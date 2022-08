Violento pestaggio a Frosinone: 30enne massacrato di botte è in fin di vita Lotta tra la vita e la morte con un trauma cranico e un’emorragia interna un uomo di 30 anni che è stato massacrato di botte a Frosinone.

Massacrato di botte in piazzale Europa a Frosinone, si trova ricoverato all'ospedale Fabrizio Spaziani. Ha un grave trauma cranico e un'emorragia interna ed è in fin di vita. È accaduto ad un trentenne originario di Ceccano, centro della Ciociaria, il quale ha subito un violento pestaggio compiuto per mano di ignoti. I fatti risalgono ai giorni scorsi, secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine l'uomo al momento dell'accaduto si trovava in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una o più persone lo hanno accerchiato e preso a calci e pugni con violenza. Ancora da accertare la dinamica di quanto successo, le forze dell'ordine stanno cercando di capire se ci siano state delle persone che abbiano assistito alla scena, che possano raccontare quanto accaduto e verificando se nella zona circostante al luogo in cui si è consumata l'aggressione siano presenti delle telecamere di video sorveglianza, che possano aver immortalato gli autori del pestaggio in fuga.

Al momento le indagini sono in corso, per risalire ai responsabili, che non sono stati ancora identificati. Per ora resta sconosciuto il movente sul quale nei prossimi giorni gli investigatori cercheranno di fare chiarezza. Nel frattempo le condizioni di salute della vittima della violenza al momento sono critiche ed è costantemente monitorata, tuttavia attualmente i medici non si pronunciano sull'esito del loro intervento. A risultare fondamentali saranno le prossime ore durante le quali, si spera, possa esserci un miglioramento. Il paziente a seguito delle percosse ricevute ha riportato un'importante emorragia interna e un trauma cranico ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.