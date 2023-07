Viene punto da un calabrone e perde i sensi: operaio 60enne trasportato all’ospedale in codice rosso Punto da un calabrone asiatico ad un orecchio mentre stava lavorando, il sessantenne ha perso i sensi ed è stato trasportato in codice rosso al Campus Biomedico.

È arrivato in ospedale in condizioni disperate dopo essere stato punto da un grosso calabrone, conosciuto anche come "ammazza somari". È successo ieri mattina, mercoledì 12 luglio 2023, nella zona sud della capitale, nel territorio di Trigoria. Ad essere punto un operaio di sessanta anni che stava lavorando per il rifacimento del manto stradale. L'uomo, che si trovava in cantiere insieme alla ditta per cui lavora, è stato punto ad un orecchio e ha perso i sensi in poco tempo.

L'intervento dei soccorsi

Non appena ha perso coscienza, pochi minuti dopo essere stato punto, sono stati allertati i soccorsi: l'operaio è stato trasportato d'urgenza nel vicino Campus Biomedico di Roma. Il sessantenne è arrivato nella struttura già privo di sensi e, come scrive il Messaggero, con parametri vitali quasi inesistenti. Lo stato in cui si trovava è stato valutato con un codice rosso. Nonostante le condizioni critiche, i medici e gli infermieri sono riusciti a curare l'uomo che si è ripreso. Per precauzione, però, gli operatori sanitari del Campus Biomedico hanno preferito concordare il suo ricovero.

L'insetto che ha punto l'operaio è pericoloso?

Molti lo chiamano "ammazza somari", il suo vero nome, però, è Vespa mandarina o "orientalis". Nonostante il nome, si tratta di una specie che vive naturalmente nel nostro Paese. Dai primi anni del duemila, il numero di esemplari è in forte espansione anche nella capitale, soprattutto nella stagione estiva, complice anche la forte presenza di rifiuti, di cui è ghiotta.

Non mancano, ogni anno, i ritrovamenti dei nidi, che trovano spazio nelle intercapedini e in altri spazi piccoli. L'insetto è conosciuto per la sua pericolosità, sia per gli umani che per le altre specie animali, a partire dalle api che diventano nutrimento per le larve dei calabroni. Nel momento in cui si avvista questa specie di calabrone, il suggerimento è quello di segnalarne la presenza, come suggerito dalla Protezione Civile.