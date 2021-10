Via Pontina, cede la strada: tratto chiuso e macchine deviate, traffico in tilt Il traffico è al momento deviato sulla Migliara 58 verso sud e sulla Migliara 56 verso Roma. Il cedimento si è verificato nel territorio di Terracina al chilometro 96,200 per cause ancora da accertare. Gli operatori sono al lavoro per ripristinare il manto stradale, ma non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Chiusa la via Pontina al km 96,200 causa cedimento della strada. Lo ha reso noto Anas questa mattina. Il cedimento si è verificato nel territorio di Terracina: non sono ancora noti i motivi che lo hanno causato, accertamenti sono in corso per verificare cos'è accaduto. Il traffico è al momento deviato sulla Migliara 58 verso sud e sulla Migliara 56 verso Roma. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione in sicurezza della chiusura della strada e della deviazione del traffico, in modo da consentire di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Non è noto quanto tempo ci vorrà per terminare i lavori di ripristino del manto stradale, ma gli operai sono al lavoro per far sì che i disagi durino il meno possibile, in modo che si possa tornare a percorrere la via Pontina in sicurezza.

Maltempo a Roma, aumenta il traffico sulle strade

Una mattinata da incubo quella di oggi per i cittadini, che si sono trovati a fare i conti con il traffico già generato dal maltempo, e poi con la chiusura del tratto di via Pontina, che sta causando ovviamente innumerevoli disagi a chi deve raggiungere la capitale per andare al lavoro. Non solo la Pontina infatti, dove ogni mattina si registrano code lunghissime, causate non solo dal gran numero di macchina ma anche dagli incidenti: pure le altre strade sono bloccate. Gran parte di questo traffico è stato causato dal maltempo, con piogge e temporali che si susseguiranno per tutta la giornata e che stanno causando rallentamenti in diverse zone non solo di Roma ma anche del Lazio. Il meteo dovrebbe migliorare in serata.