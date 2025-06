video suggerito

Luigi Tomasi, il ricordo degli amici sub: "Abbiamo visto noi il corpo, era il nostro gigante buono" Il ricordo degli amici sub: "Luigi era disposto a farsi 200-300 km pur di andare nel suo amato mare. Da tutti era soprannominato "il gigante buono" per via della sua stazza e della sua immensa gentilezza e generosità".

A cura di Enrico Tata

Sono stati gli amici sub a trovare il corpo di Luigi Tomasi, morto mentre stava facendo un'immersione a largo della spiaggia di Foce Verde. Si era immerso intorno alle 17 e la moglie, non vedendolo rientrare la sera, si è preoccupata e ha allertato il gruppo di amici. Le indagini sono ancora in corso.

"Abbiamo trovato il corpo di Luigi Tomasi"

"Siamo corsi sul posto, mentre nel frattempo allertavamo i soccorsi, che hanno iniziato le ricerche nella presunta zona di mare dove era solito pescare che conosciamo bene. Ci siamo spostati insieme ad alcuni amici sul moletto del portocanale di Fosso Mascarello ed a circa l'1.30 di notte abbiamo visto il corpo di Luigi sugli scogli, ed abbiamo subito chiamato i soccorsi segnalando la posizione. Presentava ferite alla testa ed alla spalla ma possiamo fare solo delle supposizioni sulle cause delle stesse, in attesa del parere del medico legale", è il racconto dei sub che hanno partecipato alle ricerche di Tomasi.

Gli amici: "Era soprannominato il gigante buono"

Secondo loro Luigi era molto conosciuto nella comunità dei pescatori subacquei del Lazio. Originario di Palestrina, "era disposto a farsi 200-300 km pur di andare nel suo amato mare. Da tutti era soprannominato "il gigante buono" per via della sua stazza e della sua immensa gentilezza e generosità".

Tempo fa, spiegano gli amici di Pescasub&Apnea, aveva scritto queste parole sul forum: "Per fortuna ogni tanto viene un giorno buono, vado in acqua e mi rilasso e quell'acqua ch'è fredda lava via le pesantezze della vita e mi regala qualche bel pesce da condividere e far sembrare meno inutile questa passione vera…".