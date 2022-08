Vespa orientalis a Roma, cosa fare in caso di avvistamento: i consigli della Protezione civile Continuano gli avvistamenti della vespa orientalis a Roma: ecco cosa fare in caso di avvistamento e quali numeri chiamare per segnalarne la presenza.

A cura di Natascia Grbic

800 854 854: questo il numero messo a disposizione dei cittadini dalla Protezione civile per segnalare gli avvistamenti di vespa orientalis a Roma. La speranza è quella di individuarne i nidi per poi rimuoverli in sicurezza. Allertata anche l'Ama, per i casi in cui sia necessario l'uso di insetticidi e disinfestanti.

I cittadini che quindi avvisteranno la vespa orientalis, non devono agire da soli, ma chiamare subito il numero della protezione civile. Data la pericolosità di questo insetto è bene che intervenga personale specializzato e con un attrezzatura adeguata, in modo da occuparsene in sicurezza. Soprattutto nel caso in cui vi siano nidi nelle vicinanze, cosa che comporta un livello di allerta ancora più alto.

"Teniamo alta l’attenzione su un fenomeno, peraltro poco conosciuto, per il quale abbiamo anche il supporto di Ama per i casi in cui sia necessario l’utilizzo di insetticidi e disinfestanti – ha dichiarato l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi – Sin dalla comparsa a Roma della vespa orientalis nel giugno scorso il Dipartimento tutela ambientale e la Protezione civile di Roma Capitale con il supporto di Ama si sono attivati con immediati sopralluoghi, sulla base delle segnalazioni della presenza di sciami o nidi da parte dei cittadini.La maggior parte delle presenze hanno riguardato per ora il primo e secondo municipio".

A quanto sembra, la vespa orientalis è attratta dalle carcasse, soprattutto dalla carne in putrefazione. Ama nidificare negli anfratti dei muri: per questo c'è allarme sull'eventuale presenza di nidi nelle scuole, che sono rimaste chiuse per mesi.

"Il Dipartimento tutela ambientale ha preso contatti con gli esperti di Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per avviare una collaborazione nel monitoraggio e controllo del fenomeno", continua Alfonsi.

Sono già numerosi gli interventi messi a segno da Roma Capitale per la presenza di vespa orientalis. Tra questi, i sopralluoghi il 25 e il 26 agosto a Colle Oppio, piazza Nicoloso da Recco, via Giovanni Miani, via Ambrogio Contarini, via Costanzo Beltrami, via Giovanni Battista Belzoni. L'assessorato all'ambiente ha fatto sapere che finora non sono stati rinvenuti nidi, ma solo esemplari singoli dell'insetto.