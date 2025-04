Le reazioni della politica alla morte di Papa Francesco, Mattarella: “Per me un punto di riferimento”

video suggerito

A cura di Luca Pons

La notizia della morte di Papa Francesco è arrivata inattesa per molti. Solo ieri, giorno di Pasqua, nella sua ultima apparizione pubblica, il pontefice era sceso tra la folla per la prima volta dopo il suo lungo ricovero. Fin dai primi secondi sono arrivate le reazioni del mondo politico.

Mattarella: "Un punto di riferimento, ora riconoscenza diventi responsabilità"

"Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grande vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato", ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità".

Tajani: "È stato un grande pontefice"

Nel governo Meloni, invece, il primo commento è stato quello del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani: "Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, misericordia, fratellanza: è stato un grande Pontefice. Un amico dell’Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù", ha affermato. L'altro vicepremier, Matteo Salvini, ha semplicemente scritto sui social: "Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre".

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa , ha dichiarato: "La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l'attenzione agli ultimi resteranno un'eredità preziosa". Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha detto di provare "profonda commozione" e ha aggiunto: "La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future".

Schlein: "Il Papa degli ultimi e degli emarginati"

Elly Schlein ha ricordato: "È stato il Papa degli ultimi, degli emarginati, il Papa della giustizia sociale e dell’impegno per il Pianeta: il suo potente messaggio di pace e di fraternità resterà un’impronta durevole di vicinanza, compassione, amore per il prossimo che continuerà a lasciare il segno". Giuseppe Conte ha scritto sui social: "La morte di Papa Francesco è un dolore immenso. Le sue ostinate parole di pace, dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi così difficili. Grazie per ogni insegnamento, riposi in pace".

Angelo Bonelli, di Avs, in una nota ha ricordato che il Papa "ha lavorato fino all’ultimo per la pace, per gli ultimi, opponendosi con forza al riarmo che porta solo a guerre e distruzione. Ricordo con particolare emozione la sua enciclica Laudato Si, in difesa del creato e del nostro pianeta". Nicola Fratoianni ha definito il pontefice "uomo di pace e di giustizia. È stato, in questi tempi difficili devastati dalla diseguaglianza e dalla violenza, un esempio di tolleranza e amore verso i più deboli". Carlo Calenda, leader di Azione, ha sottolineato: "Il mondo perde una guida spirituale capace di parlare a credenti e non credenti, un Pontefice che ha incarnato con semplicità e determinazione i valori della giustizia sociale, della pace e della dignità umana".

Von der Leyen: "Papa Francesco ha ispirato milioni di persone"

La prima figura politica a reagire alla notizia è stata la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: "L'Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo", ha scritto sui social. "Il ‘Papa del popolo' sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza per la pace, la compassione per l'uguaglianza e la giustizia sociale. Che riposi in pace".

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condiviso una sua foto con il pontefice: "Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, cosa la sua umiltà e un amore così puro per i meno privilegiati. I miei pensieri vanno a chiunque senta questa profonda perdita. Che possano trovare consolazione nell'idea che l'eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole". L'ex presidente del Consiglio e commissario europeo Paolo Gentiloni ha affermato: "È stato un grande Papa. Ha dato tutto alla sua Chiesa". Sono arrivate le condoglianze anche dall'Iran, tramite il portavoce del ministero degli Esteri del Paese, così come dalla Spagna, da Israele e da numerosi altri Stati. Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto le condoglianze "ai cattolici di tutto il mondo".