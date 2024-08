video suggerito

Vandalizzato il murales dedicato da Laika alla medaglia d'oro nella pallavolo: Egonu diventa "bianca" Lo sfregio è avvenuto questa notte. Cancellata la pelle "nera" della campionessa olimpica e il messaggio contro il razzismo.

A cura di Redazione Roma

Il poster della street artist Laika era apparso davanti la sede del Coni, a Roma, nella notte del 12 agosto. Dedicato alla vittoria dell'oro olimpico della squadra femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi, rappresentava Paola Egonu con la divisa azzurra e la medaglia al collo, schiacciare una palla con su scritto "stop racism" e "stop hate". Un riferimento alle polemiche di cui è stata oggetto in particolare Egonu negli ultimi anni e anche subito dopo il trionfo. L'opposta della nazionale è italiana, è italiana la compagna di squadra Miriam Sylla, ma per troppi il colore della sua pelle non va bene per rappresentare i colori della nazionale ai vertici delle competizioni sportive.

"Credo in un futuro di inclusività, di accoglienza e di rispetto dei diritti umani. Essere rappresentat* da atlete come Paola Egonu, Myriam Sylla, Ekaterina Antropova è un onore. Vederle con la medaglia più preziosa dei giochi olimpici al collo, mentre cantano commosse l’inno italiano è una gioia immensa. Dedico questo poster a tutti gli Italiani non riconosciuti come tali dal nostro stato", aveva scritto Laika su Instagram per spiegare il senso del suo lavoro. Un messaggio che evidentemente a qualcuno non è piaciuto visto che nottetempo ignoti hanno vandalizzato il poster, cancellando il messaggio antirazzista sul pallone e cancellando la pelle nera di Egonu con una bomboletta rosa.

Subito dopo la vittoria hanno fatto discutere le parole dell'eurodeputato leghista Roberto Vannacci: "Sono estremamente contento che la squadra femminile di pallavolo abbia vinto questo oro: è un oro memorabile, complimenti a tutte le nostre atlete, a tutte le donne che ci hanno portato sul podio. Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili. Rinnovo i miei complimenti a tutta la squadra". Ma anche quelle del giornalista Rai Bruno Vespa, che in un tweet aveva parlato di "integrazione vincente".