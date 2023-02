Via Nomentana, una fiaccolata per i 5 ragazzi morti nell’incidente: “Sempre nei nostri cuori” Ha partecipato tutta la comunità di Fonte Nuova alla fiaccolata organizzata ad una settimana dall’incidente in via Nomentana, a seguito del quale sono morti Simone Ramazzotti, Alessio Guerrieri, Valerio Di Paolo, Flavia Troisi e Giulia Sclavo.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono riuniti nel tardo pomeriggio di oggi parenti e amici delle cinque vittime che una settimana fa hanno perso la vita nell'incidente di via Nomentana, a Fonte Nuova, per una fiaccolata in loro ricordo. "Nessuno muore, se vive nei cuori di chi resta", si legge nero su bianco su uno striscione srotolato dagli amici dei ragazzi che hanno perso la vita in quella tragica notte. Le persone, radunate in una folta folla, hanno poi iniziato a camminare lungo un tratto di Nomentana fino a raggiungere il luogo dell'incidente in cui, quella tragica notte, l'automobile si è schiantata e ribaltata sull'asfalto.

Tutta la comunità di Fonte Nuova e, in particolare, della zona di Tor Lupara, da dove provenivano i ragazzi, si è stretta intorno alle famiglie e agli affetti dei ragazzi che hanno perso la vita una settimana fa. Una camminata silenziosa, illumina soltanto dalle fiammelle delle fiaccole, è stata quella in memoria dei cinque giovanissimi.

"Ci ha colpito molto quanto accaduto: siamo tutti di zona, erano nostri coetanei", hanno spiegato a Lorenzo Sassi alcuni ragazzi presenti alla fiaccolata. "Per me è la fine di un'amicizia durata 17 anni", dice un'altra ragazza. Nell'intero comune i locali sono stati chiusi alle 18.30 ed è stato proclamato lutto cittadino.

L'addio alle vittime dell'incidente in via Nomentana

Quella notte erano in sei a bordo della Fiat Cinquecento che si è ribaltata lungo via Nomentana: cinque di loro hanno perso la vita. Simone Ramazzotti, Alessio Guerrieri, Valerio Di Paolo e Flavia Troisi hanno sono morti sul colpo. Giulia Sclavo, invece, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta qualche ora dopo, all'alba del venerdì. In auto con loro anche un altro ragazzo di 21 anni che è l'unico sopravvissuto all'incedente.

L'ultimo saluto ai primi due, che oltre ad essere legati da un legame di amicizia, erano anche cugini, si è tenuto ieri: all'uscita dei feretri un lungo applauso e centinaia di palloncini lanciati verso il cielo. Nella mattina di oggi si sono celebrati i funerali di Valerio e Flavia e domani si celebreranno quelli di Giulia.

L'incidente su via Nomentana

È successo all'improvviso, nella notte fra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023: verso le ore 2, l'automobile nella quale viaggiavano i sei ragazzi si è ribaltata lungo il rettilineo. Cinque dei sei giovani a bordo hanno perso la vita. Nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro: l'ipotesi degli inquirenti è che l'automobile stesse viaggiando ad alta velocità, forse anche al doppio di quanto consentito.

Il gruppo si era riunito per festeggiare il compleanno di una delle ragazze morte nell'incidente, Flavia, che aveva appena compiuto 17 anni. "Mi aveva detto che stava per tornare, ma poi non arrivava mai. Il suo telefono era scarico, così ho chiamato Valerio, l'unico che conoscevo bene, ma neanche lui mi ha risposto – ha raccontato la mamma della ragazza – Ero preoccupata, sono uscita a cercarla per Fonte Nuova, fino all'arrivo in via Nomentana. Ho visto la macchina ribaltata e la mia Flavia lì".