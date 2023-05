Voragine a Boccea, l’asfalto cede e si apre una grossa buca Gli operai sono al lavoro per riparare una voragine che si èa perta in via Boccea a Roma, chiusa al traffico. È l’ennesimo cedimento del manto stradale in città.

A cura di Alessia Rabbai

La voragine che si è aperta a Boccea

Una voragine si è aperta in via di Boccea a Roma. È successo ieri, lunedì 16 maggio. Il manto stradale è crollato all'altezza del civico 358/360. A provocarla sarebbe stato il cedimento di una conduttura Acea. Via di Boccea è chiusa temporaneamente al transito dei mezzi pesanti, fino a termine dell'intervento e al ripristino del manto stradale. Come informa Roma Mobilità sono deviate le linee di superficie 904, 905, 916, 981, 993, n904 e nMA.

Gli operai sono al lavoro, al momento non è chiaro quando termineranno le operazioni di messa in sicurezza della strada. A commentare l'accaduto e a rispondere alle domande dei residenti è stata anche la presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti: "A causa del cedimento di una conduttura Acea si è aperta una voragine in via di Boccea – ha scritto la minisindaca in un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale – Al momento ci sono sia gli operai di Acea che il pronto intervento del Dipartimento Simu di Roma Capitale".

Giuseppetti ha pubblicato anche alune immagini della voragine e degli operai al lavoro lungo il tratto di strada interessato. "L’assessore ai Lavori Pubblici del XIII Municipio Salvatore Petracca è prontamente intervenuto ed è sul posto con Acea e Simu che stanno cercando di risolvere il problema e non lasciare i cittadini di quella zona senza acqua o energia elettrica" spiega. E aggiunge: "Sono in contatto con l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini per concordare gli interventi e la tempistica per il ripristino".

Le voragini da Torpignattara al Fleming

Roma non è nuova ai cedimenti del manto stradale, con voragini che peri0dicamente si aprono in vari quadranti della città. Più di frequente accade a Torpignattara, dove l'asfalto è crollato in diversi punti almeno tre volte quest'anno. Il 28 aprile scorso una voragine si è aperta in via Placido Zurla, all'altezza di via Casilina.

Quattro giorni prima il manto stradale ha ceduto lungo via di Torpignattara all'altezza dell'incrocio con via Ciro da Urbino, con l'acqua che è fuoriuscita dalle tubature e in poco tempo ha allagato la strada. A gennaio scorso una ruspa avrebbe provocato la rottura durante alcuni lavori in corso al manto stradale, sempre all'angolo di via Ciro da Urbino. Il 10 maggio scorso stavolta al Fleming una voragine si è aperta in via Città della Pievee ci è finito dentro un motociclista.