video suggerito

Funerali di Luigi Tomasi, il 4 luglio addio al sub trovato morto a Latina con una ferita alla testa Amici, parenti e appassionati di pesca subacqua si riuniranno il 4 luglio per dare l’ultimo saluto a Luigi Tomasi. I funerali del sub morto a Latina sono in programma il 4 luglio alle ore 15. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luigi Tomasi

I funerali di Luigi Tomasi verranno celebrati venerdì 4 luglio 2025 a partire dalle ore 15 nella parrocchia della Sacra Famiglia, in via Colle Girello 2 a Palestrina. Amici, parenti, conoscenti, e appassionati di pesca subacqua si riuniranno per dare l'ultimo saluto al sub cinquantaseienne, trovato morto in mare a Foce Verde a Latina dopo un'immersione nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno.

Il suo corpo era sugli scogli, con la muta squarciata e delle ferite, tra le quali una alla testa. La salma ha infatti ricevuto il nulla osta della Procura per le esequie e verrà a breve riconsegnata alla famiglia. Terminati gli esami autoptici, se ne attendono i risultati per chiarire le cause del decesso.

Addio a Luigi Tomasi il "gigante buono"

Luigi Tomasi era soprannominato il "gigante buono". Le persone che lo conoscevano e gli volevano bene lo ricordano con stima e affetto, come una persona solare, amante della vita e generosa. La pesca e le immersioni erano la sua passione, era disposto anche a percorrere 200/300 chilometri pur di raggiungere il mare e dedicarsi alle sue attività preferite. Gli amici di "Pescasub&Apnea" che hanno partecipato alle ricerche, hanno ritrovato il suo corpo sugli scogli al moletto del portocanale di Fosso Mascarello.

Indagini sulla morte del sub Luigi Tomasi

Sono in corso le indagini sulla morte di Luigi Tomasi. Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa improvvisa, Luigi aveva raggiunto Latina e verso le ore 17 si è immerso in acqua, senza più tornare in superficie. Sua moglie non vedendolo rientrare a casa ha dato l'allarme e sono partite le ricerche. Inizialmente era disperso, la speranza fino all'ultimo era di ritrovarlo vivo.

Una delle ipotesi è che Luigi sia stato colto da un malore improvviso mentre era in acqua, e che la corrente lo abbia spinto contro gli scogli, dov'è stato ritrovato morto. Potrebbe anche averlo urtato una barca. Gli amici hanno lanciato un appello e sono alla ricerca di testimoni, che abbiano visto cosa sia accaduto.