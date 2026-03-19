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Va a raccogliere gli asparagi nel bosco e si sente male: salvata una donna di 71 anni

Era andata in cerca di asparagi nel bosco, quando ha avuto un malore improvviso: a salvare una 71enne i carabinieri della forestale di Roma.
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A cura di Beatrice Tominic
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Una donna di 71 anni è stata elitrasportata d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma dopo che, uscita di casa per andare in cerca di asparagi selvatici nel bosco, ha avuto un grave malore. L'allarme è scattato immediatamente, nel pomeriggio di qualche giorno fa, verso le 16.10, per cercare di soccorrere la donna.

Ha un malore nel bosco dopo essere andata in cerca di asparagi

Si è allontanata nei boschi del comune di Sant'Oreste per andare a raccogliere asparagi selvatici quando, verso le 16.10 è arrivata una segnalazione alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bracciano, in provincia di Roma. A quel punto la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Sant’Oreste, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, è stata attivata.

I militari si sono messi immediatamente alla ricerca della settantunenne, raggiungendo la località Lisanello, dove sono riusciti a individuare la donna. Si trovava con il marito in mezzo alla fitta vegetazione e su un terreno scosceso, che rendeva difficoltoso l'accesso ai mezzi di soccorso stradali.

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L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme e individuati i sue sono arrivati, oltre ai carabinieri di Sant'Oreste, anche i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bracciano, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Impossibile, però, trasportare la donna via terra a causa delle barriere naturali. Così gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza Pegaso. Poco meno di un'ora dopo, alle 16.56, l'elisoccorso è riuscito a raggiungere la settantunenne.

La donna è stata elitrasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dove è stata ricoverata in codice giallo.

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