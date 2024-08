video suggerito

Le reazioni politiche all'oro dell'Italvolley, Meloni: "Straordinarie". Commenta anche Vannacci: "Complimenti a tutte" Tanti i politici che hanno esultato sui social alla medaglia d'oro della nazionale femminile di pallavolo. Giorgia Meloni scrive: "Azzurre ci fanno sognare, hanno giocato una partita impeccabile". Commenta anche Roberto Vannacci, che torna sulle polemiche dopo quanto scritto sulla campionessa Paola Egonu nel suo libro.

A cura di Annalisa Girardi

Anche i politici italiani esultano per la medaglia d'oro della nazionale femminile di pallavolo, vinta alle Olimpiadi di Parigi dopo un strepitoso tre a zero contro gli Stati Uniti. Una delle prime reazioni è quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nelle scorse settimane si era recata nella capitale francese e aveva assistito a un altro match delle azzurre: "Le nostre azzurre di pallavolo, giocando una partita impeccabile, tornano a farci sognare con una storica vittoria che conferisce all'Italia il suo dodicesimo oro. Straordinarie", ha scritto su X.

Anche la leader del Partito democratico, Elly Schlein, ha esulato sui social: "Che 3-0, che Italia, che oro. Immense! Grazie!".

A gioire anche il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, che ha esultato: "Immense le nostre ragazze della pallavolo. Oro fantastico. Che spettacolo!".

"Un'Olimpiade fantastica per i colori italiani. E la vittoria delle ragazze del volley è la (super) ciliegina sulla torta. Onore a tutte le straordinarie atlete e a quel coach strepitoso che si chiama Julio Velasco", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

Anche il ministro Matteo Salvini ha dedicato un pensiero sui social alla nazionale: "Primo Oro olimpico per la pallavolo italiana nella storia. Grandissime ragazze, siete state leggendarie! Solo applausi", ha scritto su Instagram.

E alla fine, è arrivato anche il commento dell'eurodeputato Roberto Vannacci, che era stato querelato dalla campionessa Paola Egonu (poi archiviata) per quanto aveva scritto nel suo libro Il Mondo al Contrario: "Sono estremamente contento che la squadra femminile di pallavolo abbia vinto questo oro: è un oro memorabile, complimenti a tutte le nostre atlete, a tutte le donne che ci hanno portato sul podio. Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili. Rinnovo i miei complimenti a tutta la squadra", ha detto a Italpress.