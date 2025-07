video suggerito

Vela di Calatrava, la fine di una storia infinita: completata dopo vent’anni di sprechi e attese Da simbolo ambizioso a scheletro abbandonato per vent’anni: è arrivata alla conclusione, provvisoria, l’infinita storia della Vela di Calatrava a Tor Vergata, che ospiterà gli eventi del Giubileo dei Giovani. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

La Vela di Calatrava a Tor Vergata

Venti anni. Milioni di euro bruciati. Promesse mai mantenute. La Vela di Calatrava è stata per anni la cicatrice di un sogno nato nel 2005, quando Roma voleva stupire il mondo con la sua Città dello Sport nel quartiere periferico e universitario di Tor Vergata in vista dei Mondiali di nuoto Roma 2009. Un simbolo ambizioso progettato da un archistar, rimasto sospeso per vent'anni in stato di abbandono. Oggi, dopo due decenni di attese e sprechi, quella storia infinita è arrivata a una prima conclusione con l'inaugurazione di ieri. La Vela di Tor Vergata, consegnata ieri dall'Agenzia del Demanio, ospiterà gli eventi del Giubileo dei Giovani in programma a fine luglio.

La storia della Vela di Calatrava

Il piano originario, avviato nel 2005 dall'amministrazione Veltroni, includeva due palazzetti, uno per basket e pallavolo e l’altro per il nuoto, assieme a piscine olimpiche di allenamento sia all’aperto che al coperto. La posa prima pietra nel 2006/2007 con un budget iniziale di 60 milioni, poi lievitato già a 120 milioni. Poi la crisi economica del 2008, i ritardi nei lavori, con il solo scheletro di cemento realizzato e la decisione dell'allora sindaco di Roma, Gianni Alemanno, di spostare i Mondiali di nuoto al Foro Italico, nella piscina esistente, per nuoto e tuffi, e in altri due stadi provvisori, per la pallanuoto e il nuoto sincronizzato.

Nel 2010 l'archistar Santiago Calatrava dichiarava in merito alla Vela: "Attualmente sono stati realizzati i due stadi […] Il parcheggio e la copertura a cupola di uno dei due palazzi [sono] in corso di realizzazione, mentre sono state già costruite… la piscina esterna e un’altra sempre per il riscaldamento degli atleti".

Da allora la Vela di Calatrava è rimasta un sogno di cemento e acciaio, uno scheletro urbano rimasto visibile da tutti i quartieri della periferia Sud Est di Roma con i suoi 75 metri di altezza e 6.800 tonnellate di peso.

La riqualificazione della Vela a Tor Vergata per il Giubileo

Nel 2021 l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha trasferito il diritto di proprietà all’Agenzia del Demanio, con l'obiettivo di completare l'opera. Per il Giubileo 2025, l’Agenzia del Demanio è stata individuata come Stazione appaltante per la realizzazione degli interventi finalizzati al “completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”. Un intervento compreso tra quelli essenziali e indifferibili per il Giubileo e che hanno riguardato una prima sistemazione del Palasport.

Grazie a 80 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia del Demanio e dalla Struttura Commissariale per il Giubileo, è stato possibile riqualificare un'opera rimasta incompiuta per due decenni e trasformarla in un'infrastruttura fondamentale per il Giubileo dei Giovani 2025. L'intervento ha complessivamente interessato un'area di 48 ettari e ha previsto anche il consolidamento e il collaudo delle strutture esistenti, il completamento del Palasport, trasformato in un'arena all'aperto con 8mila posti a sedere e 15mila in piedi, la riqualificazione dell'area esterna a nord, la viabilità, i parcheggi e i sottoservizi.