo. L’incidente è avvenuto stamattina a Sabaudia, in via della Migliara.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di settantanove anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal secondo piano della sua abitazione a Sabaudia, in via Migliara 46.

Secondo le prime informazioni, l'anziano si è arrampicato al secondo piano di casa sua perché l'antenna della televisione non funzionava bene. E così ha deciso di uscire e risolvere il problema da solo. Un gesto molto pericoloso, che gli è costato la caduta da diversi metri d'altezza.

Come mai l'uomo sia caduto, ancora non è chiaro. Molto probabilmente è scivolato, ma non è escluso che abbia avuto un malore mentre si stava arrampicando per sistemare l'antenna.

Non appena l'uomo è caduto è stato lanciato l'allarme, con la chiamata disperata al 112 e l'arrivo immediato di carabinieri e sanitari del 118. Sul caso indagano i militari, anche se è quasi certo si tratti di un incidente e non vi siano responsabilità da parte di terzi.

Date le condizioni gravissime del 79enne, gli operatori sanitari hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportarlo urgentemente in ospedale. Non c'era un minuto da perdere e l'anziano andava portato al nosocomio il prima possibile. Ricoverato al San Camillo di Roma, lotta tra la vita e la morte, con i medici che stanno facendo di tutto per salvarlo.

Sconvolti i familiari dell'uomo, che non pensavano una giornata iniziata come tutte le altre potesse essere segnata da un incidente così tragico. La prognosi del 79enne, precipitato per diversi metri, è ancora riservata. I medici e i familiari sperano che possa essere sciolta nelle prossime ore e che le sue condizioni migliorino. Le ferite riportate, sono gravissime.