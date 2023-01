Incidente a Fonte Nuova, l’ipotesi è che l’auto viaggiasse oltre i 100 k/h invece che 50 L’ipotesi su cui indaga la Procura è che l’auto a bordo della quale viaggiavano i 6 ragazzi, 5 dei quali sono morti, procedesse a velocità elevata.

A cura di Alessia Rabbai

La Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano i sei ragazzi rimasti coinvolti nel grave incidente stradale a Fonte Nuova procedeva a velocità elevata. È l'ipotesi che, come riportano Il Corriere della Sera e La Repubblica, hanno avanzato i carabinieri della Compagnia di Monterotondo, coordinati dalla procura di Tivoli. A confermarlo sarebbero i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, che avrebbero faticato a mettere a fuoco la macchina avendo percorso 900 metri in 8 secondi. Ciò fa pensare che, se le perizie disposte dalla Procura lo confermeranno, viaggiavano ad una velocità oltre i 100 chilometri orari invece che 50. Alcuni testimoni avrebbero detto ai militari di aver visto l'auto passare più volte. Sull'incidente è aperta un'inchiesta per omicidio stradale, ora si attendono i risultati dei test tossicologici e alcolemici. I carabinieri presto ascolteranno il ragazzo ferito, ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

L'incidente in cui sono morti 5 giovanissimi

L'incidente in cui sono morti i cinque ragazzi si è verificato nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio in località Tor Lupara a Fonte Nuova. A viaggiare nell'utilitaria erano in sei: Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi sono morti, mentre un sesto ragazzo è rimasto ferito e fortunatamente non rischia di morire. Erano circa le ore 2.30 quando i giovani, poco più che maggiorenni e una minorenne, stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale di via Nomentana. L'auto ha sbandato finendo prima contro un lampione, poi contro un albero e si è ribaltata su un lato. Sulla stessa strada nel 2007 a distanza di circa un chilometro hanno perso la vita altri cinque ragazzi: Veronica Gnisci, non ancora diciottenne, Mirko Petricone, Simone Falchi, Fabio Volpe, diciannovenni ed Emanuele Manili, diciassettenne.

Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

La notizia della tragedia si è diffisa rapidamente. Il sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti ha dichiarato "lutto cittadino nella giornata in cui verranno celebrati i funerali". L'amministrazione comunale e i cittadini "si stringono con dolore alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto al centro della nostra città". La data delle esequie verrà stabilita una volta che le salme riceveranno il nulla osta. Sui corpi dei cinque ragazzi è stata infatti disposta l'autopsia. Tantissimi i messaggi di cordoglio alle famiglie.