Funerali di Alessio e Simone a Fonte Nuova: in migliaia per l’addio ai cugini morti sulla Nomentana In migliaia hanno salutato Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti a Fonte Nuova. I funerali nella chiesa di Gesù Maestro. All’uscita dei feretri un lungo applauso e palloncini bianchi.

A cura di Alessia Rabbai

I funerali di Alessio e Simone a Fonte Nuova

I funerali di Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti sono stati celebrati oggi, giovedì 2 febbraio nella chiesa di Gesù Maestro, in località Tor Lupara a Fonte Nuova. Nel primo pomeriggio una folla silenziosa si è riunita del centro della provincia di Roma dove la notte tra giovedì e venerdì scorsi i due cugini ventunenni sono morti in un incidente stradale su via Nomentana, che ha un bilancio di cinque vittime e un ferito. In migliaia si sono stretti intorno alle famiglie, radunati per salutare per l'ultima volta i due giovanissimi, tra amici, parenti, conoscenti, semplici cittadini, che hanno conosciuto la loro storia e hanno voluto rendergli omaggio. I carri funebri hanno portato i feretri in chiesa.

Alessio e Simone

Ad accoglierli striscioni, le due bare bianche sono state portate a spalla sormontate da copricassa dello stesso colore. All'uscita li hanno salutati un lungo applauso e palloncini bianchi, lasciati volare in aria. Oltre a loro non ce l'hanno fatta Flavia Troisi, diciassette anni e Valerio Di Paolo, ventuno anni. I loro funerali verranno invece celebrati domani, venerdì 3 febbraio, a partire dalle ore 11 nella stessa chiesa dei loro amici. Le esequie di Giulia Sclavo sono invece in programma per sabato in zona Talenti a Roma. Il sesto ragazzo unico sopravvissuto è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea. Domani ci sarà una fiaccolata per ricordarli.

I palloncini bianchi lasciati volare in cielo (Foto dal gruppo Facebook ’Sei di Fontenuova se…’)

Lutto cittadino a Fonte Nuova

In occasione dei funerali l'amministrazione comunale di Fonte Nuova ha dichiarato lutto cittadino il 2 e 3 febbraio, per la durata della cerimonia. "Il sindaco Piero Presutti interpretando il dolore e la profonda commozione dell'intera comunità – si legge sulla bacheca Fabook istituzionale – Invita inoltre i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche il 2 febbraio dalle 14 alle 15:30, venerdì 3 febbraio dalle 11 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 20.00.