Violenta rissa a Campo de Fiori: 24enne accoltellato all’addome Una violenta rissa è scoppiata la scorsa notte nei pressi di Campo de Fiori. Pesantissimo il bilancio finale: un 24enne accoltellato all’addome e altri tre giovani rimasti contusi. Indagano gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio, che hanno già ascoltato diversi testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

A cura di Redazione Roma

Una rissa con un grave bilancio è avvenuta questa notte nei dintorni di Campo de Fiori nel centro di Roma. A due passi dalla statua di Giordano Bruno, in via del Pellegrino, un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato al culmine dello scontro con un altro gruppo di coetanei, mentre tre suoi amici sono rimasti contusi per i calci e i pugni ricevuti. Prima le urla, gli insulti, poi gli spintoni e poi le botte fino a quando non è uscita fuori la "lama". Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, né la ragione che ha scatenato la rissa terminata con l'accoltellamento all'addome del giovane. Una delle ipotesi è che le due comitive si siano "scontrate" per futili motivi, complice anche il tasso alcolemico, dentro la piazza, per poi regolare i conti successivamente.

Il giovane trasportato in codice rosso in ospedale non è in pericolo di vita

Il ragazzo è stato soccorso mentre era riverso in terra in una pozza di sangue e trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza. Riccoverato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Sull'episodio è stata aperta un'indagine. I poliziotti del commissariato Trevi Campo Marzio hanno già ascoltato i ragazzi coinvolti e medicati in ospedale, mentre nelle prossime ore saranno passati al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per rintracciare i responsabili.