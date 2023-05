Incidente al Fleming, voragine si apre in strada e un motociclista finisce nella buca Una buca si è aperta nella tarda mattinata di ieri in via Città della Pieve: una moto ci è finita dentro e il centauro è stato sbalzato dalla sella.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da "Sei del Fleming e di Vigna Clara se…"

A Roma le buche non risparmiano nessun quartiere. Neanche il Fleming, nel quadrante nord di Roma, dove nella tarda mattinata di ieri, martedì 9 maggio, si è aperta una nuova voragine sull'asfalto. A subire i danni di quanto accaduto, è stata una motociclista che stava procedendo lungo la strada: la sua motocicletta è passata proprio sul tratto interessato dalla buca e, una volta raggiunta, la ruota anteriore è rimasta incastrata nel fosso, facendo sbalzare dalla sella il centauro.

È successo in via Città della Pieve: la voragine in cui è finita la moto si è aperta all'altezza del civico 84 e, come hanno raccontato sui social alcuni utenti, era piena d'acqua. E c'è chi segnala: "Anche su via fleming, nella parte che scende verso via Lupi, ci sono strani avvallamenti che peggiorano di giorno in giorno".

L'incidente stradale causato dalla buca

Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Una volta giunti sul luogo dell'incidente hanno trovato la moto quasi sopra alla buca, come si vede nella foto in apertura, riversa su un fianco. Il motociclista, che si trovava ancora ferito sull'asfalto, è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 in ospedale dove i medici hanno valutato le ferite riportate con un codice giallo.

Sul posto, invece, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno chiuso il tratto di strada coinvolto nell'incidente per accertamenti. La viabilità della zona ne ha risentito parecchio e si sono formate code su gran parte del quadrante nord di Roma, nel quartiere Fleming, in quello di Tor di Quinto fino a via del Foro Italico. Sul luogo anche gli operatori di Acea per verificare eventuali perdite di acqua.

Oltre alla chiusura al traffico nella zona interessata, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 tonnellate tra Galleria Fleming e Galleria Giovanni XXIII in entrambe le direzioni, come ha prontamente comunicato Luceverde Roma con un tweet.