Domenico Micali, militare dell’Aeronautica, è il 42enne morto nell’incidente tra moto e jeep a Cecchignola

Era un militare dell’Aeronautica, originario di Messina e donatore Avis Domenico Micali. Il 42enne è morto ieri mattina nello scontro tra la sua moto e una jeep in via di Tor Pagnotta a Cecchignola.

Domenico Micali

Si chiamava Domenico Micali il quarantaduenne morto ieri mattina nell'incidente tra la sua moto e una Jeep in via di Tor Pagnotta in zona Cecchignola a Roma. "La felicità, signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza" scriveva sulla sua pagina Facebook, la risposta di Totò a una domanda di Oriana Fallaci in una celebre intervista rilasciata nel 1963 per ‘L’Europeo'. Tra le sue foto la passione per mare, viaggi, calcio e teatro. Appresa la notizia della scomparsa improvvisa di Domenico, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta da parte della Procura per i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Domenico era un militare dell'Aeronautica, originario di Messina, e donatore Avis.

I messaggi d'addio a Domenico Micali

Sono tanti i messaggi d'addio pubblicati dagli utenti su Facebook, chi lo conosceva lo ricorda con stima e affetto. "Una di quelle notizie che mai vorresti leggere, un dispiacere immenso – scrive Ivano – Un incidente e tutto cambia, eri un ragazzo per bene con cui era sempre un piacere scambiare due chiacchiere. Cieli blu…". Una coppia di utenti scrive: "Una notizia che ti stravolge la vita quella che non vorresti che ti aggiungesse mai. Continua a fare il tuo dovere anche da lassù continuando a proteggere i tuoi cari, sarai per sempre nei nostri cuori".

Domenico Micali era donatore Avis

Tanti i messaggi che ricordano Domenico Micali per la sua generosità e amore verso il prossimo, era infatti donatore di sangue. "È una giornata triste. Un nostro donatore, di Messina ma da anni a Ciampino, ci ha lasciati in un incidente stradale. Mimmo aveva scelto da più di 15 anni l'Avis di Rocca di Papa. L'aveva fatto con naturalezza portando con se anche il fratello e altri amici. Ad appena 42 anni, il destino è stato brutale e sento di dover ringraziare Mimmo per quello che ha donato, per l'uomo e per l'amico che era. L'Avis di Rocca di Papa è in lutto".

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L'incidente in via di Tor Pagnotta in cui è morto Domenico Micali

Domenico Micali è morto la mattina di lunedì 22 giugno in via di Tor Pagnotta, nel quadrante sud di Roma. La sua moto Triumph Tiger 800 si è scontrata con una Jeep Compass all'altezza con via dei Fucilieri. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, deceduto sul posto. Il personale sanitario arrivato in ambulanza non ha potuto purtroppo fare nulla per salvargli la vita. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con diverse pattuglie del IX Gruppo, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcune persone per ricostruire la dinamica esatta e gestito la viabilità fino al termine dell'intervento.