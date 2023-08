Valmontone, scontro fra auto e moto: trasportato all’ospedale di Tor Vergata centuaro 19enne, è grave Una Fiat Punto e una moto Yamaha si sono scontrate in via della Pace, poco lontano dall’outlet di Valmontone. Gravissimo il motociclista, un ragazzo di 19 anni.

A cura di Beatrice Tominic

È avvenuto nella serata di ieri, martedì primo agosto, a Valmontone: una moto e un'automobile si sono scontrate lungo via della Pace, nella zona fra il Valmontone Outlet e Colleferro. A schiantarsi una Fiat Punto che stava uscendo dal parcheggio del centro commerciale e una Yamaha in sella alla quale si trovava un ragazzo si 19 anni di Labico, comune in provincia di Roma che si trova a poco più di sei chilometri dal luogo dell'incidente.

È stato proprio lui ad avere la peggio nello scontro. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Colleferro, ma viste le condizioni critiche successivamente è stato trasferito d'urgenza al policlinico di Tor Vergata. Ferite lievemente le due persone a bordo dell'automobile.

Lo scontro fra Yamaha e automobile

Lo scontro è avvenuto nella serata di ieri, martedì primo luglio, lungo via della Pace. L'impatto fra la Yamaha e l'automobile è stato violentissimo e il diciannovenne è stato sbalzato dalla moto, schiantandosi brutalmente sull'asfalto. Trasportato all'ospedale di Palestrina, invece, anche il conducente dell'automobile, un ventiseienne di Castel Madama, comune a poco più di quaranta chilometri di distanza e la persona che sedeva al suo fianco nell'automobile.

Il centauro di 19 anni ricoverato in prognosi riservata

Non appena allertati, gli operatori del personale sanitario sono arrivati sul luogo dell'incidente e hanno preso in cura il diciannovenne. Il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale di Colleferro. Viste le serie condizioni in cui si trovava, il diciannovenne è stato poi trasferito all'ospedale di Tor Vergata. Il centauro si trova ancora nel nosocomio romano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.