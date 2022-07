“Volevo chiedere dell’esame, mi ha palpato il seno”: docente della Sapienza a processo L’uomo è stato accusato da due studentesse di averle palpate. “Mi ha toccato il seno, gli ho detto mentre lo spingevo via. E lui ha risposto: Perché, non posso?”.

A cura di Natascia Grbic

"L'esame è andato bene, ma volevo chiedergli una spiegazione sul voto. Avevo risposto male ad una delle domande e volevo un chiarimento. Mi ha detto di andare in un'altra stanza, lo stanzino relax, perché non aveva sentito bene. L'ho seguito e mentre parlavo, all'improvviso, mi ha tirato la canottiera e mi ha stretto il seno". Sono le parole, riportate da Il Messaggero, con cui una studentessa del corso di Ginecologia e ostetricia dell'Università la Sapienza di Roma descrive le molestie subite da un suo ex professore, oggi a processo.

L'uomo, un docente oggi in pensione, è stato accusato da due ragazze del suo corso di laurea di averle molestate. È finito a processo con l'accusa di violenza sessuale. Un'altra dipendente è invece accusata di favoreggiamento: avrebbe difeso il professore dicendo di essere stata presente in entrambi gli episodi contestati. Le due ragazze però, hanno dichiarato al giudice di non averla mai vista.

In un caso, il professore avrebbe giustificato l'abuso dicendo alla studentessa di averle palpato il seno per verificare una patologia di cui la ragazza gli aveva parlato. E inizialmente la giovane è confusa: non si rende subito conto che quel gesto sgradevole potrebbe essere una violenza. Parlando con una compagna di corso, viene a sapere di non essere l'unica a sostenere di aver subito abusi.

Anche un'altra ragazza riferisce di essere stata molestata. "Mi ha messo una mano sulla guancia. Ha detto che ero bella, poi mi ha palpato il seno. Ero pietrificata, ma l'ho spinto via. Professore, ma che fa? Mi ha toccato il seno, gli ho detto mentre lo spingevo via. E lui ha risposto: Perché, non posso?". I fatti risalgono al 2018. Le due giovani hanno prima presentato un esposto all'università, poi si sono rivolte alle autorità per denunciarlo. Adesso il processo, che stabilirà se l'ex docente sia colpevole o meno.