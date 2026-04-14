Si sente male in palestra: morto a Minturno il maestro di fitness e bodybuilder Sandro Matano

Sandro Matano, figura nota del culturismo italiano e stimato maestro di fitness, è morto la scorsa sera mentre si trovava in palestra a Minturno. Fatale un malore, che non gli ha lasciato scampo.

Lutto nel mondo del culturismo italiano: Sandro Matano, noto bodybuilder e maestro di fitness, è morto la sera del 13 aprile a causa di un malore. L'uomo si trovava nella sua palestra, dove da anni accoglieva con dedizione le tantissime persone che andavano ad allenarsi e praticare sport, quando si è sentito male. Immediata la chiamata al 118 da parte delle persone presenti, che hanno capito non c'era un secondo da perdere: purtroppo, nonostante il tempestivo arrivo dell'ambulanza e il trasporto in ospedale, Sandro Matano è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio.

La prematura scomparsa dell'uomo ha generato un'ondata di commozione e dolore nella sua famiglia, nelle persone che lo conoscevano e in chi frequentava la sua palestra. "Oggi se ne va un pezzo silenzioso ma fondamentale della nostra comunità – scrive un amico sui social -. Sandro Matano è stato una presenza costante, sempre vicino ai giovani, all’arte, alla cultura. Non a parole, ma con i fatti. Con gesti semplici e concreti, come aprire le porte della sua palestra e metterla a disposizione, più volte, per permetterci di provare, di crescere, di costruire.Sempre disponibile. Sempre con il sorriso.In un mondo dove spesso si chiede tanto e si dà poco, Sandro era l’eccezione.Grazie per la tua gentilezza, per la tua fiducia e per la tua collaborazione".

Nella palestra di Matano si allenavano persone adulte, amanti del fitness e del culturismo, e anche ragazzi molto giovani. Punto di riferimento della cittadina pontina, era noto non solo per la sua dedizione alle attività sportive, ma anche per il modo in cui accoglieva e seguiva le persone che frequentavano con piacere la sua palestra. Tantissime le competizioni cui aveva preso parte con successo negli anni, e che gli sono valse una grande notorietà tra gli amanti del culturismo italiano, di cui era componente di spicco. Un punto di riferimento per intere generazioni, che oggi piangono la sua scomparsa.