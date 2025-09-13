Vasto incendio tra Civitavecchia e Tarquinia, fiamme nei pressi della centrale

Fiamme nella notte tra Civitavecchia e Tarquinia. Un vasto incendio è divampato nei pressi della centrale. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

L’incendio divampato stasera tra Civitavecchia e Tarquinia

Un vasto incendio è divampato tra Civitavecchia e Tarquinia, non molto distante dalla centrale. Il rogo si è sprigionato nella serata di oggi, sabato 12 settembre, nel territorio che si trova al confine tra le province di Roma e Viterbo. Ancora da chiarire quanto l'incendio sia vicino alla centrale, in quanto le informazioni trapelate finora sono ancora poche e in corso di verifica.

A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno notato il bagliore del fuoco nel buio della notte e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Non sono ancora note le cause, da chiarire. Il fronte di fuoco impegnerà per ore i pompieri, al termine dell'intervento passeranno al setaccio l'area alla ricerca di eventuali inneschi.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine, per la messa in sicurezza dell'area circostante e in supporto ai vigili del fuoco. Le strade limitrofe all'area dell'intervento sono state temporaneamente chiuse, per consentire lo svolgimento delle operazioni. Al momento non è noto se ci siano feriti o intossicati.